10 ежедневных привычек, способствующих истончению волос

Как и наши пушистые друзья, мы, люди, тоже «линяем». Только мы делаем это ежедневно, теряя примерно по 50–100 волосков в день. Это абсолютно нормально и, честно говоря, не особо заметно, поскольку на коже головы у нас более 100 000 волосяных фолликулов. Но иногда дела идут плохо и мы осознаем, что теряем больше, чем было мудро предусмотрено эволюцией.

Мы в AdMe.ru верим, что все вы заслуживаете мягких, блестящих и здоровых волос, поэтому собрали список того, чего вам следует избегать на пути к этой цели.

1. Вы пропускаете прием пищи

Когда вы потребляете недостаточно калорий, ваш организм перенаправляет всю энергию на поддержание важных функций — работу сердца и мозга, — оставляя волосы и кожу головы без внимания. Голодание влияет и на гормональный фон и часто приводит к истончению и выпадению волос. В то же время рост новых волос останавливается. Выпадение волос является одним из главных симптомов анорексии и ряда других расстройств пищевого поведения. Что вы можете сделать: следуйте принципам здорового питания с достаточным содержанием белков и жиров. Волосы в основном состоят из белка (кератина). Если вы недополучаете белок, это может привести к ломкости волос. Старайтесь употреблять около 46 граммов белка в день — от 10 % до 35 % от общего количества калорий.

2. Вы слишком много находитесь на солнце

Воздействие ультрафиолетовых лучей нарушает эластичность волос и ослабляет их. Продолжительное воздействие тепла и солнечного света высушивает волосы и кожу головы, а также может повредить кутикулу и внутреннюю структуру волос. Из-за этого волосы становятся ломкими и склонными к выпадению. Светлые и тонкие волосы особенно уязвимы. Что вы можете сделать: по возможности закрывайте волосы головным убором. Попробуйте использовать средства для волос с солнцезащитным эффектом. Регулярно увлажняйте кожу головы, включая маски для волос в ежедневные процедуры ухода.

3. Вы носите слишком тугие прически

Такие прически, как косы, пучки или конский хвост, создают сильное постоянное натяжение у корней. Из-за этого волос преждевременно вытесняется из фолликула, что приводит к его истончению и рубцеванию. В крайних случаях может возникнуть даже тракционная алопеция. При этом состоянии фолликул ослабляется необратимо, и рост волос больше невозможен. Что вы можете сделать: по возможности чаще оставляйте волосы распущенными, особенно на время сна, так как перемещение волос по подушке может привести к еще большей ломкости. Пользуйтесь мягкими и нетугими резинками для волос. Если вы чувствуете натяжение у корней волос, значит, они вам не подходят.

4. Вы недостаточно часто моете голову

Не пренебрегайте мытьем волос. Грязь, остатки средств для укладки и кожное сало могут закупоривать волосяные фолликулы, что затрудняет рост волос. Если с таким состоянием фолликулов ничего не делать, это приведет к истончению и выпадению волос. Что вы можете сделать: регулярно мойте волосы — от 1 раза в 2 дня до 1 раза в неделю в зависимости от вашего типа волос. Перейдите на шампунь без сульфатов, чтобы предотвратить сухость кожи головы.

5. Вы не стрижете волосы регулярно

Кажется, это очень просто, но регулярная стрижка действительно способствует здоровому процессу роста волос и предотвращает их истончение. С помощью стрижки вы удаляете сухие, ломкие и безжизненные секущиеся концы. Если этого не делать, процесс отмирания волоса идет дальше по направлению к корням волос, что приводит к их выпадению. Так что, если вы хотите отрастить длинные роскошные волосы, стригите их регулярно. Что вы можете сделать: следите за тем, чтобы у вас не было секущихся кончиков, и подстригайте их каждые 12 недель.

6. Вы принимаете горячий душ

Горячая вода способствует обезвоживанию как кожи, так и волос, делая их сухими, ломкими и склонными к выпадению. В сочетании с шампунем, который и так лишает ваши волосы защитных масел, горячая вода заставляет поры кожи головы работать на износ, чтобы произвести достаточное количество кожного сала. Все это очень вредит волосам и приводит к их выпадению. Кроме того, горячая вода провоцирует рост микробов и бактерий на вашей голове. Что вы можете сделать: принимайте не горячий, а теплый душ. Попробуйте смывать шампунь прохладной водой.

7. Вы чешете голову

Зуд кожи головы может быть симптомом грибковой инфекции, аллергии или воспаления. Все это вредит волосам и потенциально может привести к их истончению. Но когда вы начинаете чесать голову, вы повреждаете фолликулы, и волосы в итоге выпадают. Что вы можете сделать: следите за своим питанием, ешьте пищу, богатую белками и витаминами A, D и E. Снимайте зуд, массируя, а не расчесывая кожу головы. Используйте шампунь, содержащий селен, цинк и другие противогрибковые компоненты. Перед применением такого средства обязательно проконсультируйтесь с врачом.

8. Вы используете горячие инструменты для укладки

Горячие бигуди, фены, щипцы, плойки и утюжки вредят волосам. Высокая температура удаляет с волос и защитной кутикулы масла и белки, нарушая их водный баланс. Из-за этого волосы становятся сухими и теряют силу, ломаются. Что вы можете сделать: используйте инструменты для укладки не чаще 2–3 раз в неделю. Начинайте сушить волосы на минимальной температуре. Применяйте термозащитные спреи, которые создают тепловой барьер для уменьшения трения.

9. Вы играете с волосами

Многие из нас бессознательно теребят, трогают, наматывают на пальцы пряди волос. К сожалению, эта привычка со временем может привести к выпадению волос. Постоянно дергая волосы, вы ослабляете фолликулы. Кроме того, кожное сало и грязь с ладоней также оказываются на волосах, что усугубляет последствия. Что вы можете сделать: если вы не можете избавиться от привычки теребить что-нибудь в руках, носите с собой спиннер или эспандер. Дома можно прикрыть волосы, чтобы их нельзя было трогать.

10. Вы с усилием расчесываете мокрые волосы

Влажные волосы наиболее уязвимы. Дело в том, что вода слегка приподнимает защитную кутикулу. Когда вы расчесываете волосы сразу после душа, а затем усердно вытираете их полотенцем, вы тем самым создаете идеальные условия для их выпадения. Неудивительно, что в душе остается столько волос. Что вы можете сделать: расчесывайте волосы до того, как их намочить. Проводите расческой от корней до самых кончиков. Не трите волосы полотенцем, отожмите из них воду руками и аккуратно промокните мягким полотенцем из микрофибры.