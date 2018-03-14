10 важных истин, которые открыл нам Стивен Хокинг

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Великого ученого Стивена Хокинга не стало в ночь на 14 марта. Хокинг был серьезно болен, но, несмотря на свой недуг, он сделал огромный вклад в развитие науки и сумел рассказать нам о сложных вещах простым языком.

Сегодня AdMe.ru решил почтить память этого удивительного человека. Мы собрали все самые интересные открытия и правила жизни Хокинга, которыми хотим поделиться с вами.

IQ — для дураков

Хокинг не знал, каков коэффициент его IQ и даже никогда этим не интересовался. Он был уверен, что этот показатель интересует только неудачников.

Вся наша планета — аквариум с выпуклыми стенками

Стивен Хокинг считал, что все мы, каждый человек — это лишь рыбка, живущая в аквариуме с выпуклыми стенками. И о мире мы судим искаженно, потому что смотрим на него изнутри, не имея возможности изучить его снаружи. Однако, несмотря на эту теорию, Хокинг продолжал исследовать Вселенную, разрушая все стереотипы о ней.

Вселенная появилась из «ничего» и гравитации

Хокинг утверждал, что в происхождении Вселенной нет никакой глобальной тайны. Она вполне могла породить себя из «ничего». Согласно теории Большого взрыва, сначала она существовала как крохотная, но очень горячая частица с огромной плотностью, бесконечной массой и, как следствие, бесконечной гравитацией. Около 14 млрд лет назад она взорвалась и создала пространство нашей Вселенной.

Примечательно, что многие свои исследования Хокинг делал, когда не мог двигаться и говорить

Стивен Хокинг был болен боковым амиотрофическим склерозом. Болезнь дала о себе знать, когда будущему великому физику было 18 лет. Врачи прочили молодому человеку 2,5 года жизни, но Хокинг смог прожить до 76 лет. Он говорил о науке легко и просто, как о чем-то само собой разумеющемся. И мечтал, чтобы его книги были популярны у людей, далеких от науки, и продавались в киосках, установленных в залах ожидания аэропортов.

Иллюзия — враг знания

По словам Хокинга, главный враг знания не невежество, а иллюзия знания. Нам кажется, что мы знаем все, в то время как окружающий мир преподносит все новые и новые сюрпризы. Несколько лет назад даже научная фантастика не могла предположить существование черных дыр во Вселенной, а сегодня их наличие признано научным сообществом. По словам Хокинга, исследование и открытие нового намного интереснее того, сколько денег ты за это получаешь.

Райское место находится не на Земле

На вопрос о том, где бы он хотел побывать, Хокинг отвечал, что такое место находится точно не на Земле. По словам ученого, если бы у него была свободная пара миллиардов долларов, он арендовал бы космический корабль и улетел отсюда. Хоть в космос полететь физик так и не смог, но в невесомости он побывал. Эту возможность ему предоставила американская компания Zero Gravity, позволив Хокингу прокатиться на специально оборудованном самолете, который, набирая высоту, «ныряет» вниз, и в этот момент на 25 секунд на борту возникает невесомость.

Прошлое — всего лишь спектр возможностей

По мнению Хокинга, неважно, какие воспоминания мы храним о прошлом. Ведь события в прошлом не происходят каким-то определенным образом. Они происходят всеми возможными образами. И, пока не появляется сторонний наблюдатель, просто парят в неопределенном состоянии. Эта идея лежит в основе квантовой механики, которую категорически не принимал Альберт Эйнштейн. «Господь не играет в кости» — говорил Эйнштейн. Однако Хокинг, приводя в пример черные дыры, утверждал, что Господь не только играет в кости, но и бросает их туда, где их никто не сможет увидеть.

Время относительно

Однако в чем Хокинг был абсолютно согласен с Эйнштейном, так это в том, что время — единица относительная. И чем ближе к Земле находится объект, тем медленнее для него течет время. Хокинг выступал за то, чтобы это обстоятельство учитывалось при программировании систем GPS, что должно помочь избежать погрешностей, которые при определении глобальных позиций, по словам ученого, могут накапливаться со скоростью 10 км в день.

Фатализм — обманка

Стивен Хокинг не верил в то, что все в нашей жизни предрешено, и шутливо замечал, что даже ярко выраженные фаталисты все-таки смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу. Сам же физик считал себя оптимистом и, несмотря на то что не был уверен, что человечество проживет еще хотя бы тысячу лет (ведь существует огромное множество сценариев, при которых может погибнуть все живое на крохотной планете), верил в то, что к этому моменту наша раса улетит отсюда, освоив космос.

Жизнь не место для трагизма

«Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной» — говорил Хокинг. И сегодня, когда весь мир скорбит по великому физику, эти слова для многих выглядят как лекарство от грусти.

Реакция близких на смерть ученого

У Стивена Хокинга трое взрослых детей. Старший сын интересуется программным обеспечением, младший сын и дочка сделали выбор в пользу изучения языков. Утром 14 марта они связались с прессой и передали, что глубоко огорчены смертью отца. «Он был великим ученым и выдающимся человеком, чей труд и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество и настойчивость с блеском и юмором вдохновляли людей по всему миру», — рассказали дети Хокинга. Они также процитировали своего отца.

«Вселенная не имела бы такого большого значения, если бы она не была домом для людей, которых вы любите».