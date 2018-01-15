10 доказательств того, что нейросети скоро превзойдут человека

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Нейронная сеть — это вид искусственного интеллекта. Она похожа на нервную систему человека, состоит из слоев отдельных вычислительных элементов — нейронов — и умеет самообучаться. Искусственный интеллект развивается гораздо быстрее наших представлений о нем, во многом он уже умнее своих создателей. AdMe.ru рассказывает, что уже умеют нейросети и что сумеют в самом ближайшем будущем. В конце статьи вас ждет бонус — история о том, как искусственный интеллект воспитывает кошек.

1. Редактируют изображения

Благодаря сервисам Deep Dream, Prisma и Mlvch, которые используют искусственный интеллект для обработки фото и видео, о нейросетях узнали миллионы людей. Такие приложения могут превратить вашу фотографию в шедевр в стиле Ван Гога или да Винчи, а компания Nvidia представила нейросеть, которая создает очень убедительные фейковые видео, например превращает зиму в лето. Однако нейросети умеют не только развлекать нас, но и делать гораздо более серьезные вещи.

2. Ставят диагнозы точнее, чем врачи

Ежегодно около 20 млн человек умирают от болезней сердца. Исследователи из Ноттингемского университета загрузили в нейросеть данные 295 тыс. пациентов, научив ее оценивать степень риска сердечно-сосудистых заболеваний, а затем протестировали на 80 тыс. историях болезни. И если обычный врач (с помощью стандартной шкалы Американской коллегии кардиологии) может определить вероятность инсульта у пациента с точностью 72,8 %, то обученный искусственный интеллект — с точностью 74–76 %. Исследователи пишут, что это могло бы спасти на 355 жизней больше. А приложение SkinVision по фотографии родинки может с точностью 83 % определить, злокачественное это образование или нет.

3. Помогают увеличить урожай

Microsoft и исследовательский институт Icrisat разработали приложение, которое анализирует данные и определяет лучшее время для посева, следит за состоянием почвы и подбирает нужные удобрения. Участвующие в проекте индийские фермеры начинали посев после соответствующего СМС и в результате собрали урожай на 30–40 % больше обычного.

4. Разоблачают мошенников

Во всем мире активно борются с финансовым мошенничеством и отмыванием денег, но с появлением нейросетей эта борьба стала намного эффективнее. Платежная система PayPal с помощью искусственного интеллекта сравнивает миллионы транзакций и находит среди них подозрительные, а некоторые банки используют систему идентификации лиц, сравнивая фотографии из своей базы данных и фото со стоек обслуживания в банках, из-за чего выдача кредитов по поддельным документам сократилась в 10 раз.

5. Ловят преступников

В сентябре 2017 года на фестивале пива в Циндао (Китай) нейросеть помогла поймать 25 преступников, один из которых был в бегах целых 10 лет. 18 уличных камер подключили к системе распознавания лиц, и на обнаружение тех, кто скрывался от полиции, ушла всего 1 секунда.

6. Предупреждают об акулах

Австралия занимает 2-е место после США по количеству нападений акул на людей. С осени 2017 года страна использует для патрулирования берегов дроны с искусственным интеллектом. Они разработаны сотрудниками Технологического университета Сиднея и умеют определять акул с точностью 90 %, тогда как человек отличает акул от других морских животных лишь 20–30 % случаев. Если дрон видит опасность, он предупреждает пловцов с помощью громкоговорителя, а также может сбросить им небольшой спасательный плот и сигнальный маячок.

7. Сочиняют музыку

Искусственный интеллект под псевдонимом Аарон выпустил свою первую музыкальную композицию в сотрудничестве с известной американской певицей и актрисой Тэрин Саузерн (Taryn Southern). В клипе «Break Free» Аарон является и композитором, и создателем видеоряда. А вот нейросеть, созданная компанией Sony, сочиняет музыку, вдохновляясь классическими произведениями Иоганна Себастьяна Баха.

8. Пишут книги

Писать книги нейросетям пока помогают люди — они начинают предложения, а программа заканчивает их. Разработчики из Botnik Studios познакомили искусственный интеллект со всеми книгами Джоан Роулинг, а затем соединили лучшие варианты, которые предложила программа, в книгу под названием «Гарри Поттер и портрет того, что похоже на большую кучу золы». Она получилась странной, но смешной и изобилует перлами вроде «Футболка Рона с надписью „Рон“ была так же плоха, как и сам Рон». А одна из книг, написанная японским алгоритмом, — «День, когда Компьютер написал роман» — прошла отборочный этап известной литературной премии.

9. Обыгрывают человека в интеллектуальные игры

Еще недавно специалисты считали, что на разработку искусственного интеллекта, способного играть в такую сложную игру, как го, уйдут десятилетия. Но в 2015 году нейросеть AlphaGo стала первой программой, победившей профессионального игрока в го, а весной 2017 года более сложная версия программы обыграла Кэ Цзэ, самого сильного игрока в го в мире. Человечество играет в эту игру уже 3 000 лет, а нейросети понадобилось для обучения всего 70 часов. Алгоритм программы универсален, поэтому способен выполнить и другие задачи подобного уровня.

10. Водят автомобили

Беспилотные автомобили уже работают, например, в качестве такси в лондонском аэропорту Хитроу, и специалисты обещают, что на массовом рынке они появятся к 2025 году. Искусственный интеллект будет не только ориентироваться на дороге, распознавая препятствия, но и самостоятельно проводить диагностику автомобиля и запоминать предпочтения пассажиров: температуру в салоне, громкость музыки и положение сидений.

Бонус: нейросети воспитывают кошек

Инженер компании Nvidia Роберт Бонд столкнулся с проблемой: любимый сад его жены облюбовали в качестве туалета соседские кошки. Ловушки для незваных гостей показались Роберту жестокой идеей, и он создал программу, которая распознавала появление кошек и включала автоматическую систему полива газона. Обучение нейросети не сразу было удачным — пару раз она принимала за кошку тень Бонда, в результате чего он сам оказывался мокрым с ног до головы. Но после загрузки дополнительных изображений кошек с разных ракурсов нейросеть начала безошибочно узнавать животных, и они перестали посещать газон инженера.