10 доказательств того, что мы еще ни черта не знаем о Вселенной
Благодаря космическим кораблям и зондам ученые ежедневно получают новые данные о Вселенной и Солнечной системе.
AdMe.ru спешит поделиться с вами последними открытиями в астрономии, которые приблизили ученых к разгадке тайны мироздания.
Жизнь на Марсе, скорее всего, все-таки существовала
Неутомимый марсоход Curiosity обнаружил в камнях марсианского кратера Гейла следы бора. Наличие этого элемента указывает на то, что вода на поверхности нашего космического соседа когда-то была пригодна для жизни.
Одним из источников возникновения бора на Земле являются теплые подповерхностные воды с нейтральным pH, оставляющие после пересыхания особые прожилки, содержащие этот химический элемент. Этот факт и дал ученым еще одно веское основание для поиска следов существовавшей когда-то жизни на Красной планете.
Источник: LANL
Стивен Хокинг запустил программу по поиску внеземной жизни
В рамках проекта планируется создать корабль, на борту которого будут находиться около тысячи миниатюрных космических аппаратов, которые будут исследовать планеты, пригодные для жизни. Цель проекта — достичь альфы Центавра, ближайшей к нам звездной системы.
Впрочем, радоваться межзвездным полетам пока рано. На создание корабля уйдет не одно десятилетие, поскольку проект требует усовершенствования многих имеющихся космических технологий. По задумке основателей проекта Стивена Хокинга и Юрия Мильнера, скорость корабля должна достигать 20 % от скорости света, что позволит добраться до альфы Центавра всего за 24 года.
Источник: breakthroughinitiatives
Юпитер и Нептун атакуют Землю кометами
Более 20 лет ученые полагали, что Юпитер благодаря своему мощному гравитационному полю притягивает к себе кометы и астероиды, оказывающиеся в Солнечной системе.
Однако исследования, проведенные учеными NASA, дали возможность полагать, что Юпитер и Нептун, наоборот, забрасывают объекты во внутреннюю часть Солнечной системы, где они могут столкнуться с Землей. Кстати говоря, именно Юпитер подозревают в «отправке» на нашу планету знаменитого Челябинского метеорита.
Источник: JPL
На Плутоне есть жидкая вода
Согласно данным, полученным с помощью космического аппарата NASA под названием New Horisont, под 300-километровой толщей льда на Плутоне находится жидкий океан глубиной не менее 100 км.
Судя по всему, соленость плутонского океана достигает 30 %, то есть примерно столько же, сколько у земного Мертвого моря. Однако сведений о том, может ли кто-то обитать в «подземном» океане, у ученых пока нет.
Источник: Brown University
Венера когда-то была обитаемой
Сегодня Венера — самая горячая планета Солнечной системы, что, конечно же, исключает на ней наличие жидкой воды. Однако более 4 млрд лет назад на планете были жидкие океаны, просуществовавшие около 2 млрд лет. Это дает возможность предполагать существование жизни на второй планете от Солнца.
В настоящее время Венера генерирует настолько мощное электрическое поле, что оно буквально выталкивает с планеты атомы водорода и кислорода, которые затем сметает солнечный ветер.
Источник: ESA
Кольца и спутники Сатурна моложе динозавров
Как известно, вокруг Сатурна вращаются 62 спутника и несколько колец, состоящих преимущественно из водяного льда. Согласно теории, когда-то у планеты было больше спутников, однако они сталкивались друг с другом, образуя более крупные луны.
Данные, полученные в 2016 году, дали возможность предполагать, что кольца образовались не одновременно с планетой около 4 млрд лет назад. С помощью компьютерного моделирования было установлено, что кольца Сатурна, а также все его спутники, за исключением Япета и Титана, появились тогда, когда на Земле жили динозавры.
Источник: Space
В Солнечной системе снова может появиться девятая планета
В январе 2016 года с помощью компьютерного и математического моделирования было установлено, что в Солнечной системе, возможно, есть еще одна планета. По предположению Константина Батыгина и Майкла Брауна (кстати, именно он в ответе за лишение Плутона статуса планеты), предполагаемый объект находится в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун.
Судя по всему, диаметр планеты в 2–4 раза превосходит земной, а масса больше массы Земли примерно в 10 раз. Планета пока не имеет названия — собственным именем она сможет обзавестись лишь после того, как ее существование будет доказано.
Источник: The Astronomical Journal
В околоземном пространстве насчитывается не менее 15 000 крупных астероидов
В рамках программы, запущенной NASA в 2005 году, было запланировано обнаружение 90 % крупных объектов Солнечной системы к 2020 году. Однако на сегодняшний день ученым удалось обнаружить около 90 % объектов размером свыше 915 м и только 27 % свыше 140 м.
Всего за время исследований было обнаружено около 15 000 объектов разных размеров. В среднем каждую неделю ученые находят не менее 30 космических «обитателей». Для сравнения, в 1998 году такое же количество объектов обнаруживалось за год.
Источник: Sci-news
Возле ближайшей к Солнцу звезды может быть обитаемая планета
В августе 2016 года ученые объявили об открытии планеты Проксима b, вращающейся вокруг звезды под названием Проксима Центавра. Период обращения планеты вокруг своей звезды составляет около 11,2 земных суток, а температура на поверхности — около —40 °C.
Планета вращается вокруг звезды в так называемой зоне обитаемости, то есть она вполне может быть пригодна для жизни. Проще говоря, расстояние от планеты до звезды таково, что вода на ней способна существовать в жидкой форме. Если у планеты будут обнаружены магнитное поле и атмосфера, то мы вполне сможем рассчитывать на нахождение там живых организмов. Каких именно? На этот вопрос ученым только предстоит ответить.
Источник: QMRO
Ученые получили доказательство существования черных дыр
На свой сотый юбилей теория относительности Эйнштейна получила поистине бесценный подарок — открытие, подтвердившее один из основных ее постулатов. В феврале 2016 года ученые обнаружили гравитационные волны, предсказанные величайшим физиком XX века.
Это событие впервые однозначно подтверждает наличие черных дыр. Кроме того, если ученые зафиксируют волны, образовавшиеся в результате Большого взрыва, то смогут окончательно понять механизм рождения Вселенной.
Источник: Caltech