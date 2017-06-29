10 фактов о нашей планете, которые вы наверняка услышите впервые

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Мы думаем, что знаем о нашем галактическом доме практически все. На самом же деле это не так — некоторые ученые шутят, что о Земле люди узнали гораздо меньше, чем обо всей Вселенной. AdMe.ru собрал для вас несколько интересных фактов о нашей планете, которые, возможно, вас немало удивят.

Эверест — не самая высокая гора на планете

Высота вулкана Мауна-Кеа над уровнем моря составляет 4 205 метров, однако большая его часть скрыта под водой. Общая же высота этой вершины, находящейся на Гавайских островах, составляет 10 203 метра, то есть на 1 355 больше, чем Эвереста.

У государств есть верхние границы

Линия Кармана — это условная линия, расположенная на высоте 100 км над уровнем моря. Несмотря на то что земная атмосфера заканчивается гораздо выше, Международная авиационная ассоциация признала именно эту отметку границей между атмосферой и космосом.

Самое засушливое место на Земле находится в Антарктиде

Считается, что самое засушливое место на нашей планете — чилийская пустыня Атакама, где осадков не было несколько тысяч лет. Но есть на Земле место, где они не выпадали 2 млн лет, и это сухие долины Мак-Мердо, расположенные в Антарктиде. Кроме того, именно здесь дуют самые сильные ветры на планете.

Пресной воды на Земле не более 3 %

97 % воды на нашей планете содержится в морях и океанах, и вся она не пригодна для питья из-за высокой солености и большого количества минералов. Из оставшихся 3 % воды 70 % содержится в ледниках, а еще 20 % — в озере Байкал.

Старейшему храму на Земле около 12 000 лет

Руины старейшего в мире храмового комплекса Гёбекли-Тепе находятся на территории современной Турции. Рисунки, найденные на остатках стел, дали ученым возможность предположить, что около 11 000 лет назад на Землю упала комета, вызвавшая снижение температуры по всей планете.

Луна когда-то была частью Земли

Согласно теории, выдвинутой швейцарскими учеными, 4,36 млрд лет назад Земля по касательной столкнулась с гипотетической планетой Тейя, которая сорвала часть мантии, превратив ее в естественный спутник нашей планеты.

Через 250 млн лет континенты снова объединятся

Как известно, единый континент Пангея, существовавший 335–175 млн лет назад, раскололся на Лавразию и Гондвану, которые позднее разделились на те, что существуют в наше время. Согласно прогнозам ученых, через 250–300 млн лет все континенты снова превратятся в единое целое и составят суперконтинент под названием Последняя Пангея.

Одна бактерия уничтожила практически все живое на Земле

Согласно теории ученых из Массачусетского технологического университета, причиной массового вымирания, в ходе которого с лица Земли исчезло 90 % видов живых существ, стала всего лишь одна бактерия под названием метаносарцина. Рост ее количества в водах Мирового океана 252 млн лет назад вызвал в том числе и единственное известное ученым массовое вымирание насекомых. Считается, что именно оно дало «дорогу в жизнь» архозаврам — предкам динозавров.

Большая часть нашей планеты всегда погружена во тьму

Как известно, Мировой океан занимает 71 % поверхности земного шара. Толщина водного слоя, освещенного солнечным светом, составляет не более 200 метров, а вся остальная толща воды находится в темноте. Соответственно, большая часть нашей планеты погружена во тьму в любое время дня и ночи.

Разница во времени в соседних государствах может быть больше суток

Несмотря на то что расстояние между Американским Самоа и островами Лайн, принадлежащим Кирибати, всего лишь около 2 000 км, разница во времени составляет 25 часов.