10 крутых и полезных штуковин для тех, кто любит отдыхать с комфортом

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Пришло время пополнить копилку вещей must-have для отдыха. Неважно, как именно вы любите отдыхать — тюленем на пляже или неугомонным экстремалом на природе, современные дизайнеры придумали такие гаджеты, которые пригодятся всем. Мы в AdMe.ru удивились, как создателям удалось сделать свои изделия и компактными, и многофункциональными.

Маска для дайвинга

Ninja Mask — это изобретение для тех, кто не умеет или не любит нырять с маской из-за того, что нужно научиться дышать с трубкой. Создатели этой маски сделали так, чтобы человек мог дышать свободно без каких-либо дополнительных приспособлений.

Водный скутер

Эта подводная игрушка выглядит как секретное оружие агента 007. WhiteShark MIX — самый маленький водный скутер, который помещается в рюкзаке. С ним можно нырять 2,5 часа на глубину до 40 метров.

Влагостойкая противоударная колонка

Этот гаджет — настоящая находка для меломанов, которые не могут расстаться с музыкой. На пляже или в походе колонка Divoom Voombox просто незаменима, ведь она может работать в автономном режиме до 8 часов.

Пляжный сейф

Гениальная штука для тех, кто любит отдыхать на городских пляжах. Ключи, смартфон, кошелек и очки останутся целыми и невредимыми, если спрятать их в укромный безопасный сейф Beach Vault. А еще его наверняка можно использовать как мини-холодильник.

Стельки для стоп

Nakefit — это новый вид «обуви», который заменяет пляжные шлепанцы. В них можно ходить по раскаленному песку и скользким камням, сохранив здоровье и нервы.

Многоцелевой мультитул

Full Windsor — эта штуковина насчитывает аж 12 функций, ею можно и есть, и гайки на велосипеде крутить. Вот что действительно классно придумано, так это вилка, которой можно суп есть.

Бутылка-фильтр для пресной воды

С бутылкой The Grayl любая пресная вода становится пригодной для питья. Все, что нужно, — набрать жидкость в специальную емкость, пропустить ее через фильтр — и, вуаля, освежающую безопасную водичку можно пить.

Одноместная палатка-гамак

Для тех, кто любит экстремальный отдых, палатка fluing tent станет настоящей палочкой-выручалочкой. Ее изюминка в том, что это не только непромокаемая «однушка», но и пончо, которое спасет туриста от дождя во время похода.

Торцевой фонарь-зарядка

Фонарь с торцевым освещением BioLate Baselantern управляется через смартфон и может служить зарядным устройством. У этой компактной вещицы мощнейшая батарея на 12 000 мАч, а этого хватит на целую вечность. Для городских посиделок под луной и походных условий самое то.

Портативная электростанция + горелка

Печка-щепочница CampStove — еще одно из гениальных изобретений современных дизайнеров. Здесь, естественно, все очень компактно и многофункционально. Чтобы зарядить телефон и подкрепиться, достаточно кучки веток, которые можно насобирать под ногами.

Спасательный браслет

Для тех, кто неуверенно чувствует себя в воде или умеет плавать только «топориком», браслет Kingii — это настоящая находка. Эта компактная штуковина выглядит стильно, по-взрослому, поэтому с ней вы не будете стесняться заходить в воду. В случае опасности одним нажатием кнопки надувается спасательная подушка в течение пары секунд.