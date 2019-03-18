10 изменений, которые выдают возраст сильнее, чем цифры в паспорте

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По данным психолога Гейл Сальц (Gail Saltz), страх старения — одна из самых распространенных фобий, которые испытывают люди. Дело в том, что организм человека постоянно меняется, с возрастом проявляя себя по-новому. И единственно верное решение, по мнению врача, — знать наверняка, какие возрастные изменения для человека являются нормой, а какие — нет.

AdMe.ru решил последовать совету специалиста и узнать, как должен меняться организм человека, когда он становится старше, и что делать, чтобы жизнь после таких метаморфоз оставалась комфортной.

1. Теряется чувствительность зубов

С возрастом зубы становятся менее восприимчивы к холодной и горячей пище. Хотя, кажется, звучит это не так уж и плохо, на деле может привести к новым проблемам. По данным Американской стоматологической ассоциации, нервы зубов с годами сжимаются, что является причиной уменьшения чувствительности. Когда это происходит, человек перестает чувствовать симптомы болезней, к примеру кариеса.

2. Увеличивается нос

В среднем человек растет до 18 лет. Однако некоторые части тела продолжают увеличиваться в течение всей жизни, например нос. Это происходит из-за изменений в мягких тканях, мышцах и хрящах, которые составляют его основную структуру. В отличие от кости, хрящ со временем продолжает расти. Стремительный рост приходится на период 50–60 лет. Кроме того, кончик носа с возрастом имеет свойство опускаться вниз.

3. Уменьшаются бедра

Потеря жидкости в клетках организма, которая происходит с возрастом, вызывает видимые метаморфозы с фигурой. Частое явление у женщин, к примеру, переход от силуэта «груша» (тонкая талия, широкие бедра) к «яблоку» (широкая талия, узкие бедра). У мужчин снижение уровня тестостерона при старении также влияет на распределение жира и окружность бедер, которые обычно уменьшаются.

4. Ресницы становятся короче

Неправильный уход за кожей вокруг век, проблемы с щитовидной железой, аллергические реакции организма — одни из самых распространенных факторов, влияющих на густоту и длину ресниц. Но и без того с возрастом они подвергаются изменениям. По данным исследований, 44 % мужчин и женщин замечают, что с годами ресницы становятся тоньше и короче.

5. Повышается либидо

С приближением к менопаузе гормональный фон становится нестабильным. Ученые считают, что так природа увеличивает шанс на продолжение рода: репродуктивная функция снижается, а либидо, наоборот, растет. По мнению психологов, 40 лет — это сексуально раскрепощенное время благодаря душевному равновесию: дети уже более самостоятельные, карьера стабильна. Кроме того, сказывается уменьшение страха внеплановой беременности.

6. Увеличивается размер ноги

Ортопеды утверждают, что с возрастом ступня становится более плоской, а значит, увеличивается в длину и ширину. Это происходит из-за того, что связки и сухожилия со временем слабеют. Соответственно, обувь многим приходится выбирать на 1–2 размера больше, чем несколько лет назад.

7. Пропадают веснушки

Веснушки чаще всего встречаются у людей со светлой кожей и у обладателей рыжих волос. Как правило, они появляются в детстве, юности или молодом возрасте. Согласно мнению специалистов, с годами веснушек становится значительно меньше, а порой они и вовсе полностью исчезают.

8. Меняются отпечатки пальцев

В течение многих лет криминалистами всего мира было принято считать, что отпечатки пальцев даны человеку одни на всю жизнь. Однако в 2015 году ученые провели масштабный эксперимент. Они обработали данные более 15 тыс. человек, регулярно оставлявших свои слепки пальцев в полицейском участке. Выяснилось, что изменить папиллярные линии может не только травма (например шрамы), но и возраст.

9. Меняется цветовосприятие

С годами у многих людей встречается проблема с цветовосприятием. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав 900 человек в возрасте от 58 до 102 лет. Выяснилось, что возрастные изменения глаз создают для человека эффект желтого фильтра. Это мешает отличать цвета: синий от фиолетового, а желтый от зеленого.

10. Меняется вкус еды

С возрастом обновление вкусовых рецепторов на языке замедляется. По словам экспертов, это влияет на восприятие блюд. Потому часты случаи, когда некоторые продукты человек в молодости не считает вкусными, а впоследствии те ему кажутся лакомством. Изменения кулинарных пристрастий у женщин начинается примерно с 50 лет, у мужчин — с 60. К слову, самыми популярными «взрослыми» продуктами, согласно исследованиям, стали козий сыр, фасоль и корнишоны.

Бонус: ощущение счастья

Несмотря на все перечисленное, люди в возрасте чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли ученые из Сан-Диего. В исследовании приняли участие более 1 000 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 99 лет. Оказалось, что с годами, даже сталкиваясь с определенными неприятностями, люди смотрят на жизнь позитивнее, чем молодые.

А какие еще изменения тела, выдающие возраст, известны вам?