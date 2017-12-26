10 хитростей нашего тела, о которых вам вряд ли кто-то рассказывал прежде

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Наше тело — удивительно сложная машина, которую иногда непросто контролировать. Кажется, многие вещи происходят сами по себе, например икота или чихание. Или это не так? AdMe.ru собрал несколько способов укротить собственное тело, чтобы избежать неловких и даже неприятных ситуаций. А для тех, кто хочет встретиться с Белым Кроликом и попасть в Страну чудес, мы приготовили особый бонус в конце статьи.

10. Не готовы чихать? Зажмите пальцами кожу на переносице

Вы раздражаете кожу на переносице, мозг получает тревожный сигнал и тормозит остальные процессы, в том числе чихательный рефлекс. Если, наоборот, хочется чихнуть, но никак не получается, посмотрите на яркий свет. Если советы не помогли, постарайтесь верить в лучшее. Известно, что женщина, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, чихала 976 дней подряд.

9. Чтобы лучше слышать, закройте уши

Если находитесь на концерте любимой группы, но не слышите, о чем говорит ваш друг, придавите козелок на ухе и повернитесь этим ухом к другу. Этим лайфхаком пользуются исполнители, когда со стороны кажется, что они поправляют наушник.

8. Сосите большой палец, если вас что-то беспокоит

В этом есть доля правды: эти действия стимулируют блуждающий нерв, благодаря чему замедляется сердцебиение и снижается кровяное давление. Если тревога застала вас в общественном месте, сожмите пальцы в кулак, большой палец поднимите вверх и просто подуйте на него.

7. Чтобы избавиться от икоты, приложите к языку кусочек льда

У каждого свой рецепт против икоты: схватиться за кончик языка, приложить к языку лед или проглотить кубик сахара. Попробуйте еще закрыть уши ладонями и выпить стакан воды через трубочку на одном дыхании. Или наклониться над раковиной и пить воду из стакана. Если икота не проходит, возможно, вы повторите судьбу мужчины, который икал 68 лет подряд, но сумел жениться и завести 8 детей.

6. Колет в правом боку после бега? Делайте выдох, наступая на левую ногу

Это же правило действует, если болит левый бок: просто делайте вдох, наступая на правую ногу. И немного помассируйте больной бок. Во время бега кровь поступает к работающим мышцам. Без хорошей разминки кровь плохо распределяется и переполняет печень или селезенку. Эти органы давят на диафрагму.

5. Задержите дыхание, чтобы быстрее проснуться

В результате сердечный ритм ускоряется и организм получает команду быстро переключиться в активный режим. Но не стоит этим злоупотреблять. Резкое пробуждение — это серьезный стресс для сердца. Например, мужчинам не советуют делать физические упражнения раньше чем через 2 часа после сна.

4. Плохое настроение? Грызите карандаш

Секрет прост: пока вы держите карандаш в зубах, работают мышцы, которые задействованы во время улыбки. По нервным окончаниям импульсы передаются в мозг, и он награждает вас за улыбку привычным способом: запускает выработку эндорфинов.

3. Активируйте суперпамять с помощью розмарина

Если необходимо что-то выучить наизусть, лучший способ — задействовать скрытый потенциал памяти. Учите на ночь, лежа в кровати и нюхая розмарин. Этот простой трюк поможет быстрее и надежнее запоминать любую новую информацию.

2. Если затекла нога, нужно покачать головой

Помните неприятное чувство, когда затекает рука или нога? Приходится ждать и терпеть, когда покалывание пройдет. Если в следующий раз вы просто покачаете головой из стороны в сторону, благодаря расслаблению мышц шеи неприятные ощущения в конечности пройдут в течение минуты.

1. Обмануть детектор лжи с помощью щипка за нос

Если вы нервничаете и сердце бьется слишком быстро, ущипните себя за кончик носа и закройте нос пальцами. Теперь закройте рот и попробуйте резко выдохнуть. Вы почувствуете, как изменилось давление в ушах. Если у вас проблемы с сердцем, не используйте эту технику без консультаций с терапевтом.

Бонус: как обмануть мозг и увидеть мир таким, словно вы попали в параллельную Вселенную?

Включите радио и настройте его, чтобы было слышно шипение — «белый шум».

Разрежьте шарик для пинг-понга на 2 части и с помощью клейкой ленты закрепите их на глазах.

Теперь нужно прилечь рядом с радио и расслабиться. Через 10–20 минут вы ощутите на себе эффект ганцфельда. Мозг начнет по-новому интерпретировать звук и видимый свет, создавая необычные ощущения и даже легкие галлюцинации. Этот необычный феномен восприятия реальности известен давно, но лишь в ХХ веке его начали всерьез изучать ученые.