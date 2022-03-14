10 ошибок в уходе за собой, которые мы допускаем и даже не подозреваем об этом

Порой даже качественные и дорогостоящие косметические средства не дают обещанного эффекта. Причин тому может быть множество: недобросовестный дистрибьютор, истекший срок годности, индивидуальная непереносимость. А иногда все дело в том, что мы попросту неправильно используем новый бьюти-продукт или гаджет.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие ошибки в уходе за собой совершаем чаще всего. Оказалось, их немало.

Наносим патчи прямо под глаза

Патчи — настоящая находка для тех, кто не готов тратить много времени на уход. Всего 15 минут — и они обещают заметно увлажнить и разгладить кожу. Правда, не все знают, как правильно использовать это бьюти-средство. В зависимости от задачи патчи можно накладывать узким краем к внутреннему уголку глаза (так широкая часть будет разглаживать «гусиные лапки») или широким (чтобы избавиться от отечности и морщин под глазами). А вот наносить их слишком близко к глазу категорически не рекомендуется: велик риск спровоцировать красноту и раздражение.

Неправильно используем щетку для сухого массажа

Массаж сухой щеткой — простой и доступный метод ухода за телом дома. Он улучшает кровообращение и способствует оттоку и дренажу лимфы. По сути, создает условия для естественной детоксикации организма и улучшает состояние кожи. Но, чтобы чудо произошло, массаж нужно делать правильно. Нельзя просто водить сухой щеткой куда придется — поскольку лимфа течет к сердцу, массаж в противоположном направлении не будет иметь смысла. К тому же нужно быть осторожнее с силой давления. Жесткая щетина вместо обновления кожи может вызвать неприятное раздражение.

Ждем от массажа гуаша эффекта пластической хирургии

Фигурные скребки из кварца сегодня становятся все популярнее. Их приобретают для домашнего дренажного массажа в восточной технике гуаша, ожидая заметного лифтинг-эффекта и разглаживания кожи. Но многие так и не замечают никаких изменений, несмотря на упорное растирание лица. Дело в том, что гуаша, хотя и хорош для улучшения кровообращения и увеличения кислорода и питательных веществ в коже (конечно, если делать массаж правильно), не способен повысить уровень коллагена и укрепить эластин, необходимые для упругости. И кстати, его эффективность для ухода за лицом не подтверждена исследованиями.

Наносим сухой шампунь на грязные волосы

Мы привыкли обращаться к сухому шампуню, когда волосы уже грязные. Но гораздо эффективнее делать это вскоре после мытья головы. Так абсорбирующие частички средства будут постепенно впитывать выделения желез кожи, а волосы дольше сохранят свежий вид.

Часто опускаем кисточку для туши в тюбик

Многие из нас, прежде чем накрасить ресницы, долго и старательно окунают кисточку в тюбик с тушью, чтобы равномерно ее распределить и обезопасить себя от комочков. В действительности так мы только усугубляем проблему. Водя кисточкой туда-сюда, мы накачиваем воздух в тюбик, из-за которого тушь высыхает раньше срока.

Пользуемся одним и тем же средством

Великое счастье — найти «свой» крем. Тот, который быстро впитывается, разглаживает кожу, не оставляет липкости и жирного блеска. Его не хочется менять на другие бьюти-продукты. Но иногда делать это надо. Наша кожа быстро приспосабливается, и использование одного и того же ухода становится для нее нормой. Иногда чередование косметических средств может увеличить время, в течение которого они будут действенными и давать заметный результат.

Нарушаем очередность использования бьюти-продуктов

Использовать правильные бьюти-продукты — это одно, а правильно их использовать — уже другое. Чтобы косметические средства работали, важно наносить их в определенном порядке — от самой жидкой текстуры до самой густой — и выдерживать достаточное время, прежде чем перекрыть следующим в очереди продуктом. Это позволит сывороткам и легким эмульсиям впитываться в кожу, не преодолевая барьеры из более плотных средств.

Ждем быстрого эффекта от средств против акне

У каждого из нас в копилке воспоминаний есть история о не вовремя вскочившем прыще — прямо накануне свидания или перед важным собеседованием. В такие моменты хочется намазать на себя весь ассортимент аптечной косметики, лишь бы поскорее избавиться от притягивающего взгляды воспаления. Но, к сожалению, моментальное чудо здесь невозможно. Необходимо пройти цикл полного обновления кожи (не менее 30 дней), чтобы получить результат, которого может достичь целевой косметический продукт.

Используем керлер для ресниц после нанесения туши

Велик соблазн подкрутить ресницы керлером, когда они уже накрашены. Но делать это неправильно и даже опасно. Тушь делает волоски более ломкими и уязвимыми: стоит немного сильнее нажать на щипцы, и ресницы могут сломаться или и вовсе полностью остаться в тисках бьюти-агрегата.

Не смачиваем бьюти-блендер перед нанесением макияжа

Мало кто открывал инструкцию к бьюти-блендеру. Что тут может быть сложного: выдавливаем тональный крем на спонж и распределяем по коже. На самом деле, прежде чем приступить к макияжу, бьюти-блендер необходимо хорошо смочить и использовать влажным. В противном случае он будет скорее впитывать косметику, чем растушевывать.