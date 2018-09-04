10+ вопросов о жизни загадочных древних людей, чьи гены до сих пор встречаются у некоторых из нас

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть мнение, что мы совершенно ничего не знаем о собственных предках. Вокруг древних людей до сих пор вырастают дремучие мифы, пока ученые между собой обсуждают сенсационные находки и открытия. Верите ли вы, что йети — это неандертальцы, а современный человек совершенен в глазах природы? Где жили древние великаны и почему людям пересаживают свиные органы, если наши родственники — обезьяны?

Мы в AdMe.ru воспользовались сайтом antropogenez.ru и книгой Александра Соколова «Мифы об эволюции человека», чтобы разобраться в непростых вопросах о темном прошлом человечества.

Современный человек — это венец природы?

У акул старые зубы меняются на новые на протяжении всей жизни, грызуны растят и стачивают резцы всю жизнь, а людям досталось только два набора недолговечных зубов. Если человек бежит 44 км/ч, то гепард развивает скорость больше 100 км/ч. Кит ныряет на 3 км под воду и плавает там полтора часа, человек без акваланга спускается на глубину 60 метров на пару минут. Нам нужно питаться несколько раз в день, скорпиону достаточно есть один раз в год. Природа не создает совершенные организмы, эволюция оставляет тех, кто лучше приспосабливается к условиям. Поэтому всем, кто еще не вымер, можно дать звание венца природы.

Когда ученые найдут «недостающее звено» между современным человеком и обезьяной?

Находки в конце ХХ века подтвердили, что у нас и современных человекообразных обезьян были общие предки, и это точно обезьяны. Примерно 7 млн лет назад эволюция повела предков разумного человека по собственному пути. Но получилась не цепочка, а целое древо: одновременно сосуществовали и скрещивались разные виды. Например, недавно обнаружили фрагменты кости девочки, чей папа был денисовцем, а мама — женщиной-неандертальцем. Сегодня ученые находят останки тех, кто помогает дополнить родословную человека: мы знаем, что, скорее всего, именно накалипитек стал последним общим предком горилл, шимпанзе и гоминид, к которым относится и человек. А та самая Люси, австралопитек афарский, которую нашли еще в 1974 году, стала представителем первого вида, который уже ходил на двух ногах. Вот здесь можно узнать больше об известных науке предках современных людей.

Если у человека столько предков, почему земля не кишит их останками?

В помете полевой мыши от 3 до 7 мышат. В год самка приносит до 5 пометов. Каждый детеныш через полтора месяца становится взрослой мышью и размножается. С такой скоростью размножения останки мышей должны быть повсюду в земле. Тогда почему даже скелеты крупных динозавров, которые миллионы лет населяли планету, так сложно обнаружить? В земле останки редко сохраняются надолго. Тела поедают падальщики, бактерии поглощают кости, остальное размывается водой. Находки, которые сохранились лучше всего, — это обычно тела тех, кто попал в болото или оказался под слоем вулканического пепла, где процессы разрушения проходят медленнее.

Может быть, снежный человек — это неандерталец, который дожил до наших дней и прячется в лесах?

Допустим, йети — это неизвестный науке древний родственник человека. Для выживания ему нужно будет обзавестись большим кругом друзей и родных и обитать на обширной территории. Скрыть факт проживания таких существ, как йети, было бы невозможно: любое животное оставляет следы за собой. Это гнезда, иные жилища, кусочки шерсти или перья, фекалии, орудия или остатки пищи. В родство йети с неандертальцами верится еще сложнее. Если йети описывают как неуклюжее обезьяноподобное существо, то сегодня ученые представляют неандертальца как сильного и умного охотника, который сам создавал орудия и украшал себя подвесками из раковин и зубов.

У 4 % людей есть гены неандертальцев. Это делает их внешне похожими на первобытных людей?

Идея кажется очевидной, но доказательств не имеет. Да, в рамках одного исследования выяснилось, что у людей с генами неандертальцев череп более вытянутый. В остальном такое «наследство» проявляется не во внешности, а в работе иммунной системы и более высокой вероятности проявления некоторых заболеваний.

Правда ли, что древние люди был недалекими и дикими существами?

Нет. Неандертальцы, которые исчезли примерно 40 тыс. лет назад, уже использовали язык для коммуникации, изготавливали сложные орудия и раскрашивали тело охрой. Их потомки, кроманьонцы, жили в шатрах, приручили собаку, изготавливали домашнюю утварь и украшения, практиковали погребальные обряды.

Первобытные люди жили вне норм морали: вели распутный образ жизни, убивали друг друга. Это так?

В мире природы жизнь разных видов подчиняется определенным правилам. Например, шимпанзе дерутся между собой, но редко калечат соплеменников, хотя могут убить сородичей или других обезьян при реальной опасности. Тем не менее их поведение при конфликте сильно отличается от поведения человека XXI века. Даже современные охотники-собиратели придерживаются более строгой морали, чем жители развитых стран. Это подтверждает Станислав Дробышевский, пообщавшись с хадза, племенем в Восточной Африке: в их сообществе все делится поровну, не практикуется ложь, нет воровства и зависти. Подробнее о быте и культуре наших предков Станислав Дробышевский рассказывает здесь.

В каком возрасте древние люди уходили в мир иной?

Ежедневные физические нагрузки и травмы сильнее всего выматывали организм. Средняя продолжительность жизни неандертальца составляла 30 лет. Но исследователи находили останки и пожилых людей. Знаменитый неандертальский старик из Шанидара тому пример: у него не было одного глаза и одной руки, он хромал, у него очень болела спина, а зубы сильно стерлись, но он прожил долгую жизнь благодаря заботе соплеменников. На момент смерти ему было чуть больше 40 лет.

Если наши ближайшие родственники — обезьяны, почему говорят, что людям можно пересаживать органы свиней?

Людям не пересаживают органы животных, хотя пытались: в 1963 году человеку впервые пересадили почку шимпанзе, и орган функционировал 9 месяцев, а в 1994 году пациенту досталась печень свиньи, и орган проработал лишь 30 часов, после чего отторгся. Сегодня известно, что даже человеческий орган не всегда приживается внутри другого человека, что уж говорить о животном. Более того, тестируя новые методы лечения, ученые чаще всего используют клетки мышей. На молекулярном уровне у мышей и людей не так много отличий: синтез белка у всех эукариот выполняют одинаковые рибосомы.

Почему раньше люди были огромного роста? Может быть, мы потомки древних инопланетных цивилизаций?

Уже больше полувека науке известны мегантропы и гигантопитеки (до 4 м ростом), правда, они никак не связаны с мегалитическими сооружениями: они жили слишком давно и не интересовались постройками. Кроме того, доказано, что построить Стоунхендж или пирамиду могли люди привычного нам роста и физического сложения. Если же рассматривать останки наших более развитых предков, то можно уверенно заявить, что по сравнению с ними именно мы выросли настоящими великанами. Большой объем черепа не является признаком высокого роста: африканский австралопитек был ростом в 1,5 м, хотя размер черепа был больше, чем у нас с вами. Близкими нам по росту были только кроманьонцы, достигавшие в среднем 183 см в высоту. Объем мозга и размер черепа уменьшились, но рост и пропорции выросли благодаря высокому качеству жизни, богатому рациону, развитой медицине и переходу на мясную диету.

Правда ли, что наши предки были вегетарианцами и поэтому есть мясо противоестественно?

Большинство приматов всеядны, поэтому у них есть клыки, чтобы вгрызаться в плоть. Вследствие этого часть рациона приматов приходится на птиц и их яйца, насекомых, мясо небольших животных, рыбы и птиц. Древние люди постепенно увеличивали количество мяса в рационе: его не нужно было долго жевать, оно быстро утоляло голод и придавало сил, позволяло выживать в условиях изменения климата и развивать мозг, который сегодня поглощает до 25 % энергии всего организма. Добыча мяса тоже требовала смекалки: люди делали ловушки для охоты и совершенствовали орудия.

Сегодня мы можем зайти в любой супермаркет и купить бобы, которые калорийнее мяса, но у древних людей выбор был ограничен. Дикие бананы были менее калорийными, расколоть кокос было непростой задачей, а дикие бобы или рис приходилось долго разваривать. Одомашнивание злаков произошло лишь 12 000 лет назад. Поэтому сегодня вы можете стать вегетарианцем без вреда для здоровья, а древнему человеку это грозило вымиранием.

В мире еще есть места, где люди живут подобно нашим предкам?

Конечно, современные традиционные сообщества — это не копия древних, и специалисты отдают себе в этом отчет. Но что-то из древнего уклада эти люди сохранили. По крайней мере некоторые из них делают такие же орудия, которые археологи находят на стоянках каменного века. Например, австралийские аборигены так жили еще совсем недавно. Чтобы почувствовать себя на месте древнего или хотя бы средневекового человека, нужно поступить как Павел Сапожников: уйти в лес, там построить избушку и пожить в ней несколько месяцев без электричества, горячей воды и даже спичек (если воли хватит).