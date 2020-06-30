10 изобретений, которые убедят вас, что будущее уже рядом и шепчет на ушко: «Ну, привет»

Возможно, через год-другой вы встанете с утра, наклеите на скулы космические патчи с микроиглами, распылите на лицо искусственную кожу, закинете в рот витаминку, напечатанную по вашему индивидуальному заказу на 3D-принтере, потом включите интерактивную косточку для того, чтобы ваша собака не скучала, пока вы на работе, а затем отправитесь в офис на своем электроскейте. Все эти вещи уже существуют, как бы фантастически это ни звучало.

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1. Искусственная кожа, которую распыляют на лицо

Японская бьюти-компания Kao 25 лет разрабатывала «вторую кожу» — тончайшую невидимую пленку из микроволокон и полимеров, которая способна двигаться вместе с настоящей кожей, защищает ее от воздействия окружающей среды днем и позволяет средствам по уходу глубже проникать и лучше работать ночью. Биомиметическая вуаль, как называют ее изобретатели, продается во флаконе с распылителем и будет особенно полезна аллергикам и людям с чувствительной кожей.

2. Косметические патчи с микроиглами, которые растворяются в коже

Ученый из «Сколково» Василий Звездин разработал микроиглы из гиалуроновой кислоты, которые доставляют внутрь кожи полезные вещества, а затем растворяются. На их основе созданы патчи BLÓM: достаточно плотно прижать их к лицу — и микроиглы легко отсоединяются от фиксирующей поверхности и проникают в глубокие слои эпидермиса, усиливая выработку коллагена, улучшая структуру кожи и уменьшая темные круги под глазами и мимические морщинки. Эффект от курса схож с мезотерапией, а проводить процедуру вы можете дома самостоятельно. Боль при этом не чувствуется, лишь приятное покалывание. Необходимо только соблюдать гигиену: тщательно очистить кожу и вымыть руки перед применением.

3. Витамины на 3D-принтере по индивидуальным заказам

Британская компания Nourished печатает индивидуальные наборы витаминов на 3D-принтере: клиент может сам выбрать необходимое сочетание полезных веществ. Витамины с фруктовым вкусом состоят из специального веганского геля и не содержат сахара.

4. Интерактивная косточка для собак

Эта умная игрушка для собак управляется с помощью приложения и может надолго занять питомца и отвлечь его от порчи имущества. Изобретатели утверждают, что она очень прочная и сделана из безопасного для людей и животных пластика, ее можно мыть под проточной водой.

5. Чемодан с искусственным интеллектом, который сам следует за владельцем

Умный чемодан Ovis самостоятельно едет по правую руку от хозяина и управляется с помощью специального браслета. Если владелец отошел слишком далеко, браслет начинает вибрировать. Чемодан умеет обнаруживать препятствия на своем пути и анализировать свой вес. От него также можно заряжать гаджеты.

6. Электроскейт, который можно носить с собой в руках или в рюкзаке

Японская компания Cocoa Motors выпустила новый гаджет под названием Walkcar. Это самый маленький в мире электроскейт: он помещается в рюкзаке, весит 3 кг и может проехать без подзарядки 5–7 км в зависимости от скорости. Замедлить и ускорить движение можно, наклоняясь вперед-назад. Скейт способен преодолевать небольшие препятствия и подъемы на своем пути и выдерживает вес до 80 кг.

7. Мусорное ведро для водоемов

Изобретатели Эндрю Тертон и Пит Чеглински придумали Seabin: контейнер, который плавает на поверхности воды и с помощью насоса втягивает мусор и жидкие загрязнения. Пластик, упаковка, окурки остаются внутри в специальном мешке, а вода выходит обратно отфильтрованной. Благодаря тому, что устройство собирает только легкий мусор с поверхности воды, туда не попадают живые существа и водоросли. В целом установлено уже 860 контейнеров в 70 странах мира. В день они собирают 3,6 т отходов.

8. Лодка-оригами

MyCanoe — лодка, которая складывается в небольшой чемоданчик и собирается за 10 минут. В разложенном виде это лодка длиной 4,5 м, которая предназначена для 2 человек и груза до 200 кг. Оригами-каноэ сделано из толстого двухслойного полипропилена и способно выдержать 20 000 циклов складывания. Весь комплект весит 24 кг и легко поместится в любой багажник.

9. Соковыжималка для апельсинов, которая печатает стаканчики из переработанной кожуры

Аппарат Feel the Peel выжимает сок из цитрусовых, а затем использует кожуру для печати стаканчиков с помощью встроенного 3D-принтера. Выглядит Feel the Peel как барная стойка с крышей, вмещающей 1 500 апельсинов, и прозрачными стенками, которые позволяют наблюдать за процессом: после отжима кожура высушивается, измельчается и поступает в отсек, где смешивается с полимолочной кислотой, а затем из полученных «чернил» печатается стаканчик, который может быть переработан после использования.

10. Таблетки от солнца

В Японии придумали таблетки, которые изнутри способны защитить нас от вредного воздействия солнца. Крем с SPF они не заменяют, но зато помогают организму бороться с воздействием ультрафиолета и фотостарением: кожа меньше загорает, в ней быстрее восстанавливается коллаген, а вероятность солнечных ожогов снижается.

Бонус: браслет, с помощью которого можно говорить по телефону, просто прижав пальцы к уху

Браслет Sgnl собрал на платформе Kickstarter почти $ 1,5 млн, хотя требовалось всего $ 50 тыс. Гаджет, основанный на принципе костной проводимости, позволяет отвечать на звонок, не вынимая смартфон из кармана, — достаточно прижать палец к уху. Сигнал телефона передается на браслет через Bluetooth, а затем звук в виде вибрации попадает во внутреннее ухо. Браслет можно использовать со смарт-часами, обычными часами или просто так. Пока гаджет доступен только для предзаказа.