10 признаков, что ваш организм страдает из-за стресса

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Недомогание иногда чувствует каждый из нас, но если что-то беспокоит вас давно и постоянно, а причину вы найти никак не можете, то стоит серьезней отнестись к своему здоровью. Возможно, все дело в стрессе, ведь неспроста говорят, что все наши болезни из-за него. AdMe.ru выбрал несколько самых явных симптомов, когда организм намекает, что стресс разрушает ваше здоровье.

1. Кожные заболевания

Псориаз, акне и другие кожные заболевания могут появиться из-за стресса. Ученые провели исследование на группе студентов, которое подтвердило прямую зависимость между высоким уровнем психологического напряжения и проблемами с кожей. Тот же результат дал эксперимент над мышами. Животные, которым создали условия психологического стресса, оказались более восприимчивы к инфекциям кожи.

2. Нестабильный вес

Возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда стабилизировать вес не удается ни диетами, ни физическими упражнениями. Из-за сильных переживаний можно резко набрать лишние килограммы. При частом напряжении вырабатывается гормон стресса кортизол. Он стимулирует метаболизм жиров и углеводов и поддерживает необходимый уровнь сахара в крови. Если гормона будет много, человек станет есть больше, организм будет производить меньше тестостерона и тело начнет сжигать меньше калорий. И вы потолстеете. Иногда из-за стресса и эмоциональных переживаний люди, наоборот, сильно худеют. На это влияет повышенный адреналин в крови, который ускоряет обмен веществ, но снижает скорость обмена жирных кислот. Также ученые винят в похудении на фоне стресса гормон CRH.

3. Частые простуды

Во время стресса в нашем организме вырабатывается гормон кортизол, который подавляет воспаление. Но если человек находится в хроническом стрессе, то иммунная система становится менее чувствительной к кортизолу, а это усиливает воспалительную реакцию, и организм становится уязвимым к простудам. Поэтому не нужно винить во всем сквозняки и переохлаждение, которые являются только спусковым крючком для организма с ослабленным иммунитетом. Если вы часто болеете, задумайтесь, что в вашей жизни вас серьезно беспокоит, и постарайтесь исключить это.

4. Желудочно-кишечные расстройства

Существуют научные доказательства того, что стресс негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Иногда от боли и вздутия живота лекарства не помогают. В этом случае эффективным может быть поход к психологу. Врач определит, что является причиной вашего беспокойства, и попытается помочь.

5. Рассеянное внимание

Человеку, который длительное время подвергался стрессу, сложно сфокусироваться на четких задачах. Если вы заметили, что стали довольно рассеянны, возможно, стоит сбавить обороты и немного отдохнуть. Такое бывает из-за нервного перенапряжения.

6. Выпадение волос

Ученые пришли к выводу, что стресс может грозить полным или частичным облысением. И если вы давно наблюдаете, что ваши волосы стали редеть, а от витаминов и укрепляющих шампуней нет никакого эффекта, возможно, снова во всем виноват стресс. Поэтому перестаньте нервничать, если хотите сохранить роскошную шевелюру.

7. Головные боли

У головной боли могут быть десятки причин: остеохондроз, неправильное положение во время сна, низкое или высокое кровяное давление, гайморит, беременность и многие другие. Но иногда причиной головной боли является эмоциональное перенапряжение, которые вы испытываете на работе или дома. После приема таблеток головная боль может утихнуть, но если не исключить стрессовые ситуации из своей жизни, она будет возвращаться снова и снова.

8. Снижение сексуального влечения

У человека, который эмоционально истощен и периодически подвергается стрессу, снижается сексуальное влечение. К такому выводу в своем исследовании пришли ученые. Поэтому, если у вас давно не было близости с партнером, не стоит переживать и ссориться. Это не улучшит ситуацию, а если причина проблемы — стресс, то такое поведение все только усугубит. Лучше съездите вместе в отпуск на море.

9. Проблемы со сном

Стрессовые ситуации могут стать причиной серьезных проблем со сном. Из-за глубоких эмоциональных переживаний вашим постоянным спутником может стать бессонница. Это очень неприятное состояние, ведь без полноценного сна человеку будет трудно работать и наслаждаться жизнью. Когда снотворное больше не помогает уснуть, самое время начать бить тревогу. Важно найти причину, которая мешает вам высыпаться, и поскорее исключить ее из жизни.

10. Сердечно-сосудистые заболевания

Нашему сердцу приходится многое выдерживать в течение всей жизни: и радостное, и печальное. Стресс негативно сказывается и на нем. Ученые доказали, что хронический стресс является важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. А такие обстоятельства, как тяжелая нагрузка на работе или, наоборот, отсутствие работы, жизнь в бедности, ссоры, только усугубляют ситуацию.

А как ваш организм реагирует на стрессовые ситуации? Делитесь своими историями в комментариях к статье.