10 мест на теле, за которыми мы ухаживаем неправильно. Или не ухаживаем вовсе

По данным ВОЗ, правильно мыть руки умеют лишь 50–60 % людей в мире. Хотя общеизвестен тот факт, что эта гигиеническая процедура значительно снижает вероятность заражения разными бактериями и инфекциями.

Мы в AdMe.ru задумались о том, какие еще ошибки в уходе за собой мы совершаем каждый день и как их исправить. И ответами мы делимся с вами в нашей статье.

Не вытираем насухо пупок после мытья

Согласно исследованиям, в пупке человека может находиться до 67 различных видов бактерий, которые живут и размножаются в труднодоступных складках. Особенно это касается влажной среды. Потому специалисты советуют после того, как вы помыли пупок, тщательно его вытирать. Кстати, чистить пуп необходимо влажным ватным диском, смоченным в спирте. Особое внимание следует уделить пирсингу в пупке: место прокола нужно промывать солевым раствором.

Не увлажняем кожу подмышек, из-за чего они могут потемнеть

Регулярное раздражение от бритья или эпиляции может стимулировать избыточное производство меланоцитов (клеток, отвечающих за цвет кожи). В результате подмышки становятся темнее. Вернуть прежний цвет подмышечной впадине возможно: дерматологи советуют использовать косметические средства на основе витамина D, которые уменьшают количество пигментных клеток кожи.

Не чистим регулярно места проколов

Специалисты рекомендуют регулярно чистить отверстие от пирсинга, используя мягкие антисептические средства или антибактериальное мыло, правда, в этом случае лучше избегать парфюмерных продуктов. Если мыло слишком жесткое, его можно разбавить с водой в пропорции 50/50. А еще необходима своевременная чистка украшений. Она помогает избавиться от жира, грязи и коррозии металла, которые могут привести к инфицированию. Очистить сережки можно с помощью солевого раствора, обычного мыла или специального средства для обработки конкретного вида металла. Ни в коем случае нельзя использовать спирт и перекись водорода: это может привести к раздражению кожи и слизистой.

Не ухаживаем за кожей на груди

Правильный уход за грудью — это не только регулярное посещение маммолога. По словам дерматологов, кожа в области декольте содержит меньше сальных желез и ограниченное количество меланоцитов, поэтому она больше остальных участков на теле человека подвержена изменениям. В свой ежедневный уход нужно добавить средства, богатые аминокислотами, чтобы уменьшить воспаление. После этого декольте необходимо увлажнить кремом или сывороткой. К слову, важно и то, как вы наносите косметические средства: чтобы не повредить кожу, их нужно втирать круговыми движениями от центра груди к плечам, затем от основания шеи вверх к подбородку. И еще одна распространенная ошибка, которая приводит к плохому состоянию кожи груди: неверно подобранное белье. Около 80 % женщин носят бюстгальтер не по размеру, из-за чего грудь опускается. Проблемой может стать и плотно прилегающий спортивный лиф: под ним часто появляются опрелости.

Не ухаживаем за кистями рук и обрезаем кутикулу

На кистях очень тонкая кожа, поэтому при неправильном уходе она начинает стареть очень рано. Ежедневно используйте крем для рук, как советуют дерматологи. Не реже 1 раза в неделю также нужно обрабатывать кисти мягким скрабом, чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи. А еще откажитесь от стрижки кутикулы: она защищает ногти от попадания инфекции. Если ее обрезать, бактериям будет проще проникнуть в наш организм.

Не чистим забитые поры

Забитые поры на коже носа обычно состоят из жира и мертвых клеток, которые скапливаются в волосяных фолликулах. Дерматологи советуют несколько раз в неделю отшелушивать кожу. Кроме того, в привычку нужно взять использование кремов, в состав которых входят магний и цинк. Они помогают восстановить водно-масляный баланс, благодаря чему поры становятся меньше. Также нужно использовать солнцезащитный крем.

Вредим коже спины ношением рюкзака

У половины людей, которые сталкиваются с акне, эта проблема касается именно спины. Это результат скапливания мертвых клеток кожи и кожного жира в порах в сочетании с бактериями, которые вызывают воспалительную реакцию. Старайтесь не наносить на проблемную спину средства по уходу за кожей с маслом. Они могут привести к обострению акне. Кроме того, дерматологии советует искать продукты, маркированные как «некомедогенные», что означает, что они вряд ли забивают поры. Также ученые советуют отказаться от ношения рюкзаков: они вызывают повышенное потоотделение на спине. Еще в списке рекомендаций находятся чистая одежда, регулярный душ и избегание солнечных лучей.

Используем крем для ног там, где не надо

В ежедневный уход за стопами, одобренный дерматологами, входит увлажнение кремом. Однако стоит обратить внимание на то, что косметическое средство не должно попадать в промежутки между пальцами: это может привести к заражению. А вот обработка этого участка стопы антибактериальным мылом приветствуется. Кроме того, такие действия помогут избежать сильного потоотделения и неприятного запаха.

Увлажняем глаза кремом для лица

Кожа вокруг глаз требует особого внимания: ей нужен специально разработанный крем, как считают дерматологи. Сыворотки и увлажняющие средства для лица могут содержать активные ингредиенты, такие как ретиноиды, концентрация которых слишком велика для тонкой кожи. К слову, наносить крем на кожу вокруг глаз тоже следует особым образом. На веке нет подкожно-жировой клетчатки, а потому травмировать или растянуть здесь кожу очень легко. Косметические средства следует наносить мизинцем легкими похлопывающими движениями.

Загораем с татуировками

Когда татуировка свежая, она выглядит блестящей и яркой, но со временем цвета тускнеют. Чтобы замедлить этот процесс, нужно ухаживать за кожей с рисунком: увлажнять ее кремами и обязательно покрывать солнцезащитными средствами.