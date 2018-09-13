10 ложных фактов, в которые мы верим, потому что так нам сказали в школе

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Мы живем в эпоху информационного взрыва. Количество разнообразной информации в мире увеличивается со скоростью лавины, которая сходит с вершины горы, и кажется, что этот процесс будет бесконечным. Но и это еще не все. С получением новых знаний меняется и привычная картина мира. Компас больше не указывает на север, тараканам не выжить в ядерной войне, а синего кита так и вовсе лишили статуса самого большого существа на Земле.

Мы в AdMe.ru собрали 10 фактов, о которых вы узнали еще сидя за школьными партами. Скорее всего, до сегодняшнего дня вы не сомневались ни в одном их них. Вот только эти факты оказались мифами.

1. Синий кит — самое большое живое существо на Земле

На уроках биологии вам наверняка рассказывали, что синий кит — это абсолютный рекордсмен среди самых больших созданий, когда-либо живших на Земле. Да, среди млекопитающих ему действительно нет равных. Он может достигать более 30 м в длину, и одно только сердце у взрослого кита весит целую тонну. Но если учитывать все живые организмы, которые населяют нашу планету, стоит признать: есть кое-кто гораздо крупнее синего кита. И это... гриб. Вернее, даже не гриб, а грибница опенка темного (Armillaria ostoyae), которая занимает площадь более 880 га и растет в заповеднике Малур штата Орегон, США. Ее прозвали орегонским монстром, ведь огромная грибница опутывает корни деревьев, чем вызывает их гибель.

2. Тараканы могут пережить ядерную войну

Тараканы — одни из самых выносливых созданий на Земле. Они могут долго обходиться без пищи и даже способны до 2 недель прожить без головы. Кажется, что этим насекомым и ядерная война нипочем. Проверить эту гипотезу в 1963 году решили ученые М. Росс и Д. Кокран, изучив воздействие радиации на тараканов в лабораторных условиях. Оказалось, что именно тараканы станут одними из первых насекомых, которые погибнут в случае ядерной катастрофы. Доза в 6 400 рад убила 93 % всех тараканов. Да, это в десятки раз выше, чем доза радиации, которую может выдержать человек (500 рад), но сам факт того, что эти противные создания не всесильны, обнадеживает.

3. Простуда — самая распространенная болезнь на Земле

Кажется, нет на свете человека, который бы хоть раз не подхватил простуду с наступлением холодов. Однако есть гораздо более распространенная болезнь, которая к тому же совсем не зависит от погодных условий. Выглядит она довольно безобидно, но при этом может нанести серьезный вред вашему здоровью. Речь идет о кариесе. Согласно масштабному исследованию под руководством профессора Лондонского университета королевы Марии Вагнера Марценеса, именно кариес можно назвать настоящим бичом современного общества. Оказалось, что эта болезнь встречается у почти 2,5 млрд взрослых и у 621 млн детей во всем мире. Пожалуй, это серьезный повод регулярно чистить зубы и навещать стоматолога.

4. Джордж Вашингтон был 1-м президентом США. Или все-таки 15-м?

Общеизвестный факт: на купюре в один доллар изображен 1-й президент Соединенных Штатов, талантливый политик и участник Войны за независимость Джордж Вашингтон. Однако данные расходятся. Одни называют Вашингтона 1-м президентом, а другие — аж 15-м. Почему же возникли такие разногласия? Декларация независимости США была принята в 1776 году, а главой независимых Штатов Джордж Вашингтон стал 30 апреля 1789 года. Возникает логичный вопрос: кто руководил страной с 1776-го по 1789 год? Другие президенты. По этой причине 1-м президентом некоторые источники называют Пейтона Рэндолфа. Однако справедливости ради стоит заметить, что Пейтон Рэндолф занимал должность руководителя 1-го и 2-го Континентального конгресса, а вот первым, чья должность звучала именно как «президент США», все же был Джордж Вашингтон.

5. Леди Годива каталась по городу обнаженной, чтобы ее супруг уменьшил налоги

Согласно легенде, в 1040 году леди Годива обратилась к своему мужу, графу Леофрику, с просьбой уменьшить налоги жителям английского городка Ковентри. Граф согласился, но при условии, что супруга проедет обнаженной по улицам города верхом на лошади. Он был уверен, что леди Годива этого не сделает. Но ради благополучия простых граждан добросердечная женщина выполнила условие мужа. В конце XIII века король Эдуард I захотел узнать правду об этой истории и поручил изучить все документы ушедшей эпохи. Оказалось, что в 1057 году некоторые налоги в Ковентри действительно были отменены, однако это случилось только через 17 лет после выезда обнаженной всадницы. А первое упоминание об отважном поступке леди Годивы так и вовсе появилось спустя более чем 100 лет после ее смерти.

6. Черно-белая окраска у зебры — это защита от хищников

На вопрос, почему зебра полосатая, биологи искали ответ не одно столетие. Существует много версий. Согласно первой, полосатая окраска сбивает с толку хищников во время атаки и делает зебру менее заметной на окружающем фоне. Согласно второй, у каждой зебры свой уникальный окрас, что позволяет животным узнавать друг друга. Согласно третьей, так их меньше кусают насекомые-кровососы. Ученые из Калифорнийского университета провели исследование связи между окраской зебр и условиями их обитания. Оказалось, что чем выше средняя температура, тем ярче и шире черные полоски. А в более холодных областях окраска зебр становится тусклой. Причина в том, что черные и белые полосы нагреваются по-разному, тем самым вызывая разный поток воздуха между полосами и создавая вихри воздуха, которые имеют охлаждающий эффект. Следовательно, чередование черных и белых полос помогает зебрам в терморегуляции.

7. Египетские пирамиды — самые большие в мире

Со школьной парты мы помним, что самая большая пирамида в мире расположена в Египте и называется пирамидой Хеопса, или Великой пирамидой Гизы. Да, среди египетских пирамид она, возможно, и самая большая. Но в мире есть сооружения и повнушительнее. Самая большая пирамида в мире была построена в Мексике. Называется она Чолула, или Тлачиуальтепетль («рукотворная гора») и превосходит пирамиду Хеопса по объему почти в 2 раза, а по площади основания — в 4 раза.

8. Компас всегда указывает на Северный полюс

Разве могут быть какие-то сомнения в том, что одна из стрелок компаса всегда указывает на север, а под термином «север» мы подразумеваем Северный полюс Земли? Но на самом деле это не так. Магнитное поле нашей планеты не всегда имело ориентацию с севера на юг, как сейчас. Только за последние 160 млн лет оно как минимум 100 раз изменило свое направление. В результате магнитный и географический Северный полюс не совпадают. Сейчас магнитный Северный полюс расположен на полуострове Бутия. Это самая северная точка Канады. И стрелки всех компасов указывают именно на эту точку.

9. Слоны — единственные животные, которые не умеют прыгать

Взрослые слоны действительно не умеют прыгать, хотя у них есть не только 4 ноги, но и колени, сухожилия и пружинящие мышцы. Громадную массу слона довольно трудно поднять в воздух. Оторвать сразу 4 ноги он не в состоянии, поскольку одной из них слон всегда должен балансировать на земле. Однако слоны не являются единственными, кто не умеет прыгать. Есть и другие млекопитающие, которые тоже не могут этого делать. Например, ленивцы, гиппопотамы и носороги. Правда, в отличие от слонов, гиппопотамы и носороги могут во время бега одновременно отрывать от земли все 4 ноги.

10. Водку изобрел Дмитрий Менделеев

Великий русский химик в 1865 году действительно написал диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водой», но к водке этот труд не имеет никакого отношения. В ней химик рассматривал изменения свойств водных растворов спирта при различных концентрациях и внешних условиях. Особого внимания раствору с содержанием спирта в 40 % и его вкусовым характеристикам ученый не уделял. Крепкий напиток был известен задолго до рождения Менделеева. Слово «водка» впервые упоминается в 1405 году в Польше. В то время этот напиток был известен как gorzałka (gorzeć — «гореть»), отсюда происхождение украинского названия — «горілка» — и белорусского — «гарэлка». А в 1819 году Александром І было подписано «Положение о водках», в котором шла речь о требованиях к изготовлению этого напитка и возможных вариантах смешивания.

Что стало для вас полной неожиданностью? Были ли еще в вашей школьной программе общеизвестные факты, которые спустя годы оказались неправдой? Расскажите нам об этом.