10 бесполезных вещей, которые многие покупают во время беременности, а потом оставляют пылиться на полке

Каждый родитель хочет для себя и своего ребенка самого лучшего. Из-за этого частенько возникает соблазн закупиться всевозможными популярными товарами, причем еще до появления малыша и возникновения реальной необходимости в них. Вот только такой подход нередко приводит к бессмысленным переплатам и приобретению вещей, которые вовсе и не пригождаются на практике.

Мы в AdMe.ru решили изучить, какие трендовые вещицы для беременных и новорожденных на самом деле не стоят своих денег и по статистике редко приносят какую-либо ощутимую пользу.

Сумка для мам

На узкоспециализированные вещи цена зачастую гораздо выше, и товары для родителей не исключение. При этом специальная сумка-органайзер с припиской «для мам» почти ничем не отличается от обычного рюкзака или спортивной сумки, в которых по факту не меньше места и тоже есть куча необходимых отделений для разнообразных мелочей.

Молокоотсос

Может показаться, что данное приспособление пригодится любой будущей маме, отчего соблазн купить его заранее только возрастает. Однако на самом деле, если грудное вскармливание пойдет хорошо и мать не планирует расставаться с ребенком, необходимость в молокоотсосе полностью отпадает. Поэтому в данном случае также не стоит торопиться с покупкой, чтобы вещь впоследствии не осталась лежать на полке мертвым грузом.

Одежда для новорожденных

Малыши растут крайне быстро, поэтому закупать для них целый гардероб из разнообразных нарядов и ботинок непрактично. Кроме того, маленькие дети не любят переодеваться, и лучшее, что можно им предложить, — это традиционные ползунки и комбинезоны. При этом жесткой обуви специалисты и вовсе рекомендуют избегать, так как с точки зрения правильного развития детям важно чаще ходить босиком или как минимум в обуви с мягкой подошвой.

Средства от растяжек

К сожалению, даже самые убедительные заверения маркетологов о том, что именно их крем поможет избавиться от растяжек, на деле оказываются липой. Максимум, который могут предложить большинство безрецептурных средств из масс-маркета, — это увлажнение кожи. В целом же считается, что склонность к появлению растяжек является наследственной и полностью избавиться от них могут помочь только процедуры вроде лечения лазером.

Столик для пеленания

Пеленальный столик или комод — довольно дорогой и громоздкий предмет мебели, который занимает слишком много места, что создает дополнительные проблемы в условиях небольших квартир. Хорошая новость заключается в том, что найти альтернативу ему достаточно просто. Например, пеленальную зону можно организовать и на уже имеющемся у вас невысоком комоде или даже детской кроватке, если приобрести накладную пеленальную доску, для хранения которой не потребуется много места.

Балдахин

Балдахин над детской кроваткой призван создавать уют. Однако в действительности этот тренд скорее опасный, чем милый. Дело в том, что специалисты не рекомендуют оставлять в кроватке младенца даже привычные для взрослого человека подушки и мягкие игрушки из-за риска удушения. Балдахины несут аналогичные риски, поэтому их использования лучше избегать.

Стульчик для кормления

Минусы детских автономных стульчиков для кормления аналогичны минусам столика для пеленания: неоправданно высокая цена и крупные габариты. Кроме того, опытные мамы жалуются на сложности, связанные с хранением и уходом за такой мебелью. Чтобы сэкономить место, стоит присмотреться к более минималистичным вариантам вроде компактных стульчиков, которые крепятся к обычному стулу, или тех, у которых не предусмотрен поднос.

Нагреватель влажных салфеток

Нагреватель для салфеток тоже скорее модная тенденция, нежели необходимость. Нет ничего страшного в том, чтобы использовать салфетки комнатной температуры. Между тем минусов у такого приспособления гораздо больше: салфетки в приборе сохнут быстрее, теплая среда вкупе с влажной создает идеальную атмосферу для размножения микробов, да и есть риск, что ребенок в этом отношении станет капризным.

Подушка для сна

Как и в случае с молокоотсосом, необходимость специальных подушек для беременных на самом деле определяется индивидуальными особенностями. Для кого-то это и правда лучшее решение и гарантия удобства, другие же женщины признаются, что им гораздо комфортнее использовать маленькие подушки для путешествий и даже традиционные подушки. Прежде чем совершать эту покупку, определенно стоит испробовать то, что есть под рукой.

Детская присыпка

Присыпка традиционно используется для профилактики опрелостей. Однако родители признаются, что зачастую в ней нет никакой необходимости, если просто следить за чистотой и сухостью кожи ребенка. Кроме того, педиатры обеспокоены тем, что вдыхание мелких частиц присыпок на основе талька может влиять на легкие ребенка. Согласно исследованиям, это довольно опасно и может нанести существенный вред здоровью.