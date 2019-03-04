10 фактов, благодаря которым вы посмотрите на русский язык совершенно по-другому

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«Жи», «ши» пиши с буквой «и», безударные гласные в корне слова нужно проверять с помощью однокоренных слов, где эта гласная стоит под ударением, а чтобы различить «-тся» и «-ться», нужно задать к глаголу вопрос. Все эти правила правописания мы помним еще со школьной скамьи. Но можем ли сказать, что знаем русский язык в совершенстве?

На самом деле родной и привычный нам с детства язык таит в себе множество сюрпризов. В этой подборке — 10 фактов, которые служат тому подтверждением.

1. В русском языке больше 6 падежей

Мы привыкли выделять в русском языке 6 падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. На самом деле падежей больше. Существуют также: звательный падеж . Он используется в предложениях типа: «Мам, я голодный!» или «Привет, Вов!».

. Он используется в предложениях типа: «Мам, я голодный!» или «Привет, Вов!». партитивный падеж. Он используется для обозначения свойства частичности, в русском его часто называют вторым родительным: «Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю». Слово «чаю» в данном случае стоит именно в партитивном падеже (форма родительного падежа: «чая»).

Он используется для обозначения свойства частичности, в русском его часто называют вторым родительным: «Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю». Слово «чаю» в данном случае стоит именно в партитивном падеже (форма родительного падежа: «чая»). местный падеж. Чаще всего формы местного падежа совпадают с формами предложного падежа, но есть существительные, где они различаются. Сравните: «В лесу родилась елочка» и «Он все время говорит о лесе рядом с его домом».

2. Самая редкая буква русского алфавита — «ф»

Дело в том, что буква «ф» попала в славянский алфавит под влиянием греческого для передачи соответствующего звука в заимствованных словах. При этом долгое время для обозначения этого звука использовались сразу 2 буквы: «ферт» и «фита». Последнюю упразднили в 1918 году. Исконно русские слова с буквой «ф» практически не встречаются. Исключения составляют только звукоподражания («фыркать», «тьфу», «фу»), а также сильно видоизменившиеся в процессе развития языка слова («Фили», «филин»).

3. В русском языке существуют дефективные глаголы

Дефективными, или недостаточными, глаголами называют глаголы, которые образуют не все формы при спряжении. Самый известный пример — слово «победить», у которого нет формы первого лица единственного числа (вместо нее используется сочетание «одержу победу»). К дефективным также относятся и другие глаголы: «убедить», «дерзить», «дудеть», «очутиться» и т. д.

4. Образовывать слоги могут не только гласные звуки

Количество слогов в русском слове необязательно равно количеству гласных. В разговорной речи слоги могут образовывать и согласные звуки. Например, в слове «рубль» после звука «б» мы часто добавляем гласный призвук: [py’б’ьгл’] (именно поэтому в просторечии говорят «рубель»). Аналогичные примеры: «ноябрь», «бобр», «лба» и т. д.

5. В русском языке есть уникальные приставки и суффиксы

Большинство приставок и суффиксов в русском языке активно используется для создания новых слов (например « при думать», « при крыть», « при одеться»; «стуль чик» , «стакан чик» , «телефон чик» ). Однако есть приставки и суффиксы, которые встречаются всего в одном или нескольких словах: «бел ес ый», «поп адь я», «стекл ярус» , «бел изн а», « су мерки».

6. Безударные гласные произносятся как особый звук

Многие безударные гласные в русском языке произносятся как нейтральный звук [ъ], который в лингвистике называется «шва». Например, в словах «корова» и «собака» первым гласным как раз будет [ъ], а не [а].

7. Кириллицу придумали не Кирилл и Мефодий

Создателями русской письменности считаются братья Кирилл и Мефодий, происходившие из византийского города Солунь (Салоники). Кириллическая азбука получила свое название в честь младшего из братьев, однако на самом деле Кирилл придумал совершенно другую азбуку — глаголицу. А вот кириллицу придумали его ученики, по самой распространенной версии — Климент Охридский.

8. У слова «вынуть» нулевой корень

Изначально это слово звучало как «вынять», однако в процессе исторических изменений языка преобразилось в «вынуть». Корень «-ня-» стал суффиксом «-ну-», который обозначает однократность действия.

9. В русском языке есть множество слов, придуманных писателями и поэтами

В художественных произведениях часто используются окказионализмы — слова, созданные автором этого произведения и использующиеся для художественной выразительности. В истории русского языка множество примеров того, как авторские окказионализмы становились частью общеупотребительной лексики. Например, Н.М. Карамзин ввел в обиход такие слова, как «благотворительность», «достопримечательность», «промышленность», «трогательный», «занимательный». Ф.М. Достоевский придумал слово «стушеваться». Благодаря М.Е. Салтыкову-Щедрину в русском языке появились такие слова, как «халатность» и «головотяпство», а И. Северянин первым употребил слова «бездарь» и «самолет».

10. Слова «конец» и «начало» исторически однокоренные

Оба они восходят к праиндоевропейскому корню *ken/ kon, который обозначал «край», «предел». Этот корень можно проследить в таких словах, как «испокон», «искони». В слове «конец» корень сохранился почти без изменений, а вот в слове «начало» *k перед *e перешло в *č (ч), а en перед согласным превратилось в носовое «э», а затем в «а».