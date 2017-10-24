10 мифов об алкоголе, в которые мы верили всю жизнь. А зря

Алкоголь, как и способы его употребления, оброс огромным количеством народных мифов. Мы часто ими руководствуемся и даже не задумываемся, правда ли это.

Мы в AdMe.ru решили рассекретить 10 самых популярных мифов об алкоголе, которые вы точно слышали.

Миф № 1: Похмелье вызывает обезвоживание

На самом деле алкоголь нарушает водно-солевой обмен, что приводит к ощущению сильной жажды. Воды в организме при этом остается столько же, но в сосудах ее недостаточно — она переходит в межклеточное пространство. Вода, скапливаясь в тканях, вызывает отеки — именно они провоцируют головную боль утром.

Миф № 2: Чем старше вино, тем лучше

Каждое вино имеет свой срок годности, оно не может храниться бесконечно долго. У каждого сорта есть свой идеальный возраст: например, ряд столовых вин лучше выпить в течение первого года, они не подлежат хранению. А есть вина, которые просто нельзя пить раньше, чем через 10–20 лет, ведь они будут невкусными.

Миф № 3: Алкоголь согревает

Мы чувствуем тепло после принятия алкоголя, потому что кровь приливает к коже. Однако в то же время она уходит из остальных частей тела, в том числе и из внутренних органов. В результате тело становится более восприимчивым к морозу, хотя внешних признаков этого мы не замечаем.

Миф № 4: Нельзя смешивать разные напитки

То, как вы будете себя чувствовать после бурной вечеринки, зависит только от количества алкоголя, а не от того, что именно вы пьете. Единственное оправдание этому устойчивому мифу — это то, что если употреблять один вид алкоголя, проще следить, сколько его уже было выпито. В результате шансы выпить много и не заметить этого существенно снижаются.

Миф № 5: Алкоголь защищает от радиации

Источники этого устойчивого мифа неизвестны. На самом деле алкоголь — это не лекарство от радиации, он не выводит радионуклиды и не защищает от опасного излучения. Если вам необходима защита от вредоносного окружения, для этого существуют специальные медицинские препараты.

Миф № 6: Антибиотики и алкоголь несовместимы

На самом деле только некоторые антибиотики несовместимы с алкоголем. Их одновременный прием может вызвать тошноту, головокружение и ощущение боли в груди. Но об этом вас обязательно должен предупредить лечащий врач, когда будет выписывать лекарство. Большинство же часто применяемых антибиотиков не повредят вам, если вы позволите себе бокал вина.

Миф № 7: Нельзя понижать градус алкоголя

На самом деле, если даже выпить виски, а затем позволить себе кружку пива, ничего страшного не произойдет. Не имеет значения, в каком порядке вы употребляете алкоголь. Все зависит от того, сколько именно алкоголя вы выпили.

Миф № 8: Алкоголь калорийный

На самом деле алкоголь не калорийный, но он мешает нормальному обмену веществ. Ваше тело пытается избавиться от него в первую очередь, как от вредного вещества. В результате усвоение пищи существенно замедляется до тех пор, пока не будет выведен алкоголь. И все, что вы съели до употребления алкоголя, будет превращаться в жир.

Миф № 9: Употребление алкоголя убивает клетки мозга

Исследования показали, что нет разницы между плотностью нейронов у тех, кто употребляет мало алкоголя, и тех, кто им злоупотребляет. Но алкоголь разрушает связи между нейронами, а также препятствует росту новых клеток мозга. К счастью, это действие обратимо, и когда вы прекращаете употреблять алкоголь, связь между нейронами восстанавливается.

Миф № 10: Плотный прием пищи не позволит опьянеть

Это популярное заблуждение, однако обильный прием пищи не помогает не пьянеть. Обилие пищи в желудке просто замедляет усвоение алкоголя, и в результате, не замечая первых признаков опьянения, человек выпивает гораздо больше, чем следовало бы.

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