Врачи рассказали о 20 случаях, когда им пришлось объяснять пациентам очевидные вещи

Регулярно принимать душ важно! Правда важно! Я работаю физиотерапевтом. © muffaluffugus83

От секса бывают дети. Вы будете шокированы, если узнаете, сколько пациенток с простой болью в животе оказываются на самом деле беременными. А если их спросить, есть ли вероятность беременности, они твердо ответят: «Нет». © Cycro

Не стоит облизывать контактные линзы, чтобы почистить их. Я серьезно. © chipgal

3 разных пациента и 3 истории: 1. Не стоит заниматься сексом через 6 часов после рождения ребенка. 2. Сливки для кофе и смесь — разные вещи, поэтому кормить новорожденного сливками не надо. 3. Пробиотики и антибиотики — это не одно и то же, к тому же от сифилиса пробиотики не помогают. © Kaclassen