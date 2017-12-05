10 способов манипуляции нашим мнением, к которым прибегают в СМИ и соцсетях

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Почти 30 лет назад известный интеллектуал Ноам Хомский написал о способах, которые используют СМИ, чтобы манипулировать мнением людей. Прошли годы, появился интернет и социальные сети, и теперь медиа еще успешнее влияют на нас. И далеко не всегда это влияние позитивно. AdMe.ru знакомит вас со способами, которые умело применяют ньюсмейкеры, чтобы манипулировать нашим сознанием.

Отвлечь внимание

Отвлечение внимания — любимый прием СМИ. Важная информация тонет в море мелких сюжетов. Интернет проблему не решил — мы постоянно отвлекаемся на смешные картинки и «истории из жизни». Но сегодня у нас хотя бы есть выбор, достаточно правильно расставить фильтры в соцсетях. А «незначительные новости» встречать с юмором.

Создать проблему из ничего

Искусственная или преувеличенная проблема иногда вызывает нешуточную реакцию общества. В 2016 году в публикации NASA говорилось, что если бы астрология была точной наукой, то знаки зодиака сместились бы. Например, знак Девы стал бы знаком Льва. Журнал Cosmopolitan преподнес это как научное открытие и заявил, что 80 % людей придется изменить знак зодиака. Статья распространялась так быстро, что NASA пришлось выступить с опровержением.

Стратегия постепенности

Чтобы сформировать нужное мнение, можно публиковать материалы на любую тему не сразу, а постепенно. Так порой создаются нужные образы человека, явления или продукции. Например, в СМИ разных стран активно продвигаются продукты питания или повседневные товары определенных марок. Пожалуй, самым ярким примером использования СМИ для лоббирования интересов крупных концернов является популяризация табакокурения в середине XX века.

Стратегия откладывания

Чтобы повлиять на принятие непопулярных решений, можно представить их «болезненными, но необходимыми» и добиться сегодня согласия граждан на их осуществление завтра. Жертвы в будущем воспринимаются легче, чем в настоящем. Примером тому могут служить резонансные референдумы о независимости последних лет или многолетние диктаторские режимы в развивающихся странах, основанные на пропаганде и авторитаризме.

Сюсюканье с народом

Реклама пользуется языком, аргументами, символами и особенно интонациями, рассчитанными на детей. Такой тон общения снижает критичность восприятия. Говоря с нами, бренды нередко обращаются на «ты», используют повелительное наклонение и обращаются к самым простым чувствам и порывам. А СМИ используют покровительственный тон, ведь они явно знают больше, чем мы с вами.

Больше эмоций, чем размышлений

Эмоции и новости идут рука об руку, но нельзя сказать, что это хорошо. Эмоции мешают объективному восприятию фактов и блокируют рациональный анализ. Это часто приводит к искаженному восприятию реальности. Во многом из-за этого термин «информационная война» не только не забыт, но и находится на слуху. Пользователям со всего света остается только придумывать, как не оказаться в нее вовлеченными.

Держать людей в невежестве

Общество, которое не понимает, как именно им управляют, удобно государству и СМИ. А непонимание кроется в недостатке образования. Хомский считал, что уровень доступного знания для элиты и для обычных людей существенно различается. Но время не стоит на месте, и наша цифровая эра дает возможность реализовать себя вне зависимости от происхождения. И уровень образования может на это никак не повлиять.

Побуждать массы увлекаться посредственностью

СМИ не стесняются внедрять в массы мысль, что модно быть глупым, пошлым и невоспитанным. Отсюда появляются шоу, ситкомы и фильмы из десятков эпизодов, юмор «ниже пояса» и желтая бульварная пресса. Это работает не только на расслабление, но и на отвлечение внимания общества от глобальных проблем.

Усиливать чувство вины

Сделать так, чтобы люди считали, что они виноваты в локальных и глобальных бедах из-за недостатка интеллекта, способностей или усилий. Укрепляется мысль, что люди несут ответственность за войны, развязанные правительствами. В 2014 году вирусный эффект имело фото мальчика, лежащего между могилами родителей. Кадр выдавался за фото из горячей точки. Но на самом деле изображение было частью фотопроекта, посвященного любви к близким, и снималось в другой стране. Автор снимка был шокирован тем, как его фотографию использовали в интернете.

Знать о людях больше, чем они о себе

СМИ нередко пытаются знать все обо всех, и это порой переходит все границы. В 2005 году британский таблоид News of the World попался на прослушке знаменитостей, политиков и даже членов королевского дома Великобритании. Данные, полученные таким отвратительным способом, использовали для написания резонансных эксклюзивных статей. Судебные процессы с участием знаменитостей и простых граждан привели к закрытию издания и выплате крупных компенсаций.

А как вы относитесь к сообщениям в СМИ и вирусным новостям в социальных сетях? Поделитесь вашим мнением.