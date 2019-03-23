10+ доказательств того, что сжечь лишние калории сложнее, чем нам кажется
Ешь мало, занимаешься спортом, но не худеешь — проблема, знакомая миллионам. Причина чаще всего банальна: вы незаметно для себя превышаете дневную норму калорий, а физическую активность, наоборот, переоцениваете.
Мы в AdMe.ru убедились, что ради «сжигания» каждой лишней конфетки придется попотеть. А еще узнали, где прячутся самые коварные калории.
Сладкие перекусы
Бич всех худеющих — сладкие перекусы. Продукты с высоким содержанием сахара калорийны, усваиваются моментально, чувство голода только притупляют. Йогурт на завтрак, чай с конфеткой в обед, горстка сухофруктов перед сном — превысить свою дневную норму легко.
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Незаметные «жидкие» калории
«Жидкие» калории мало кто считает. При этом есть напитки — настоящие калорийные «бомбы». А алкогольные к тому же тормозят сигналы насыщения в мозгу, разжигая ложный аппетит. Организм сначала расходует калории из алкоголя, а только потом из пищи.
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А у вас есть свой топ самых бесполезных и калорийных продуктов? Делитесь в комментариях.
Иллюстратор Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru