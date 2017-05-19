10 чертовски поразительных вещей, которые ежедневно вытворяет наше тело

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Тело человека полно загадок. Каждый день внутри происходит столько удивительных процессов, о которых мы даже не догадываемся. AdMe.ru собрал несколько впечатляющих фактов о человеческом организме, которые на первый взгляд кажутся фантастикой.

Почти полная регенерация каждые 10 лет

Ежедневно в нашем теле умирает около 70 млрд клеток, и мы даже не замечаем этого. Раз в 3–4 дня появляется новый кишечник, эритроциты умирают каждые 3 месяца, а клетки почек обновляются за год с небольшим. В течение 10 лет тело почти полностью регенерирует. Но некоторые клетки живут дольше века, например нейроны.

В каждом пупке — вселенная бактерий

Звучит страшновато, но внутри каждого пупка обитают тысячи бактерий, которые создают собственную экосистему. По словам ученых, она очень похожа на тропические леса: вся флора находится в определенном балансе, отдельные типы бактерий являются доминирующими. В каждом пупке — свой набор бактерий и своя собственная экосистема.

Вкусовые рецепторы располагаются на сердце

У малышей так много вкусовых рецепторов, что часть из них находится на нёбе, а затем с возрастом они исчезают. Во рту у взрослого человека находится около 10 тыс. рецепторов, и к 60 годам их число сокращается вдвое. Но недавно стало известно, что рецепторы горького вкуса располагаются еще и на сердце, чтобы помогать ему распознавать инфекции.

Желудочный сок растворяет железо

Желудочный сок содержит соляную кислоту. Нагрев его до 37 °С, ученые поместили в него железные лезвия и обычную батарейку. Уже через сутки лезвие потеряло 63 % своего веса. А вот обычная батарейка продержалась 24 часа, прежде чем поддаться желудочному соку. Чтобы выдержать такие нагрузки, тело вынуждено создавать новые клетки желудка, прежде чем кислота разъест старые.

Эмоции создают ложные воспоминания

Если вы привыкли доверять своей памяти, у нас плохие новости. Наши воспоминания меняются каждый день в зависимости от текущих эмоций. Например, вы весело провели отпуск с лучшим другом год назад, но недавно поругались и перестали общаться. Теперь, вспоминая об отпуске, вам будет казаться, что все было не так уж и весело — мозг найдет или даже выдумает, к чему придраться, чтобы больше эти воспоминания не доставляли вам радость и вы не возвращались к ним.

Состав молока подстраивается под ребенка

В грудном молоке содержится несколько сотен полезных веществ, благодаря которым малыш растет, развивается и обзаводится иммунитетом. Недавно стало известно, что молоко меняет состав и консистенцию, подстраиваясь под ребенка во время кормления. Организм мамы анализирует слюну малыша, чтобы затем выдать ему подходящий молочный коктейль, меняя состав молока на ходу.

По утрам мы становимся выше и стройнее

Каждый школьник знает, что во время сна межпозвоночные диски не так плотно прилегают друг другу, и к утру человек становится на 1–2 см выше. Многие наверняка заметили, что по утрам мы еще и весим меньше обычного. Ночью тело продолжает работать, избавляясь от лишней жидкости и воздуха: через дыхание и потоотделение, благодаря выделениям мочи мы теряем до 2 кг за ночь.

Когда вы краснеете, то желудок тоже краснеет

У каждого есть ультрафиолетовое зрение

При лечении катаракты человеку удаляют хрусталик, после чего многие пациенты снова получают ультрафиолетовое зрение (именно это произошло с Клодом Моне). В обычной жизни нам не нужна эта способность, поэтому природа создала хрусталик, защищающий глаз от ультрафиолетовых лучей. Среди млекопитающих ультрафиолетовым зрением обладает северный олень, чтобы различать шерсть белых полярных хищников и съедобные лишайники на фоне снега.

Наше тело наполовину состоит из бактерий

Еще недавно считалось, что внутри нас в 10 раз больше бактерий, чем наших собственных клеток. Но недавние исследования опровергли этот факт: в организме взрослого человека обитает 30–40 трлн бактерий, что примерно равняется числу клеток во всем теле. Бактерии плотнее всего населяют прямую кишку, поэтому каждое опорожнение кишечника ненадолго приносит нам численное преимущество над бактериями.