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10 доказательств того, что мы до сих пор эволюционируем. И не только в лучшую сторону

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Когда мы слышим слово «эволюция», обычно в голову приходят становление на две ноги, уменьшение количества волос на теле и другие давние и очевидные изменения. Но это не значит, что процесс прекратился: наш организм до сих пор быстро развивается. И в сегодняшней статье мы это докажем.

AdMe.ru составил список биологических изменений в организме человека, которые продолжаются и по сей день. Некоторые из них, правда, не сильно радуют.

Мы стали холоднее

В 1851 году немецкий врач обследовал 25 тыс. пациентов и выявил стандартную нормальную температуру тела — 37 °С. Но недавно показатель решили перепроверить. Оказалось, у взрослого современного человека средняя нормальная температура уже 36,6 °C. То есть за 170 лет она упала на 0,4 °C. Предполагается, что это связано с меньшим распространением инфекционных заболеваний и жизнью в теплых домах.

Это изменение означает, что для поддержания метаболических процессов в организме нам нужно на 150 калорий в день меньше. Жаль только, что есть мы от этого меньше не стали.

Приобрели высокий рост, лишний вес и долголетие

За последние 100 лет во многих странах люди стали значительно выше, полнее и живут дольше, чем когда-либо в истории. Это произошло не в результате отбора, а из-за изменившихся условий: лучшего питания, развития здравоохранения и соблюдения правил гигиены. Значимость этих адаптационных изменений трудно переоценить, поэтому некоторые последующие пункты будут связаны именно с ними.

Менопауза наступает позднее

Недавние исследования показывают, что менопауза у современных женщин наступает позднее, чем у наших предков. Мы стали дольше жить и лучше питаться, а значит, благодаря более поздней менопаузе сможем родить больше детей. Кроме того, чем дольше женщина остается репродуктивной, тем больше у ее мужчины шансов повлиять на процесс эволюции. Исследование 2012 года предполагает, что чем мужчина старше, тем сильнее меняется его ДНК: каждый год к новым мутациям добавляются еще 2.

А половая зрелость — раньше

Посмотрите на фото девочки-подростка, жившей 100 лет назад, и нашей, современной. Сложно сказать, что они одного возраста. Но эволюция же хочет от нас больше деток, поэтому вместе с поздней менопаузой к нам пожаловала ранняя половая зрелость, и подростки стали выглядеть старше. Казалось бы, лучше сначала самому повзрослеть и чего-то добиться, прежде чем заводить потомство. Но естественный отбор с этим не всегда согласен.

Команда генетиков изучила церковные записи на канадском острове Л’Иль-Окс-Кудр и обнаружила, что за 140 лет средний возраст рождения первого ребенка снизился на 4 года. Получилось так, что у женщин, которые рожали раньше, больше детей доживали до совершеннолетия. Другими словами, для этого конкретного общества репродуктивный успех был связан с более ранним возрастом первых родов.

Третья артерия предплечья перестала исчезать

Как правило, в предплечье человека проходят 2 артерии: лучевая и локтевая. Однако во время формирования плода у нас появляется и 3-я — срединная, которая впоследствии исчезает. Или остается. В 2020 году группа ученых выяснила, что за последние 250 лет у людей все чаще стала сохраняться эта артерия. Если к концу XIX века она была примерно у 10 % населения планеты, то теперь примерно у 35 %. И в этом есть свои плюсы: она обеспечивает лучший кровоток и может помочь организму при некоторых травмах.

Головы стали больше, а бедра — уже

Когда наши предки решили ходить на двух ногах, их бедра сузились, и процесс рождения ребенка сильно усложнился. Чем больше его голова и чем уже бедра мамы, тем опаснее роды, поэтому до XX века отбор пытался найти баланс. Все изменилось, когда начали делать кесарево сечение. Большая голова по-прежнему остается в приоритете, но размер бедер уже не так важен. Возможно, естественные роды когда-нибудь станут пережитком прошлого.

Мы адаптируемся к малярии

Эта болезнь уже очень давно мучает жителей Африки, но, кажется, этому может прийти конец. На островах Кабо-Верде проживают люди с мутацией ДНК, защищающей организм от малярийных паразитов. По меркам эволюции, эта мутация распространилась очень быстро. Ее носители имеют сильное преимущество в отборе, потому что даже современная вакцина от малярии не очень эффективна.

Появился ген, замедляющий старение

Мутация гена Serpine1 обнаружилась у представителей общины амишей. Этот ген отвечает за производство особого белка, который регулирует свертываемость крови, а благодаря мутации в организме его стало меньше. Исследования показали, что такая особенность может защитить от возрастных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Из 173 обследуемых амишей у 43 эта мутация была, и в среднем они жили на 10 лет дольше, чем те, у кого ее не обнаружили. Средняя продолжительность жизни в общине — 75 лет, но у носителей мутировавшего гена — 85. И они имели меньше проблем с сосудами и сердцем. А сердечно-сосудистые заболевания, между прочим, являются самой распространенной причиной смерти людей.

Наши кости слабеют

С появлением сельского хозяйства человечество перестало делать то, для чего готовила его эволюция, и обратилось к оседлому образу жизни. С тех пор наши кости медленно становились все более хрупкими и легкими. Но если раньше людям приходилось возделывать поля и ухаживать за скотом, то за последние 100 лет они еще сильнее расслабились: мы сидим на работе, по дороге на работу и даже когда отдыхаем. Так что, скорее всего, процесс изменения качества костей сейчас идет еще быстрее. Кто знает, может, когда-нибудь люди перестанут ходить и начнут ползать, как ленивцы. Ведь наш с ними общий предок когда-то тоже бегал.

Мозг становится меньше

Когда речь идет о мозге, «больше» не значит «лучше». На протяжении последних 20 тыс. лет его объем мало-помалу сокращался, и это происходит по сей день. По одной из теорий, уменьшение размера мозга — это признак, свидетельствующий о снижении агрессии, то есть о повышении доверия и терпимости. К примеру, у одомашненных животных мозг стал меньше, так как они начали доверять человеку. И мы наблюдаем, как с каждым десятилетием улучшается взаимопонимание между людьми и растет их потребность в сотрудничестве.

Также проводились исследования поведения обыкновенных и карликовых (бонобо) шимпанзе. Эволюционно оба вида очень похожи на людей, но друг от друга сильно отличаются физически. В частности, у бонобо меньше мозг. Возможно, поэтому они лучше приспосабливаются к командной работе: если еды будет мало, то они смогут ее поделить. Обыкновенные шимпанзе в таких условиях сотрудничать отказываются, хотя понимают, что проблема решаема.

Несмотря на постоянные изменения, наш организм все еще очень далек от совершенства. Как вы думаете, над чем эволюции стоит поработать усерднее?

Фото на превью Stephany Badaro / Pexels
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