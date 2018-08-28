10 мифов о правильном питании, которые не помогают похудеть, а только усложняют жизнь

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Эволюционно человек склонен набирать вес, потому что на протяжении сотен тысяч лет Homo Sapiens жил в условиях жесточайшего дефицита. Еду нужно было добывать и запасать. Те, у кого это получалось хорошо, имели преимущество. Сейчас же все изменилось, но люди все так же склонны набирать вес. А малоподвижный образ жизни и доступность высококалорийных продуктов только усиливают эту тенденцию. Потому люди часто истязают себя диетами и следуют мифам о правильном питании, которые мы и развенчаем в этой статье.

Чем ближе индекс массы тела (ИМТ) человека к норме, тем больше у его обладателя шансов прожить долгую жизнь. Поэтому отказываться от попыток похудеть определенно не стоит. Но в своей борьбе с лишним весом нужно быть внимательным. Мы в AdMe.ru разобрались, каких советов гуру правильного питания стоит избегать и почему.

Миф № 1: Коричневый сахар полезнее белого

В 1 ч. л. коричневого сахара около 17 ккал. В таком же объеме белого сахара — 16 ккал. Все, кто старается придерживаться здорового образа жизни, уверены, что в коричневом сахаре есть кальций, калий, железо и магний, которые полезны для организма. Но их так мало, что никакой реальной пользы для здоровья от них вы не получите. Фактические отличия между этими двумя видами сахара сводятся к особенностям вкуса каждого из них и их влиянии на выпечку.

Миф № 2: Овсяная каша — лучший завтрак

Овсяная каша на самом деле может быть полезным завтраком, но только в том случае, если вы приготовили ее сами, а не залили кипятком полуфабрикат из пакетика. В пакетированной овсянке содержится куча углеводов, количество которых только увеличивается, если добавить в кашу фрукты или мед. Поэтому, если уж хотите действительно завтракать полезным продуктом, придется потратить время и приготовить полноценную овсянку.

Миф № 3: Любые овощи полезны

Почти все диеты или своды принципов правильного питания говорят, что овощи полезны и их нужно потреблять как можно больше. Но и здесь есть подводные камни. Часто мы не задумываемся над тем, как и где были выращены продукты, которые мы едим. А многие из них содержат пестициды или нитраты. О том, как правильно выбирать овощи и фрукты, можно почитать тут. А еще некоторые овощи могут сильно повышать уровень сахара в крови человека. Какие именно, зависит от особенностей организма. Для кого-то это картофель, для других — помидоры. Поэтому с овощами следует быть аккуратнее, хотя отрицать их пользу глупо.

Миф № 4: Кофе помогает быть бодрым целый день

То, насколько бодрыми вы будете после кофе, зависит от принятой дозы. В среднем кофеину требуется от 15 до 45 минут, чтобы распространиться по кровеносной системе и взбодрить ваш организм. В течение следующих 5–6 часов эффект ослабевает. Так, если вы выпили одну чашку американо в 8 часов утра, то уже в 14 часов вы будете в два раза менее бодрым. Кофе вызывает резкий скачок сахара в крови, что временно дарит ощущение прилива сил. Как только уровень глюкозы вновь снижается, ваша «батарейка» садится. Поэтому оставаться бодрым в течение всего дня кофе не поможет. Но этот напиток несет массу положительных бонусов для организма, а потому его можно пить не для бодрости.

Миф № 5: На оливковом масле нельзя жарить

Одна из причин, по которой оливковое масло до сих пор не используют при жарке, — это его точка дымления. Многие считают, что продукты не успеют хорошо прожариться, так как масло сгорит. Но это миф. Точка дымления оливкового масла составляет примерно 190 °С. При такой температуре большая часть продуктов без труда приготовится. И да, оливковое масло действительно полезно, но не настолько, как нам об этом рассказывают. В нем содержатся витамин К, железо, калий, кальций, натрий, но в таких незначительных количествах, что они вряд ли смогут повлиять на ваше здоровье.

Миф № 6: Морская соль полезнее поваренной

Вы наверняка не раз слышали, что морская соль полезнее поваренной. На деле же это не совсем так. И поваренная, и морская соль добываются из соляных отложений в морях. Но первая перемалывается и очищается от примесей, а во второй частично остаются микроэлементы. Но не стоит забывать, что поваренную соль часто обогащают йодом (40 ± 15 мг/кг), недостаток которого может привести к серьезным проблемам со здоровьем. А морская соль, помимо полезных примесей (в том числе и йода - 0,7 мг/кг), может содержать и вредные, например тяжелые металлы. Но количество и полезных, и вредных элементов в ней настолько мало, что вряд ли они хоть как-то повлияют на здоровье.

Миф № 7: Слишком жирные молочные продукты опасны для сердца и могут привести к ожирению

Высокожирные молочные продукты богаты насыщенными жирами, а значит, содержат много калорий. Именно поэтому все, кто стремится похудеть, выбирают обезжиренную молочку. Также жирному молоку и творогу приписывают увеличение риска развития сердечных заболеваний. Однако ученые пришли к выводу, что это неверно. Потребление полножирных молочных продуктов не связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже снижает риск ожирения. В странах, где коровы питаются травой, употребление в пищу полножирной молочки помогает снизить риск развития болезней сердца на 69 %.

Миф № 8: Все калории одинаковы

На самом деле калории шоколадки отличаются от калорий брюссельской капусты, потому что они проходят различные метаболические пути и оказывают прямое воздействие на сжигание жира, а также гормоны и мозговые центры, которые регулируют аппетит. Так, например, высокобелковая диета может увеличить скорость метаболизма на 80–100 калорий в день и значительно снизить аппетит. Это лишь подтверждает, что калория калории рознь.

Миф № 9: Есть на ночь вредно

На самом деле нет. Не столь важно, в какое время вы потребляете калории, важно лишь их количество и, как мы поняли из пункта выше, качество. Это доказали ученые из США на примере макак-резусов. Удалось выяснить, что макаки, которые ели большую часть своей пищи в ночное время, не могли сильнее набирать вес, чем обезьяны, которые редко ели ночью. И вновь принцип «расходовать больше, чем потреблять» актуален для всех, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем.

Миф № 10: Есть диеты, которые не работают

Обычно диета предполагает значительное сокращение калорий. И тут не так уж важно, с помощью каких продуктов достигается эффект: кто-то отказывается от жиров, кто-то — от углеводов или белков, кто-то просто уменьшает число калорий. В любом случае, если твердо следовать диете, вы, вероятнее всего, похудеете. Но если после этого вы вновь вернетесь к привычному питанию, вес тоже к вам вернется. Поэтому нечестно говорить, что какие-то диеты не работают. Правда в том, что все они по-своему эффективны, но чтобы сохранить результат, нужно продолжать ограничивать себя всю жизнь. Именно поэтому специалисты уверены, что нужно стремиться не к диетам, а к сбалансированному питанию, которое подходит именно вам.