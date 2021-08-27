10 доказательств того, что мы до сих пор эволюционируем. И не только в лучшую сторону

Когда мы слышим слово «эволюция», обычно в голову приходят становление на две ноги, уменьшение количества волос на теле и другие давние и очевидные изменения. Но это не значит, что процесс прекратился: наш организм до сих пор быстро развивается. И в сегодняшней статье мы это докажем.

AdMe.ru составил список биологических изменений в организме человека, которые продолжаются и по сей день. Некоторые из них, правда, не сильно радуют.

Мы стали холоднее

В 1851 году немецкий врач обследовал 25 тыс. пациентов и выявил стандартную нормальную температуру тела — 37 °С. Но недавно показатель решили перепроверить. Оказалось, у взрослого современного человека средняя нормальная температура уже 36,6 °C. То есть за 170 лет она упала на 0,4 °C. Предполагается, что это связано с меньшим распространением инфекционных заболеваний и жизнью в теплых домах. Это изменение означает, что для поддержания метаболических процессов в организме нам нужно на 150 калорий в день меньше. Жаль только, что есть мы от этого меньше не стали.

Приобрели высокий рост, лишний вес и долголетие

За последние 100 лет во многих странах люди стали значительно выше, полнее и живут дольше, чем когда-либо в истории. Это произошло не в результате отбора, а из-за изменившихся условий: лучшего питания, развития здравоохранения и соблюдения правил гигиены. Значимость этих адаптационных изменений трудно переоценить, поэтому некоторые последующие пункты будут связаны именно с ними.

Менопауза наступает позднее

Недавние исследования показывают, что менопауза у современных женщин наступает позднее, чем у наших предков. Мы стали дольше жить и лучше питаться, а значит, благодаря более поздней менопаузе сможем родить больше детей. Кроме того, чем дольше женщина остается репродуктивной, тем больше у ее мужчины шансов повлиять на процесс эволюции. Исследование 2012 года предполагает, что чем мужчина старше, тем сильнее меняется его ДНК: каждый год к новым мутациям добавляются еще 2.

А половая зрелость — раньше

Посмотрите на фото девочки-подростка, жившей 100 лет назад, и нашей, современной. Сложно сказать, что они одного возраста. Но эволюция же хочет от нас больше деток, поэтому вместе с поздней менопаузой к нам пожаловала ранняя половая зрелость, и подростки стали выглядеть старше. Казалось бы, лучше сначала самому повзрослеть и чего-то добиться, прежде чем заводить потомство. Но естественный отбор с этим не всегда согласен. Команда генетиков изучила церковные записи на канадском острове Л’Иль-Окс-Кудр и обнаружила, что за 140 лет средний возраст рождения первого ребенка снизился на 4 года. Получилось так, что у женщин, которые рожали раньше, больше детей доживали до совершеннолетия. Другими словами, для этого конкретного общества репродуктивный успех был связан с более ранним возрастом первых родов.

Третья артерия предплечья перестала исчезать

Как правило, в предплечье человека проходят 2 артерии: лучевая и локтевая. Однако во время формирования плода у нас появляется и 3-я — срединная, которая впоследствии исчезает. Или остается. В 2020 году группа ученых выяснила, что за последние 250 лет у людей все чаще стала сохраняться эта артерия. Если к концу XIX века она была примерно у 10 % населения планеты, то теперь примерно у 35 %. И в этом есть свои плюсы: она обеспечивает лучший кровоток и может помочь организму при некоторых травмах.

Головы стали больше, а бедра — уже

Когда наши предки решили ходить на двух ногах, их бедра сузились, и процесс рождения ребенка сильно усложнился. Чем больше его голова и чем уже бедра мамы, тем опаснее роды, поэтому до XX века отбор пытался найти баланс. Все изменилось, когда начали делать кесарево сечение. Большая голова по-прежнему остается в приоритете, но размер бедер уже не так важен. Возможно, естественные роды когда-нибудь станут пережитком прошлого.

Мы адаптируемся к малярии

Эта болезнь уже очень давно мучает жителей Африки, но, кажется, этому может прийти конец. На островах Кабо-Верде проживают люди с мутацией ДНК, защищающей организм от малярийных паразитов. По меркам эволюции, эта мутация распространилась очень быстро. Ее носители имеют сильное преимущество в отборе, потому что даже современная вакцина от малярии не очень эффективна.

Появился ген, замедляющий старение

Мутация гена Serpine1 обнаружилась у представителей общины амишей. Этот ген отвечает за производство особого белка, который регулирует свертываемость крови, а благодаря мутации в организме его стало меньше. Исследования показали, что такая особенность может защитить от возрастных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из 173 обследуемых амишей у 43 эта мутация была, и в среднем они жили на 10 лет дольше, чем те, у кого ее не обнаружили. Средняя продолжительность жизни в общине — 75 лет, но у носителей мутировавшего гена — 85. И они имели меньше проблем с сосудами и сердцем. А сердечно-сосудистые заболевания, между прочим, являются самой распространенной причиной смерти людей.

Наши кости слабеют

С появлением сельского хозяйства человечество перестало делать то, для чего готовила его эволюция, и обратилось к оседлому образу жизни. С тех пор наши кости медленно становились все более хрупкими и легкими. Но если раньше людям приходилось возделывать поля и ухаживать за скотом, то за последние 100 лет они еще сильнее расслабились: мы сидим на работе, по дороге на работу и даже когда отдыхаем. Так что, скорее всего, процесс изменения качества костей сейчас идет еще быстрее. Кто знает, может, когда-нибудь люди перестанут ходить и начнут ползать, как ленивцы. Ведь наш с ними общий предок когда-то тоже бегал.

Мозг становится меньше

Когда речь идет о мозге, «больше» не значит «лучше». На протяжении последних 20 тыс. лет его объем мало-помалу сокращался, и это происходит по сей день. По одной из теорий, уменьшение размера мозга — это признак, свидетельствующий о снижении агрессии, то есть о повышении доверия и терпимости. К примеру, у одомашненных животных мозг стал меньше, так как они начали доверять человеку. И мы наблюдаем, как с каждым десятилетием улучшается взаимопонимание между людьми и растет их потребность в сотрудничестве. Также проводились исследования поведения обыкновенных и карликовых (бонобо) шимпанзе. Эволюционно оба вида очень похожи на людей, но друг от друга сильно отличаются физически. В частности, у бонобо меньше мозг. Возможно, поэтому они лучше приспосабливаются к командной работе: если еды будет мало, то они смогут ее поделить. Обыкновенные шимпанзе в таких условиях сотрудничать отказываются, хотя понимают, что проблема решаема.