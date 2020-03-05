«Яндекс. Такси» обнародовало рейтинг пассажиров и сломало самооценку пользователям сети

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1 марта сервис «Яндекс. Такси» обнародовал рейтинг пассажиров. Выставлять оценку клиенту водитель мог и раньше, но эта информация оставалась закрытой. И вот популярный сервис, можно сказать, выпустил черта из табакерки. Кстати, у большинства оказалось более 4 звезд, но некоторых это не на шутку обидело.

Мнения разделились: кто-то считает, что оценивать тех, кто платит деньги, не очень-то этично. Другие — что рейтинг пассажиров поможет оградить водителей от хамства. А мы в AdMe.ru подумали, что это нововведение — отличный повод порадовать вас подборкой твитов от самых ироничных пользователей.

А какой у вас рейтинг в «Яндекс. Такси»?