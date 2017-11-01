10 изменений, которые происходят с телом после отказа от мяса

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Кажется, споры о пользе и вреде вегетарианства не утихнут никогда. AdMe.ru не хочет встревать в эти разборки и занимать чью-либо сторону. Поэтому мы отбросили моральный аспект и рассмотрели отказ от мяса с научной точки зрения. Представляем вашему вниманию 10 изменений, которые произойдут с вашим организмом при полном исключении мяса из рациона.

1. Вы потеряете пару килограммов

Люди, отказавшиеся от мяса, в среднем за месяц могут потерять около 4,5 кг. Причем для этого им нет нужды считать калории или увеличивать физические нагрузки, растительный рацион все возьмет на себя.

2. В вашем кишечнике появится больше защитных бактерий

Микрофлора кишечника у всеядных людей и вегетарианцев сильно отличается. Данные различных исследований показывают, что у людей, питающихся лишь продуктами растительного происхождения, больше защитных бактерий. Однако для того чтобы микрофлора кишечника перестроилась и оздоровилась, потребуется время. Поначалу же возможны вздутие живота и газообразование, потому что кишечник и поджелудочная начнут перестраиваться на растительную пищу и будет наблюдаться нехватка ферментов.

3. Ваша кожа может стать лучше

Многие вегетарианцы отмечают, что при переходе на растительный рацион у них значительно улучшилась кожа: исчезли прыщи, угри и черные точки. Ученые объясняют это тем, что если мясо полностью заменить овощами и фруктами, то можно вывести из организма токсины и шлаки. Такой детокс положительно сказывается на состоянии кожи.

4. У вас появится больше энергии

Чуть ли не самое главное изменение, которое ощущают все отказавшиеся от мяса люди, — это уменьшение утомляемости в течение дня. «Если раньше к вечеру я валился с ног, даже если просидел весь день за столом, то теперь для такого состояния мне надо прилично загрузить себя на тренировке», — делится один из вегетарианцев. И немудрено, ведь такая диета помогает не только сбросить вес и вывести шлаки, но почувствовать легкость.

5. Уменьшится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Связь между любовью к красному мясу и развитием сердечно-сосудистых заболеваний уже давно выявлена учеными. Вдобавок к этому недавно американские исследователи выяснили, что карнитин из мяса запускает в кишечнике химические реакции, негативно влияющие на сердечную мышцу. Стоит отметить, что приверженцы вегетарианства также меньше страдают от гипертонии, сахарного диабета, рака прямой кишки и кишечника в целом.

6. Уровень холестерина уменьшится на треть

При переходе на растительную диету уровень холестерина в крови значительно снижается. Подобный эффект сопоставим с действием лекарств от холестерина. Правда, в данном случае вы не получаете никаких побочных эффектов, а только здоровье и прекрасное самочувствие. Для людей с предрасположенностью к атеросклерозу растительная диета станет идеальным вариантом.

7. У вас включатся «хорошие» гены

Недавно ученые обнаружили, что условия внешней среды оказывают большое влияние на работу генов. Так, есть «плохие» и «хорошие» гены. Если вести нездоровый образ жизни, то включаются «плохие» гены, которые будут способствовать развитию хронических заболеваний и ожирения. Если же вести здоровый образ жизни, то происходит переключение генов. Переход с мяса на растительную пищу как раз включает «хорошие» гены, что позволяет в корне оздоровить организм.

8. Может возникнуть дефицит питательных веществ

При отказе от мяса может возникнуть дефицит некоторых веществ, в частности йода, железа, витаминов D и В12. Но при этом, утверждают исследователи, если в пище присутствует достаточное количество бобовых — фасоль и чечевица, а также орехи, фрукты, темно-зеленые овощи, цельнозерновые продукты и крупы, то баланс будет восстановлен. Кроме того, дефицит питательных веществ можно восполнить витаминами и добавками.

9. Возможна потеря вкуса

Цинк — необходимый человеческому организму элемент, который помимо прочего отвечает и за яркость вкусовых ощущений. Много цинка содержится в устрицах и красном мясе, однако вегетарианцы, отказавшись от этих продуктов, вынуждены будут подыскать другие приемлемые источники. Оптимальными по содержанию цинка считаются белые бобы, орехи, цельнозерновые и молочные продукты. В среднем вегетарианцам необходимо добирать на 50 % больше цинка в суточном рационе.

10. Мышцам может потребоваться больше времени на восстановление

Белок необходим не только для формирования мышечного корсета, но и для восстановления после нагрузок. С этими задачами справляются как животный белок, так и растительный, с той лишь разницей, что второму нужно больше времени, чтобы подействовать. Диетологи советуют спортсменам-вегетарианцам и спортсменам-веганам принимать белок в жидком виде сразу же после тренировки. В таком виде он усваивается легче и быстрее.