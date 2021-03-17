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10 ежедневных привычек, способствующих истончению волос

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Как и наши пушистые друзья, мы, люди, тоже «линяем». Только мы делаем это ежедневно, теряя примерно по 50–100 волосков в день. Это абсолютно нормально и, честно говоря, не особо заметно, поскольку на коже головы у нас более 100 000 волосяных фолликулов. Но иногда дела идут плохо и мы осознаем, что теряем больше, чем было мудро предусмотрено эволюцией.

Мы в AdMe.ru верим, что все вы заслуживаете мягких, блестящих и здоровых волос, поэтому собрали список того, чего вам следует избегать на пути к этой цели.

1. Вы пропускаете прием пищи

Когда вы потребляете недостаточно калорий, ваш организм перенаправляет всю энергию на поддержание важных функций — работу сердца и мозга, — оставляя волосы и кожу головы без внимания. Голодание влияет и на гормональный фон и часто приводит к истончению и выпадению волос. В то же время рост новых волос останавливается. Выпадение волос является одним из главных симптомов анорексии и ряда других расстройств пищевого поведения.

  • Что вы можете сделать: следуйте принципам здорового питания с достаточным содержанием белков и жиров. Волосы в основном состоят из белка (кератина). Если вы недополучаете белок, это может привести к ломкости волос. Старайтесь употреблять около 46 граммов белка в день — от 10 % до 35 % от общего количества калорий.

2. Вы слишком много находитесь на солнце

Воздействие ультрафиолетовых лучей нарушает эластичность волос и ослабляет их. Продолжительное воздействие тепла и солнечного света высушивает волосы и кожу головы, а также может повредить кутикулу и внутреннюю структуру волос. Из-за этого волосы становятся ломкими и склонными к выпадению. Светлые и тонкие волосы особенно уязвимы.

  • Что вы можете сделать: по возможности закрывайте волосы головным убором. Попробуйте использовать средства для волос с солнцезащитным эффектом. Регулярно увлажняйте кожу головы, включая маски для волос в ежедневные процедуры ухода.

3. Вы носите слишком тугие прически

Такие прически, как косы, пучки или конский хвост, создают сильное постоянное натяжение у корней. Из-за этого волос преждевременно вытесняется из фолликула, что приводит к его истончению и рубцеванию. В крайних случаях может возникнуть даже тракционная алопеция. При этом состоянии фолликул ослабляется необратимо, и рост волос больше невозможен.

  • Что вы можете сделать: по возможности чаще оставляйте волосы распущенными, особенно на время сна, так как перемещение волос по подушке может привести к еще большей ломкости. Пользуйтесь мягкими и нетугими резинками для волос. Если вы чувствуете натяжение у корней волос, значит, они вам не подходят.

4. Вы недостаточно часто моете голову

Не пренебрегайте мытьем волос. Грязь, остатки средств для укладки и кожное сало могут закупоривать волосяные фолликулы, что затрудняет рост волос. Если с таким состоянием фолликулов ничего не делать, это приведет к истончению и выпадению волос.

5. Вы не стрижете волосы регулярно

Кажется, это очень просто, но регулярная стрижка действительно способствует здоровому процессу роста волос и предотвращает их истончение. С помощью стрижки вы удаляете сухие, ломкие и безжизненные секущиеся концы. Если этого не делать, процесс отмирания волоса идет дальше по направлению к корням волос, что приводит к их выпадению. Так что, если вы хотите отрастить длинные роскошные волосы, стригите их регулярно.

6. Вы принимаете горячий душ

Горячая вода способствует обезвоживанию как кожи, так и волос, делая их сухими, ломкими и склонными к выпадению. В сочетании с шампунем, который и так лишает ваши волосы защитных масел, горячая вода заставляет поры кожи головы работать на износ, чтобы произвести достаточное количество кожного сала. Все это очень вредит волосам и приводит к их выпадению. Кроме того, горячая вода провоцирует рост микробов и бактерий на вашей голове.

  • Что вы можете сделать: принимайте не горячий, а теплый душ. Попробуйте смывать шампунь прохладной водой.

7. Вы чешете голову

Зуд кожи головы может быть симптомом грибковой инфекции, аллергии или воспаления. Все это вредит волосам и потенциально может привести к их истончению. Но когда вы начинаете чесать голову, вы повреждаете фолликулы, и волосы в итоге выпадают.

  • Что вы можете сделать: следите за своим питанием, ешьте пищу, богатую белками и витаминами A, D и E. Снимайте зуд, массируя, а не расчесывая кожу головы. Используйте шампунь, содержащий селен, цинк и другие противогрибковые компоненты. Перед применением такого средства обязательно проконсультируйтесь с врачом.

8. Вы используете горячие инструменты для укладки

Горячие бигуди, фены, щипцы, плойки и утюжки вредят волосам. Высокая температура удаляет с волос и защитной кутикулы масла и белки, нарушая их водный баланс. Из-за этого волосы становятся сухими и теряют силу, ломаются.

  • Что вы можете сделать: используйте инструменты для укладки не чаще 2–3 раз в неделю. Начинайте сушить волосы на минимальной температуре. Применяйте термозащитные спреи, которые создают тепловой барьер для уменьшения трения.

9. Вы играете с волосами

Многие из нас бессознательно теребят, трогают, наматывают на пальцы пряди волос. К сожалению, эта привычка со временем может привести к выпадению волос. Постоянно дергая волосы, вы ослабляете фолликулы. Кроме того, кожное сало и грязь с ладоней также оказываются на волосах, что усугубляет последствия.

  • Что вы можете сделать: если вы не можете избавиться от привычки теребить что-нибудь в руках, носите с собой спиннер или эспандер. Дома можно прикрыть волосы, чтобы их нельзя было трогать.

10. Вы с усилием расчесываете мокрые волосы

Влажные волосы наиболее уязвимы. Дело в том, что вода слегка приподнимает защитную кутикулу. Когда вы расчесываете волосы сразу после душа, а затем усердно вытираете их полотенцем, вы тем самым создаете идеальные условия для их выпадения. Неудивительно, что в душе остается столько волос.

  • Что вы можете сделать: расчесывайте волосы до того, как их намочить. Проводите расческой от корней до самых кончиков. Не трите волосы полотенцем, отожмите из них воду руками и аккуратно промокните мягким полотенцем из микрофибры.

Как вы ухаживаете за своими волосами? Что делаете для профилактики истончения и выпадения волос?

Фото на превью TanyaLovus / Shutterstock
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