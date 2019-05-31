10 фактов об «этих» днях, которые оказались предрассудками

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Около 450 менструальных циклов переживает женщина за всю жизнь, теряя во время каждого из них примерно 60 мл крови. Причем это «удовольствие» не из дешевых: суммарно на гигиенические средства она тратит около 4 800 фунтов стерлингов (более ₽ 390 тыс.). Часто мы не только не задумываемся о подобной статистике, но и не знаем очевидного о своем теле и здоровье. Особенно о менструальном цикле.

AdMe.ru развенчивает широко распространенные мифы о критических днях. Надеемся, это поможет избавиться от стереотипов и сделает женские будни чуточку проще.

Миф № 1: Нельзя принимать ванну

Часть девушек отказывают себе в удовольствии понежиться в ванне во время критических дней. Кто-то думает, что горячая вода усиливает кровотечение, другие опасаются заразиться. Но в это время в женском теле не кровоточит рана, а просто отделяется эндометрий. Вода же может оказаться лишь в самом начале вагинального канала (как и в остальные дни цикла) и дальше шейки матки просто не попадет. Теплая ванна во время месячных может принести пользу. Горячая вода улучшает сосудистую функцию, расслабляет гладкую мускулатуру и ослабляет менструальные спазмы. Поэтому вполне вероятно, что после водных процедур вы почувствуете себя гораздо лучше. Разумеется, предварительно ванну стоит тщательно вымыть, а если все еще беспокоитесь — воспользуйтесь тампоном.

Миф № 2: Нельзя плавать в бассейне и открытых водоемах

Многие убеждены, что это негигиенично, но они заблуждаются. Во-первых, тампон или менструальная чаша не допустят протекания и попадания воды внутрь (прокладки не подойдут, так как промокнут). Во-вторых, плавание, как и физические упражнения, облегчает боль. Подцепить вагинальную инфекцию в бассейне также маловероятно. По статистике, через бассейн чаще всего распространяются болезни ЖКТ, конъюнктивит и кожные заболевания. Чтобы избежать раздражения нежной кожи, сразу после плавания примите душ и переоденьтесь в чистое белье.

Миф № 3: У женщин, живущих вместе, циклы синхронизируются

Впервые об этом написала Марта Мак-Клинток в своей статье в журнале Nature в 1971 году. По ее мнению, у подруг, родственниц или соседок по комнате критические дни наступают примерно в одно и то же время. Причиной она назвала обмен особыми феромонами, которые вырабатывает женское тело. Более поздние исследования опровергли взаимосвязь циклов и частоты общения, поставив под сомнение выкладки Мак-Клинток. Оказывается, она не учла несколько сопутствующих факторов, а аналогичные эксперименты получили другие результаты. На сегодняшний день синхронизация циклов не нашла подтверждения в научном сообществе и считается мифом.

Миф № 4: Окрашивание волос лучше отложить

Иначе цвет ляжет пятнами, а прическа будет выглядеть неухоженно. На форумах в интернете это объясняют колебаниями гормонального фона. Вопросом заинтересовались ученые и выяснили: даже если во время менструации волосы чуть более капризны, чем обычно, это не влияет на выработку кожного жира. По данным экспериментаторов, непослушные волосы — следствие неправильного ухода или генетической предрасположенности. Им вторят стилисты: окрашивание волос можно проводить тогда, когда вам удобно.

Миф № 5: Горячительные напитки могут нарушить цикл

Однозначного мнения на этот счет нет — секрет кроется в дозировке. Дамы, которые регулярно перебирают с количеством, склонны к нерегулярным менструациям, ановуляции и аменорее. Чрезмерное употребление алкоголя пагубно сказывается не только на репродуктивной системе, но и на организме в целом. Если же вы хотите выпить бокал вина по случаю или пару коктейлей на вечеринке в критические дни — ничего страшного. Исследования свидетельствуют, что умеренное употребление горячительного не нарушает фазы цикла и не оказывает на женское здоровье негативного эффекта.

Миф № 6: Сеанс тату, депиляцию и визит к косметологу тоже стоит перенести

Некоторые тату-мастера предостерегают своих клиенток от сеансов во время менструации, потому что татуировка может «поплыть». Косметологи также не рекомендуют делать некоторые процедуры (например, инъекции ботокса). По факту качество рисунка, как и эффект от процедур, зависит от мастера. Визит в салон в «эти» дни не стоит переносить, но помните: ощущения могут быть чуть более болезненными.

Миф № 7: Боль внизу живота нужно терпеть

Да-да, эта боль есть почти у всех, но проявляется с разной интенсивностью. От дисменореи страдают от 45 до 93 % женщин репродуктивного возраста. При этом сильные болевые ощущения испытывают от 3 до 33 %: высокая температура, рвота, головокружение и другие симптомы делают бедных девушек нетрудоспособными на 1–3 дня. Если проявления дисменореи мешают жить полной жизнью и выбивают из нее, стоит обратиться к гинекологу, который подберет курс лечения. Обычно он длится 3 менструальных цикла, а эффект сохраняется 2–4 месяца. После этого боли возвращаются, но становятся менее выраженными.

Миф № 8: Во время менструации невозможно забеременеть

Один из самых распространенных мифов о критических днях. Фертильность в этот период действительно находится на минимальной отметке, ее пик наступает за 12–16 дней до следующего цикла. Не стоит забывать, что у некоторых женщин цикл длится не 28 дней, а 21 или может быть нерегулярным. При этом сперма сохраняет оплодотворяющую способность в теле женщины до 5–7 дней — это делает фертильное окно шире. Близость без защиты в этом случае может совпасть с периодом овуляции и привести к беременности.

Миф № 9: Цикл зависит от фаз Луны

Этот предрассудок берет начало в древности, а современные исследования не находят связи между фазами Луны и датами наступления месячных. К такому выводу, в частности, пришла команда аналитиков, которая изучила 7,5 млн циклов. Объяснение довольно прозаичное. Лунный цикл длится 29,5 дня, в то время как средний менструальный может варьироваться от 21 до 35 дней. Причем длина цикла может меняться на протяжении жизни женщины. Фаза и цикл могут более или менее совпадать, если продолжительность цикла составляет 29–30 дней, причем это именно совпадение.

Миф № 10: Задерживать месячные с помощью КОК опасно

Каждой девушке хотя бы раз хотелось отодвинуть «эти» дни на недельку-другую. Решались на это в самых крайних случаях, считая, что это может навредить организму. Наука доказывает, что «пропуск» менструации не влечет за собой опасных последствий. Об этом заявляют эксперты из Национальной сети охраны здоровья женщин США (National Women’s Health Network). В определенных случаях это может быть даже полезно, например когда женщина испытывает выраженные проявления дисменореи. Конечно, этот способ не стоит применять постоянно.

Какие еще мифы о месячных вы знаете? Пишите в комментариях, и мы попытаемся найти им опровержение (или подтверждение) в следующих статьях.