10 изобретений, которые еще недавно считались фантастикой, а оказались реальными

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«Все, что могло быть изобретено, уже изобрели», — сказал в 1899 году специальный уполномоченный американского бюро патентов Чарльз Дьюэлл и очень сильно заблуждался. Даже сейчас, в XXI веке, когда нас сложно чем-то удивить, появляются открытия, о которых хочется сказать: «Неужели это возможно?»

Мы в AdMe.ru собрали 10 современных изобретений, задача которых — сделать нашу жизнь намного проще и приятнее.

1. Рубашки, которые не пачкаются

Голландская компания Labfresh запустила в продажу мужские хлопчатобумажные рубашки, которые не испачкать ни кофе, ни красным вином, ни соевым соусом, ни оливковым маслом. Они на 98 % состоят из созданного по уникальной технологии INDUO хлопка и на 2 % из эластана, игнорируют все виды проблемных пятен, позволяют коже дышать, не впитывают неприятные запахи и не нуждаются в глажке. Цена такой «умной» рубашки — около € 119, но разве не это ли мечта каждого мужчины?

2. Съедобный пластик

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды индийская компания EnviGreen разработала биоразлагаемый пластик. Он на 100 % состоит из органических веществ (натурального крахмала, морских водорослей, растительных масел), но при этом выглядит как обычный пластик. Вы ничем не рискуете, если решите съесть такой пластиковый пакет. Он отлично переварится организмом, не причинив ему вреда. Стандартный пакет из пластика разлагается от 5 до 200 лет. Органический — менее 180 дней, а в кипящей воде — вообще за 15 секунд. Отличная новость для стран, столкнувшихся с проблемой пластикового мусора.

3. Одежда, которая растет вместе с ребенком

Лондонский дизайнер Райан Ясин разработал практичную детскую одежду, которая растет вместе с детьми. Она сделана из прочной плиссированной ткани, которая за счет параллельных плоских складок от 5 до 50 мм в ширину растягивается или распускается, словно бутон. Детская одежда порой дороже взрослой, а учитывая, как быстро растут дети, это огромная статья расходов для родителей. Так что у изобретения Райана Ясина есть все шансы на успех.

4. Колготки, которые не рвутся

Американская текстильная компания Sheerly Genius создала самую прочную пару колготок в мире. В запатентованном дизайне используются такие же материалы, как в пуленепробиваемых жилетах. Новые колготки успешно прошли тесты на предмет зацепок, которые могут появиться от деревянных щепок, ногтей, липучек, колец и т. д. Испытание колгот Sheerly Genius показало, что они в 50 раз прочнее обычных. Ключевая цель, которую пытаются достичь создатели, — это сокращение отходов на мусорных свалках. Но каждая женщина знает, как сильно очередная стрелка на колготках бьет по бюджету и состоянию нервной системы.

5. Вибрирующие джинсы

Компания Spinali Design создала первые в мире «умные» вибрирующие джинсы. В них встроена пара вибрирующих сенсоров, которые подключаются к телефону через Bluetooth. Они напрямую тактильно оповещают своего владельца о том, что происходит на его смартфоне. Если вы идете на встречу, функция геолокации поможет вам найти дорогу с помощью сенсоров. К примеру, джинсы завибрируют с нужной стороны, когда вам следует повернуть.

6. Пиквапу

Израильские стартаперы запустили производство пиквапу (piqapoo) — инновационного приспособления для уборки за собаками. Все максимально просто: перед каждой прогулкой нужно повесить четвероногому другу на основание хвоста специальный пластиковый карабин-прищепку с пакетом и, как только он сделает свое дело, снять карабин и отправить пакет в урну. По словам разработчиков, пиквапу подходит для собак всех пород и размеров и совершенно не причиняет им дискомфорта. Что ж, такое приспособление явно упрощает жизнь хозяевам и их питомцам.

7. Спрей-энергетик

Американский биохимик Бен Ю создал первый в мире спрей-энергетик с кофеином — Sprayable Energy. В нем нет ни калорий, ни искусственных ингредиентов, и его достаточно просто распылить на тело. Кофеин всасывается через кожу и попадает в кровь в течение нескольких часов. Одно распыление спрея дает такой же тонизирующий эффект, как целая чашка кофе. Принцип действия энергетического спрея напоминает никотиновый пластырь. Кофеин в чем-то похож на никотин и способен проникать в тело через клетки кожи. Что ж, достойная альтернатива энергетическим напиткам.

8. Робот, с которым можно поболтать

Персональный робот Джибо похож на героя фильма киностудии Pixar — с большой круглой головой и лицом, передающим эмоции при помощи анимационных иконок. Он может хихикать, танцевать, создавать краткие сводки новостей, фотографировать и поворачиваться к вам, если вы позовете его. Стоит такой робот $ 899 и, как обещают создатели, будет развиваться с каждой новой моделью и выведет на новый уровень характер нашего взаимодействия и общения с роботами.

9. Кружка, нагревающая ваш кофе до нужной температуры

Генеральный директор фирмы Ember Technologies Клэй Александер (Clay Alexander) изобрел «умную» кружку. С помощью специального приложения она в течение часа самостоятельно сохраняет нужную температуру кофе или чая — от 49 до 63 °С. Кроме того, кружка может поддерживать выбранный температурный режим бесконечно долго, если ее поставить на блюдце-зарядку. В прошлом году компания создала бокал для вина с температурным контролем. Не исключено, что новая кружка станет хитом продаж. Сейчас она уже продается почти в 5 000 заведений Starbucks.

10. Мороженое, от которого не толстеют

Это слишком хорошо, чтобы быть правдой: мороженое с разными вкусами, в котором всего 360 калорий (в расчете на пол-литра объема). Но именно это обещает компания Halo Top, которая создала низкокалорийное мороженое с подсластителем Stevia и тростниковым сахаром. Цель компании состоит в том, чтобы вы могли полакомиться любимым продуктом, даже если сидите на строгой диете. Успех Halo Top просто ошеломляющий. В прошлом году объем продаж этого мороженого подскочил примерно на 2 500 %, и недавно Halo Top стал самым продаваемым в Америке продуктом в расчете на пинту.

А какое из этих изобретений вам кажется самым удивительным? И если бы можно было получить одно из них в качестве подарка на день рождения, то что бы вы выбрали?