10+ доказательств того, что сжечь лишние калории сложнее, чем нам кажется

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Ешь мало, занимаешься спортом, но не худеешь — проблема, знакомая миллионам. Причина чаще всего банальна: вы незаметно для себя превышаете дневную норму калорий, а физическую активность, наоборот, переоцениваете.

Мы в AdMe.ru убедились, что ради «сжигания» каждой лишней конфетки придется попотеть. А еще узнали, где прячутся самые коварные калории.

Сладкие перекусы

Бич всех худеющих — сладкие перекусы. Продукты с высоким содержанием сахара калорийны, усваиваются моментально, чувство голода только притупляют. Йогурт на завтрак, чай с конфеткой в обед, горстка сухофруктов перед сном — превысить свою дневную норму легко.

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Незаметные «жидкие» калории

«Жидкие» калории мало кто считает. При этом есть напитки — настоящие калорийные «бомбы». А алкогольные к тому же тормозят сигналы насыщения в мозгу, разжигая ложный аппетит. Организм сначала расходует калории из алкоголя, а только потом из пищи.

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А у вас есть свой топ самых бесполезных и калорийных продуктов? Делитесь в комментариях.