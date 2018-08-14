10 фактов о Земле, которые вы не знали (Внимание: не пропустите 2034 год)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

За всю историю своего существования человечество так и не смогло полностью изучить собственную планету. Но те факты, которые то и дело становятся известны, не перестают нас удивлять и мотивируют все больше познавать мир, в котором мы живем. Знаете ли вы, с какой скоростью весна шагает по Земле? А в каком состоянии находится сегодня озоновый слой? Жители какого острова могут не покупать мыло в магазине, а просто накопать его во дворе?

AdMe.ru подобрал очередную порцию удивительных вещей, которые вы, возможно, не знали о нашей планете.

1. Озоновая дыра уменьшается

Исследования ученых показали, что в сравнении с 2000 годом в 2015-м озоновая дыра (истончавшая прослойка озонового слоя) над Антарктикой уменьшилась на 4 млн кв. км и продолжает уплотняться. Предположительно, такое «исцеление» стало возможным благодаря принятому в 1987 году Монреальскому протоколу, который запретил использование химических веществ, разрушающих озон. Ученые и раньше отмечали, что озоновый слой восстанавливается, но теперь они получили неоспоримые доказательства этого.

2. −89,2 °С — самая низкая температура, зарегистрированная на Земле

—89,2 °C — именно такой является самая низкая температура, которая была зарегистрирована на поверхности Земли. Такой холодный «летний денек» выпал на 21 июля 1983 года в Антарктиде, на станции Восток.

3. Весна движется со скоростью 50 км/сутки

Скорость, с которой весна шагает по планете, составляет примерно 50 км/сутки. Ученые определили это, наблюдая за соцветиями отдельно взятых растений и обращая внимание на время цветения одного вида на разных территориях. Было отмечено, что после окончания зимнего сезона соцветия одного и того же вида распускаются через 24 часа на территории, которая находится в 50 км от уже распустившегося растения.

4. Северный Тянь-Шань — единственное горное место, где людям не грозит повышение кровяного давления

Повышение кровяного давления — обычное дело при подъеме высоко в горы. Но на Земле есть место в горах, где подобное с людьми не случается. Это Северный Тянь-Шань — рай для гипертоников. У местного населения здесь давление в обычном состоянии ниже, чем у жителей равнин.

5. Почва на острове Кимолос состоит из жирного мыла

Гористый греческий остров Кимолос площадью всего 37 кв. км имеет одну интересную особенность. Когда идет дождь, остров покрывается мыльной пеной. Дело в том, что почва Кимолоса состоит из жирной мыльной глины — такого природного мыла, которое местные жители используют по прямому назначению.

6. Тектоника плит спасает Землю от перегрева

Земля — единственная известная на данный момент планета с тектоникой плит. 7 огромных плит земной коры — континенты — двигаются в различных направлениях со скоростью до 10 см в год. Благодаря этой тектонической системе на земном шаре постоянно осуществляется круговорот углерода, что предотвращает перегрев нашей планеты. Углерод — важнейший компонент, обеспечивающий возможность дальнейшего существования жизни на Земле.

7. У Амазонки есть подземная река-двойник

Хамза — условная, пока еще официально не признанная река, которая течет параллельно реке Амазонке на глубине примерно 4 000 метров под землей. Ее длина — около 6 000 км, а ширина — примерно 400 км. Хамза движется с очень маленькой скоростью, всего лишь несколько метров в год, а это еще медленнее, чем движение ледников. На большой глубине воды Хамзы впадают в Атлантический океан.

8. Суперконтинент Пангея возвращается

Примерно 300 млн лет назад практически вся суша Земли была объединена в единый суперконтинент — Пангею. В юрский период Пангея раскололась на два континента, каждый из которых также со временем разделился. Так, из северного континента, Лавразии, образовались Северная Америка и Евразия, а из южного континента, Гондваны, образовались Индия, Австралия, Южная Америка, Африка и Антарктида. По мнению ученых, через 250 млн лет все континенты снова объединятся в суперконтинент — Новую Пангею.

9. Из Антарктиды исчезло 3 трлн тонн льда за последние 25 лет

Исследования последних 25 лет показали, что в Антарктиде стало на 3 трлн тонн льда меньше. Только в 2017 году от ледникового шельфа Ларсен С откололся айсберг, один из самых крупных в истории, его вес — более 1 трлн тонн, а площадь — половина острова Ямайки.

10. Огромную тень, накрывающую Землю, можно будет снова увидеть в 2034 году

Уникальное явление заснял в 2016 году космический аппарат Himawari-8, принадлежащий сотрудничающему с NASA японскому агентству: сначала на планете наступил день, а потом всю территорию Земли по диагонали слева направо накрыла огромная тень. Видео было снято 9 марта во время солнечного затмения на расстоянии 35 тыс. км от Земли. Теперь увидеть такое необычное явление можно будет только весной 2034 года.

Нас в AdMe.ru очень порадовал факт восстановления озонового слоя. А какая информация о нашей планете удивила вас больше всего?