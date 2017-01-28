10 доказательств того, что мы еще ни черта не знаем о Вселенной

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Благодаря космическим кораблям и зондам ученые ежедневно получают новые данные о Вселенной и Солнечной системе. AdMe.ru спешит поделиться с вами последними открытиями в астрономии, которые приблизили ученых к разгадке тайны мироздания.

Жизнь на Марсе, скорее всего, все-таки существовала

Неутомимый марсоход Curiosity обнаружил в камнях марсианского кратера Гейла следы бора. Наличие этого элемента указывает на то, что вода на поверхности нашего космического соседа когда-то была пригодна для жизни. Одним из источников возникновения бора на Земле являются теплые подповерхностные воды с нейтральным pH, оставляющие после пересыхания особые прожилки, содержащие этот химический элемент. Этот факт и дал ученым еще одно веское основание для поиска следов существовавшей когда-то жизни на Красной планете.

Стивен Хокинг запустил программу по поиску внеземной жизни

В рамках проекта планируется создать корабль, на борту которого будут находиться около тысячи миниатюрных космических аппаратов, которые будут исследовать планеты, пригодные для жизни. Цель проекта — достичь альфы Центавра, ближайшей к нам звездной системы. Впрочем, радоваться межзвездным полетам пока рано. На создание корабля уйдет не одно десятилетие, поскольку проект требует усовершенствования многих имеющихся космических технологий. По задумке основателей проекта Стивена Хокинга и Юрия Мильнера, скорость корабля должна достигать 20 % от скорости света, что позволит добраться до альфы Центавра всего за 24 года.

Юпитер и Нептун атакуют Землю кометами

Более 20 лет ученые полагали, что Юпитер благодаря своему мощному гравитационному полю притягивает к себе кометы и астероиды, оказывающиеся в Солнечной системе. Однако исследования, проведенные учеными NASA, дали возможность полагать, что Юпитер и Нептун, наоборот, забрасывают объекты во внутреннюю часть Солнечной системы, где они могут столкнуться с Землей. Кстати говоря, именно Юпитер подозревают в «отправке» на нашу планету знаменитого Челябинского метеорита.

На Плутоне есть жидкая вода

Согласно данным, полученным с помощью космического аппарата NASA под названием New Horisont, под 300-километровой толщей льда на Плутоне находится жидкий океан глубиной не менее 100 км. Судя по всему, соленость плутонского океана достигает 30 %, то есть примерно столько же, сколько у земного Мертвого моря. Однако сведений о том, может ли кто-то обитать в «подземном» океане, у ученых пока нет.

Венера когда-то была обитаемой

Сегодня Венера — самая горячая планета Солнечной системы, что, конечно же, исключает на ней наличие жидкой воды. Однако более 4 млрд лет назад на планете были жидкие океаны, просуществовавшие около 2 млрд лет. Это дает возможность предполагать существование жизни на второй планете от Солнца. В настоящее время Венера генерирует настолько мощное электрическое поле, что оно буквально выталкивает с планеты атомы водорода и кислорода, которые затем сметает солнечный ветер.

Кольца и спутники Сатурна моложе динозавров

Как известно, вокруг Сатурна вращаются 62 спутника и несколько колец, состоящих преимущественно из водяного льда. Согласно теории, когда-то у планеты было больше спутников, однако они сталкивались друг с другом, образуя более крупные луны. Данные, полученные в 2016 году, дали возможность предполагать, что кольца образовались не одновременно с планетой около 4 млрд лет назад. С помощью компьютерного моделирования было установлено, что кольца Сатурна, а также все его спутники, за исключением Япета и Титана, появились тогда, когда на Земле жили динозавры.

В Солнечной системе снова может появиться девятая планета

В январе 2016 года с помощью компьютерного и математического моделирования было установлено, что в Солнечной системе, возможно, есть еще одна планета. По предположению Константина Батыгина и Майкла Брауна (кстати, именно он в ответе за лишение Плутона статуса планеты), предполагаемый объект находится в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Судя по всему, диаметр планеты в 2–4 раза превосходит земной, а масса больше массы Земли примерно в 10 раз. Планета пока не имеет названия — собственным именем она сможет обзавестись лишь после того, как ее существование будет доказано.

В околоземном пространстве насчитывается не менее 15 000 крупных астероидов

В рамках программы, запущенной NASA в 2005 году, было запланировано обнаружение 90 % крупных объектов Солнечной системы к 2020 году. Однако на сегодняшний день ученым удалось обнаружить около 90 % объектов размером свыше 915 м и только 27 % свыше 140 м. Всего за время исследований было обнаружено около 15 000 объектов разных размеров. В среднем каждую неделю ученые находят не менее 30 космических «обитателей». Для сравнения, в 1998 году такое же количество объектов обнаруживалось за год.

Возле ближайшей к Солнцу звезды может быть обитаемая планета

В августе 2016 года ученые объявили об открытии планеты Проксима b, вращающейся вокруг звезды под названием Проксима Центавра. Период обращения планеты вокруг своей звезды составляет около 11,2 земных суток, а температура на поверхности — около —40 °C. Планета вращается вокруг звезды в так называемой зоне обитаемости, то есть она вполне может быть пригодна для жизни. Проще говоря, расстояние от планеты до звезды таково, что вода на ней способна существовать в жидкой форме. Если у планеты будут обнаружены магнитное поле и атмосфера, то мы вполне сможем рассчитывать на нахождение там живых организмов. Каких именно? На этот вопрос ученым только предстоит ответить.

Ученые получили доказательство существования черных дыр

На свой сотый юбилей теория относительности Эйнштейна получила поистине бесценный подарок — открытие, подтвердившее один из основных ее постулатов. В феврале 2016 года ученые обнаружили гравитационные волны, предсказанные величайшим физиком XX века. Это событие впервые однозначно подтверждает наличие черных дыр. Кроме того, если ученые зафиксируют волны, образовавшиеся в результате Большого взрыва, то смогут окончательно понять механизм рождения Вселенной.