10 медицинских фактов, которые вас удивят

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Человек и его тело никогда не перестанут нас удивлять. Это же касается и истории медицины: кто бы мог подумать, что первые тесты на беременность существовали еще во времена Древнего Египта? А ученым определенно не откажешь в чувстве юмора, иначе бы они не назвали белок, найденный в сетчатке глаза, в честь покемона Пикачу.

AdMe.ru составил небольшую подборку занимательных фактов из области медицины. Возможно, некоторые из них могут стать для вас настоящим открытием.

Первый тест на беременность появился еще в Древнем Египте

Судя по дошедшим до нас свидетельствам, медицина Древнего Египта была на удивление продвинутой. Врачам эпохи Нового царства (середина XVI — третья четверть XI века до н. э.) уже был известен способ определения беременности на ранних сроках, причем они даже пытались определить пол будущего младенца. Согласно папирусу, который хранится в Лаборатории Carlsberg в Дании, чтобы узнать, беременна ли женщина, нужно было сделать следующее: поместить в два отдельных мешка зерна ячменя и зерна пшеницы, смешанные с финиками и песком, и ежедневно увлажнять их мочой женщины. Проросшие зерна свидетельствуют о беременности. Если прорастет только ячмень, то будет мальчик, а если только пшеница — девочка. Если же зерна не проросли, то беременности нет.

Изначально в морге находились живые люди

В XVI веке морг был местом «выставки лиц», причем лица эти были живыми: первоначально моргом (от старофранцузского morgue — «лицо») называлось отделение в тюрьме, где тюремщики всматривались в новоприбывших арестантов, пытаясь запечатлеть в памяти их лица. Позже в эти отделения стали помещать трупы неизвестных граждан, чтобы прохожие смогли их рассмотреть и опознать.

Эффект плацебо может проявляться даже тогда, когда пациенту известно, что он принимает «пустышку»

Согласно исследованиям, проведенным в США среди пациентов, страдающих от тревожного расстройства, улучшение состояния больных происходило даже в том случае, если они знали, что принимают не настоящий лекарственный препарат, а плацебо. Ученые пришли к выводу, что это явление может быть объяснено верой пациентов в сам метод.

Существует такое понятие, как «невозможный цвет»

Невозможными, или запрещенными цветами называют комбинации частот видимого света, которые не могут быть восприняты человеческим глазом при обычных условиях. Дело в том, что при восприятии цвета используются 3 вида цветовых рецепторов, из-за особенностей функционирования которых мозг человека не способен воспринимать сочетания оппонентных цветов: красного и зеленого, синего и желтого. Впрочем, при некоторых обстоятельствах человек все же способен увидеть невозможный цвет, и мы нарисовали для вас картинку, которая это подтверждает. Попробуйте посмотреть в течение 20 секунд на крестик в середине зеленого круга, а затем переведите свой взгляд на такой же крестик в белом квадрате, и вы увидите в нем светло-розовый круг.

Самый распространенный цвет глаз на Земле — карий, но на самом деле все люди голубоглазые

Только у 17 % людей на нашей планете голубые глаза, а карий — самый распространенный цвет. Но при этом глаза большинства младенцев имеют голубоватый оттенок, за исключением разве что очень смуглых малышей. Передний слой радужной оболочки новорожденных еще не имеет пигмента, а постоянную окраску она приобретает примерно к 11-летнему возрасту. Иными словами, все люди изначально голубоглазые, и даже карие глаза тоже голубые, просто этот цвет скрыт под слоем коричневого пигмента. Кстати, существует операция по превращению карих глаз в голубые, причем это вмешательство необратимо, так как убранный при помощи лазера коричневый пигмент не восстанавливается.

В сетчатке глаза есть белок под названием пикачурин (да-да, его назвали в честь покемона)

В 2008 году японские ученые обнаружили в сетчатке глаза белок, ответственный за передачу визуальных сигналов от глаза к мозгу. Выяснилось, что без этого «быстрого как молния» белка передача занимала бы в 3 раза больше времени, поэтому было решено назвать его в честь Пикачу — самого популярного покемона, обладающего «электрическими» способностями.

Как правило, для переливания используется не кровь в целом виде, а ее препараты

Возможно, вы видели сцену переливания крови в фильмах или сериалах, когда ее буквально переливают от одного человека к другому при помощи специального шприца. Но в реальной жизни так давно уже никто делает — современный подход состоит в компонентном переливании, когда используются только препараты крови, например плазма, лейкоцитарная, эритроцитарная или тромбоцитарная масса и другие компоненты.

У человека не 5 чувств, а намного больше

Кроме 5 основных чувств у человека имеются и другие, например: Чувство баланса — способность держать равновесие и ощущение движения тела с точки зрения ускорения и изменения направления.

— способность держать равновесие и ощущение движения тела с точки зрения ускорения и изменения направления. Проприоцепция, или чувство пространства — способность распознавать тело в деталях относительно других частей тела. Это чувство помогает подняться по лестнице, не глядя на ступеньки. Люди с плохой проприоцепцией могут быть неуклюжими.

или чувство пространства — способность распознавать тело в деталях относительно других частей тела. Это чувство помогает подняться по лестнице, не глядя на ступеньки. Люди с плохой проприоцепцией могут быть неуклюжими. Стереогноз — способность с закрытыми глазами распознать предмет на ощупь.

— способность с закрытыми глазами распознать предмет на ощупь. Двумерно-пространственное чувство. Чтобы понять, как оно работает, закройте глаза и попросите кого-нибудь что-то написать на вашей коже (не буквально, разумеется, а просто вывести надпись кончиком пальца). Вы наверняка поймете, что именно было написано, или по крайней мере узнаете отдельные буквы.

Чтобы понять, как оно работает, закройте глаза и попросите кого-нибудь что-то написать на вашей коже (не буквально, разумеется, а просто вывести надпись кончиком пальца). Вы наверняка поймете, что именно было написано, или по крайней мере узнаете отдельные буквы. Мышечно-суставное чувство , благодаря которому вы всегда знаете, в каком положении находятся ваши конечности.

, благодаря которому вы всегда знаете, в каком положении находятся ваши конечности. Чувство локализации помогает точно определить место, в котором к вам прикасаются.

помогает точно определить место, в котором к вам прикасаются. Чувство давления определяет разницу между прикосновением и надавливанием.

На руке существует углубление, которое называют анатомической табакеркой

Забавная деталь: небольшая лучевая ямка, которую можно заметить на руке у многих людей, имеет свое название — анатомическая табакерка. Назвали ее в честь вредной привычки — пристрастия к нюхательному табаку. Такая привычка была широко распространена как среди дам и кавалеров из высшего общества, так и среди простых людей в XVIII–XIX веках. Как нетрудно догадаться, табак клали именно в эту ямку, а затем втягивали носом. Что ж, привычка ушла, а название прижилось.

Одной из причин изобретения стетоскопа стал слишком большой бюст пациентки доктора Рене Лаэннека