10 лживых фактов о животных, в которые пора перестать верить

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Некоторые животные обладают невероятными умениями, которые по-настоящему удивляют людей. Однако существует множество мифов о способностях братьев наших меньших, не имеющих ничего общего с действительностью. AdMe.ru решил разобраться, в какие рассказы о животных не стоит верить.

1. У собак потеет тело

На самом деле у собак не потеет тело. Они охлаждаются другим способом: высунув язык и тяжело дыша.

2. У утиного кряканья нет эха

Как и у любого звука, у утиного кряканья есть эхо. Просто оно очень тихое, и человек часто не может его расслышать.

3. Опоссумы спят вниз головой, повиснув на хвостах

Хвост помогает опоссумам лазить по деревьям и брать предметы. Но взрослые особи этих зверьков слишком тяжелые, поэтому не могут спать, подолгу держась за ветку одним лишь хвостом.

4. Летучие мыши ничего не видят

Принято считать, что летучие мыши слепы, и именно поэтому они ориентируются на звук во время полета. Но это не так. Летучие мыши обладают зрением, но не могут похвастаться его остротой.

5. Человек может во сне проглотить паука

Человеческий рот, из которого извергаются потоки воздуха, а периодически доносится и храп, здорово пугает пауков. Поэтому заползать в него они не станут ни за какие коврижки.

6. Бараны — крайне глупые животные

Теперь фразу «глупый, как баран» можно считать комплиментом. Доказано, что бараны для животных достаточно умны. Они обучаемы, узнают лица людей, реагируют на свои имена, запоминают цвета и композиции.

7. У золотой рыбки короткая память

Распространен миф о том, что память золотой рыбки составляет не больше 3 секунд. Но школьники из Южной Австралии провели эксперимент, который развенчивает эту догадку. Оказывается, память золотой рыбки может простираться на долгие месяцы, что помогает этим существам находить пищу и избегать опасности.

8. Птицы бросают детенышей, если от них пахнет человеком

Люди считают, что не должны помогать птенцам, выпавшим из гнезда, так как человеческий запах может отпугнуть родителей малыша. Но у птиц не так хорошо развито обоняние, чтобы они могли учуять изменения в запахе детенышей. К тому же покидают гнездо они только в случае реальной, а не предполагаемой опасности.

9. У здорового кота должен быть холодный и влажный нос

Теплый и сухой нос у кошки — еще не повод в спешке бежать с ней к ветеринару. Причинами такого состояния могут быть жара, длительный сон и вылизывание мордочки. Беспокоиться стоит, если к сухому носу добавились шелушение кожи, потеря аппетита и нарушения сна у животного.

10. Пантеры — отдельный вид кошачьих

На самом деле ученые используют формулировку «черная пантера» для обозначения леопардов особой черной окраски. А отдельного вида «пантера» не существует.