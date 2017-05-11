10 грандиозных научных ответов на самые простые детские вопросы

Каждый, кто хоть раз общался с маленькими детьми дольше 10 минут, знает, до чего же они любопытные почемучки. И хотя нам, взрослым, частенько кажется, что их вопросы слишком простые, смешные или даже нелепые, порой не так просто найти подходящий ответ.

А мы в AdMe.ru решили обратиться за советом к самым умным людям планеты Земля и узнали, как отвечают на детские вопросы ученые. И их ответы буквально взрывают мозг.

Фото на превью Pixabay

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