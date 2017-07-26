10 доказательств того, что наш организм мощнее любого суперкомпьютера

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Сколько бы ни говорилось про искусственный интеллект и современные технологии, на сегодняшний день человеческий организм — это самая совершенная система на планете. AdMe.ru решил наглядно рассказать о потенциале нашего организма в сравнении с современной техникой.

Конечно, с точки зрения науки, сопоставлять глаз и цифровую камеру не очень корректно, но если абстрагироваться, то можно посчитать, что в наших глазах будет примерно 126 мегапикселей (в центре зрачка).

Секунда нашего зрения будет равна объему в 21,45 Гб, та же секунда видео на iPhone 7 займет 375 Мб.

В мозгу около 100 миллиардов нейронов, каждый из которых создает около 1 000 потенциальных синапсов, которые в значительной степени и хранят данные. Если все перемножить, получается, что мозг теоретически располагает 100 терабайт информации. Для сравнения — один из мощнейших суперкомпьютеров мира «Титан» имеет общую системную память 710 терабайт.

По словам научного канала Veritasium, к 2020 году объем всей хранящейся информации человечества достигнет цифры в 40 зеттабайт. А теперь сравните: в человеческом теле уже содержится информация в 60 зеттабайт.

А вот генетическая информация человека занимает всего 1,5 гигабайта памяти. Примерно как операционная система iOS 10.

В мозге происходит около 100 тысяч химических реакций в секунду, что означает, что его скорость равнозначна скорости шанхайского Маглева — одного из самых скоростных поездов на планете, рабочий разгон которого составляет 430 км/ч.

То, что люди используют только 10 % своего мозга, — миф. Мозг использует столько ресурсов, сколько ему нужно в конкретный момент. Его работу можно сравнить с возможностями радио: мы всегда слушаем лишь одну волну, хотя в доступном нам диапазоне их может быть 100.

Чтобы быть наравне с мозгом (со стандартной мощностью примерно 20 Вт) в производительности, нужен суперкомпьютер, потребляющий около 1,4 МВт (факт).

И самое главное: мозг и организм человека в целом обладают огромной компенсаторной способностью и могут работать даже при серьезных повреждениях. Чем не может похвастать ни один даже самый мощный в мире гаджет.