10 грандиозных научных ответов на самые простые детские вопросы

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Каждый, кто хоть раз общался с маленькими детьми дольше 10 минут, знает, до чего же они любопытные почемучки. И хотя нам, взрослым, частенько кажется, что их вопросы слишком простые, смешные или даже нелепые, порой не так просто найти подходящий ответ.

А мы в AdMe.ru решили обратиться за советом к самым умным людям планеты Земля и узнали, как отвечают на детские вопросы ученые. И их ответы буквально взрывают мозг.