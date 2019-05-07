10 мифов о лекарствах, в которые нужно было перестать верить еще вчера

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Мы часто прибегаем к помощи лекарств и уверены, что знаем о них достаточно. Но на самом деле многие наши убеждения о таблетках, уколах и травах безнадежно устарели, а некоторые и вовсе оказались мифами.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, в какие популярные заблуждения о лекарствах до сих пор с легкостью верят люди.

Противозачаточные таблетки повышают риск развития рака

Последние исследования показывают, что прием контрацептивов не только не повышает риск развития рака, но и снижает его. Так, женщины, принимавшие противозачаточные, реже болели раком матки, яичников, толстой и прямой кишки и любыми другими раковыми заболеваниями. Кроме того, более длительный прием таблеток повышает их «противораковое» действие.

Гомеопатия абсолютно безвредна

Гомеопатия официально не признана наукой, однако гомеопатические препараты могут содержать малые дозы активного вещества. Поэтому если принимать эти лекарства подолгу и помногу, активное вещество накапливается в организме и может давать побочные эффекты и вступать во взаимодействия с другими препаратами, изменяя ход лечения. Кроме того, гомеопатические препараты производятся вразрез с международными стандартами доказательной медицины и могут содержать потенциально опасные компоненты. Так, в 2017 году ученые США обнаружили в гомеопатических лекарствах для прорезывания зубов белладонну. Реакция этого ядовитого вещества на организм детей до 2 лет неизвестна, а значит, непредсказуема.

Чем лекар­ство дороже, тем оно эффективнее

В сознании людей прочно закрепилось убеждение, что чем дороже — тем лучше. А если дело касается здоровья, то тут экономить совсем ни к чему. Тем не менее часто у лекарств бывают аналоги, которые стоят дешевле и при этом ничуть не хуже дорогих. Однако заменять назначенный препарат самостоятельно не следует ни в коем случае, это необходимо обсудить с врачом.

Фитопрепараты лучше химии

Мы привыкли считать, что лекарства из натуральных компонентов безвредны, не то что всякая химия с кучей побочных эффектов. На деле оказывается, что фитопрепараты чаще, чем мы думаем, приводят к аллергиям, отравлениям и непредсказуемым реакциям. Так происходит потому, что травы могут содержать ядовитые вещества и алкалоиды, поэтому нельзя бесконтрольно их употреблять и превышать дозировку. Например, часто наблюдается аллергическая реакция на эхинацею. Иногда это просто сыпь и зуд, а порой приступы астмы и даже анафилаксия.

Можно сочетать разные виды лечения

Мы часто пренебрегаем своей безопасностью и принимаем несколько разных лекарств одновременно. Многие из нас знают, что это чревато осложнениями и проблемами со здоровьем. Однако не все догадываются, что сочетание фитопрепаратов между собой или с другими видами лекарств может быть еще опаснее. То есть безобидная травка вкупе с таблеткой или даже с другой травкой может привести к неожиданной реакции. Это происходит потому, что один травяной сбор содержит много разных компонентов. Так, известно, что солодка снижает эффективность препаратов для гипертоников. А зверобой, напротив, усиливает действие лекарств, разжижающих кровь, что может привести к кровотечению.

Врач ошибается, назначая дозировку, отличную от указанной в аннотации

Бывает, врач назначает лекарство в дозировке, отличной от указанной в аннотации. Или же назначает препарат ребенку, что запрещено инструкцией. Шансы, что доктор некомпетентен, крайне малы, скорее всего, он отходит от указаний, опираясь на свой опыт и в интересах пациента.

Если ранее не было аллергии на какой-то препарат, то ее и не будет

Любая аллергия, в том числе и на лекарства, может появиться у ранее не склонного к этому человека. Это связано с изменениями в организме и в окружающей среде. Чаще других вызывают аллергию фитопрепараты, антибиотики, особенно пенициллин, и такие обезболивающие, как ибупрофен и аспирин.

Чем меньше побочных эффектов и противопоказаний, тем лучше

Нельзя однозначно утверждать, что меньшее количество побочных эффектов говорит в пользу лекарства. Зачастую все наоборот: большой их список свидетельствует о том, что препарат был тщательно исследован и предусмотрены все варианты его негативного воздействия. Что касается сильнодействующих лекарств, то в данном случае большое количество побочных эффектов естественно, но тут уже нужно выбирать меньшее из зол. Кроме того, побочные эффекты проявляются далеко не всегда и не у всех, поэтому не стоит слишком переживать по этому поводу.

Дисбактериоза не избежать при приеме антибиотиков

Не всегда прием антибиотиков грозит обернуться проблемами с кишечником. Их негативное воздействие зависит от состояния организма, его индивидуальной реакции, правильности приема препарата и его новизны. Так, человек, злоупотребляющий антибиотиками, особенно без назначения врача, с большей вероятностью столкнется с неприятными проявлениями дисбактериоза. Кроме того, многие современные антибиотики более щадящие и не приводят к проблемам с ЖКТ, поэтому вы можете попросить врача подобрать вам лекарство, которое будет новее и безопаснее.

Антибиотики эффективнее в уколах, чем в таблетках

Эта истина устарела пару десятков лет назад. Тогда таблетки оправданно не считались эффективными: биодоступность (показатель того, сколько препарата попало в кровь) инъекций составляла около 80 %, а пероральных препаратов — от 40 до 60 %. Но в наши дни таблетки стали совершеннее: их биодоступность возросла до 90–95 %, и порой они более действенные, чем инъекции. Кроме того, считается, что принимать таблетки гораздо безопаснее. Но и сейчас бывают препараты, которые имеет смысл вводить инъекционно, поскольку в желудке они просто разрушатся ферментами.

А в какие мифы о лекарствах до сих пор верите вы?