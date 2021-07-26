10+ фактов, которые звучат как ложь, но они далеко не выдумка

Нас окружают миллионы странных, загадочных, а порой и пугающих вещей и явлений, о которых мы в большинстве случаев даже не задумываемся. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-нибудь фактами вроде «жирафы питаются костями», «люди светятся в темноте» или «день на Венере длится дольше, чем год», нам поначалу крайне сложно поверить в их достоверность. Но факты на то и факты.

Мы в AdMe.ru наткнулись на 10+ утверждений, которые сперва показались нам фальшивкой, но после двойной перепроверки мы выяснили, что они являются истинной правдой.

Жирафы питаются костями

Чаще всего этих длинношеих очаровательных созданий представляют мирно ощипывающими листья с ветвей деревьев. Однако порой их можно застать за довольно пугающим занятием — обсасыванием костей других животных. Это вынужденная мера, к которой жирафы прибегают, чтобы получить дополнительные кальций и фосфор, нужные им для собственного скелета.

День на Венере длится дольше, чем год

Чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить о том, что сутки — это то, сколько времени планета тратит на оборот вокруг своей оси, а год — на оборот вокруг Солнца. Таким образом, день на Венере длится 243 земных дня, а год — 225 земных дней. Представляете, что бы с вами было, если бы вы работали на Венере по графику 5/2? Врагу такого не пожелаешь.

Электрик дважды за год сорвал куш в лотерее

В 2002 году 51-летний электрик Майк Макдермотт выиграл в лотерею дважды за год. И что еще более невероятно, оба раза он ставил на одни и те же номера: 15, 16, 18, 36, 49 и 28. В первый раз британец выиграл £ 194 501, во второй — £ 121 157. По подсчетам одного издания, вероятность такого исхода событий составляет 1:5,4 трлн.

Люди биолюминесцентны и светятся в темноте

Человеческое тело светится в видимом диапазоне. Сияние это весьма призрачное и слабое: в 1 000 раз менее интенсивное, чем способен уловить наш глаз. При этом яркость свечения человека не является постоянной величиной: наиболее тускло человеческое тело «сияет» примерно в 10:00, а пик приходится на 16:00. Исследователи связывают это с метаболизмом.

Деревьев на Земле больше, чем звезд в Галактике

По оценкам NASA, в нашей галактике Млечный путь насчитывается от 100 до 400 млрд звезд. В то же время деревьев на Земле, по представлению ученых, в разы больше — более 3 трлн.

Если мужчина сделает тест на беременность, в некоторых случаях результат может оказаться положительным

2 полоски на тесте могут свидетельствовать о том, что у мужчины рак яичек. Тест на беременность выявляет в моче или крови человека наличие хорионического гонадотропина (ХГЧ). Этот гормон начинает вырабатываться сразу после того, как оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к стенке матки. У мужчин этот гормон тоже может вырабатываться, в частности, при некоторых типах рака яичек. Стоит отметить, что в обратную сторону это не работает и отрицательный результат не всегда свидетельствует о том, что заболевания нет. В любом случае такие вещи лучше доверить врачам.

В компании из 23 человек вероятность встретить людей, родившихся в один и тот же день, превышает 50 %

Это называется парадоксом дней рождения. Согласно ему, если мы возьмем какую-либо группу людей, в которую входят 23 и более участников, то вероятность того, что у каждого из них будет свой уникальный день рождения, ниже 50 %.

Вайолетт Джессоп пережила 3 крупных кораблекрушения в XX веке, среди которых была гибель «Титаника»

Вайолетт Джессоп, получившая в СМИ прозвище «Мисс Непотопляемая», входила в состав экипажа лайнеров пассажирской компании White Star Line. Она служила на всех лайнерах класса «Олимпик» стюардессой или медсестрой и, соответственно, была очевидцем произошедших с ними происшествий. Она была на борту «Олимпика», когда тот столкнулся с крейсером «Хоук», на борту «Титаника», столкнувшегося с айсбергом, а во время Первой мировой войны служила сестрой милосердия на борту госпитального судна «Британник», затонувшего после подрыва на мине.

Мед может храниться вечно

Основной фактор долголетия меда — это его идеальный химический состав. У натурального меда крайне низкая влажность. В такой среде могут выжить лишь немногие из бактерий и микроорганизмов. Это важный момент, способствующий долговечности меда: чтобы он испортился, нужно, чтобы в нем было что-то, способное его испортить. А среда в банке меда настолько негостеприимна, что в ней трудно прожить достаточно долго, чтобы испортить продукт.

Утром мы чуть выше, чем вечером

Это явление можно объяснить тем, что на нас постоянно воздействует сила притяжения. Когда мы находимся в вертикальном положении (ходим, сидим), эти силы придавливают нас к поверхности Земли. Под их действием сжимаются межпозвоночные диски, и от этого позвоночник как бы оседает. Поэтому человек становится меньше ростом. Когда же мы лежим во время ночного сна, происходит обратное. Позвоночник не испытывает такой нагрузки, он приобретает более прямое положение, за счет чего рост к утру увеличивается.

Гепарды не рычат, а мяукают, как домашние кошки

Только 4 представителей мира больших кошек умеют рычать: это львы, тигры, леопарды и ягуары. Все они относятся к роду пантер и имеют очень длинные голосовые связки и толстую эластичную ткань в гортани, которые и позволяют им издавать подобные звуки. У остальных кошачьих гортань устроена немного иначе. Поэтому голоса гепардов, несмотря на то, что они ассоциируются у нас с крупными и быстрыми животными, на деле звучат совсем как у домашних кошек.

Аренда жилья в Германии стоит менее € 1 в год

В квартале Фуггерай в немецком городе Аугсбурге с 1520 года арендная плата ни разу не повышалась. Местные жители платят за жилье 88 евроцентов, то есть всего $ 1. Жить в этом сказочном районе, который словно сошел с обложек открыток, может любой, кому это разрешит специально учрежденный Фонд семьи Фуггеров. Для этого нужно проживать в самом Аугсбурге, быть католиком и малоимущим. На сегодняшний день в деревушке насчитывается 67 домов.