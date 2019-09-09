Врачи рассказали о 20 случаях, когда им пришлось объяснять пациентам очевидные вещи
Наверняка у каждого доктора найдется байка-другая о пациенте, который не знает, как вставлять свечки или пользоваться клизмой. Часто такие случаи кажутся вымыслом и сильно отдают анекдотом. Однако в этот раз все серьезно: врачи и медсестры настоящие, их пациенты — тоже.
AdMe.ru из первых уст узнал, какие казусы возникают у докторов и пациентов, и спешит поделиться этими историями с вами.
- Постоянно приходится объяснять людям, что при МРТ на них не должно быть никакого металла. Нигде. «Я делаю МРТ стопы. Зачем мне снимать сережки?» Да потому что магнит воздействует на всю комнату, а не на одну стопу, и вырвет ваши сережки из ваших ушей. А еще есть пациенты с кардиостимуляторами (им вообще нельзя делать МРТ), которые злятся, когда им отказывают в томографии. А мы просто не хотим убивать вас. © Sapphires13
- Да, если вы курите в доме, это может усугубить астму вашего ребенка. © BruteSquad610
- Знакомый педиатр уговаривал пациентку не давать дочке имя Хламидия. Женщина, как выяснилось, не знала, что это название болезнетворной бактерии, и думала, что слово звучит красиво. © mermaidbeer
-
Я слышал в коридоре больницы разговор медсестры и женщины, которой нужно было делать колоноскопию в тот день. Медсестра: «Вы что-нибудь ели?» Пациентка: «Нет, только овсянку». Медсестра: «Но вам нельзя было завтракать». Пациентка: «Я знаю, но я всегда завтракаю овсянкой». Медсестра: «Я понимаю, но доктор должен посмотреть вашу пищеварительную систему. Поэтому перед колоноскопией есть нельзя». Пациентка: «Но ведь овсянка полезна для пищеварения. Я всегда так завтракаю». © PerilousAll
-
Нет, я не могу определить расу вашего ребенка по УЗИ. Когда родится, тогда и будете искать предполагаемого отца. © sutherbb36
- Регулярно принимать душ важно! Правда важно! Я работаю физиотерапевтом. © muffaluffugus83
-
От секса бывают дети. Вы будете шокированы, если узнаете, сколько пациенток с простой болью в животе оказываются на самом деле беременными. А если их спросить, есть ли вероятность беременности, они твердо ответят: «Нет». © Cycro
-
Не стоит облизывать контактные линзы, чтобы почистить их. Я серьезно. © chipgal
-
3 разных пациента и 3 истории: 1. Не стоит заниматься сексом через 6 часов после рождения ребенка. 2. Сливки для кофе и смесь — разные вещи, поэтому кормить новорожденного сливками не надо. 3. Пробиотики и антибиотики — это не одно и то же, к тому же от сифилиса пробиотики не помогают. © Kaclassen
-
9 лет работаю в аптеке. Каждому человеку, который приходит с рецептом, необходимо объяснять, что и каким образом использовать. Фармацевты останавливают людей от засовывания антибиотиков в уши или глаза, поедания сухого порошка и введения оральных контрацептивов прямо во влагалище. © IDreamofLoki
- Каждый день я объясняю пациентам, что перед операцией есть нельзя. А они всегда говорят что-то вроде: «А если бы я поел, а потом попал в аварию, вы разве не прооперировали бы меня?» В таких случаях доктора идут на риск и проводят операцию, но зачем рисковать там, где можно этого не делать? © thenotsogeekplayer
- Парень пришел ко мне в аптеку с рецептом на клизму. Спрашивает: «Значит, я выпиваю это все, а потом меня прорвет?» Я говорю, что нет, ведь это клизма и она используется ректально. Парень в замешательстве уточняет: «Так мне не нужно это пить?» Я объясняю, что нужно лечь на бок и вставить клизму в прямую кишку, а потом выдавить ее содержимое внутрь. Пациент возмущается: «Я должен засунуть это туда?! Да пошел ты!», и уходит. © IbuBROfen
- Нет, если во время беременности вы будете пить газировку, то «пузырики» не дойдут до вашего ребенка. Но это все равно плохая идея, потому что в газировке есть кофеин. И кстати, горячую ванну беременным не рекомендуют принимать не потому, что ребенок может утонуть, а из-за высокой температуры. © JonSnoWight
- Много лет работаю медсестрой в роддоме. Однажды мне попалась женщина лет 20, у которой уже начались схватки. Мы ждали доктора, и я велела ей тужиться. Она и ее муж переглянулись, а потом спросили меня: «Зачем вы просите нас это делать? Зачем вам это нужно?» Я в шоке. Объяснила, что тужиться надо, чтобы родить ребенка. Они спросили: «Ты что, прикалываешься?» Потом пришел доктор, и я была очень рада избавиться от этой странной парочки. © jdinpjs
- Если вы внезапно нашли у себя пупок, то это не повод вызывать скорую и просить помощи у врачей! © stayathmdad
- Человек приходит с жалобами на плохое зрение. У него астигматизм увеличился на 3 диоптрии, что очень серьезно. Перепроверяем — результат тот же. Попросили вернуться через неделю, чтобы провести тест, — уже 4 диоптрии. Все нервничают. Парень вдруг руками обхватывает голову, а большими пальцами со всей силы давит на глаза. Выяснилось, что он это делает всякий раз, когда испытывает стресс. И делает это так сильно, что повредил переднюю часть глазного яблока. Запретили ему так делать. © up766570
- Примерно раз в неделю происходит такой диалог. Я: «Вы пропустили прием такого-то лекарства?» Пациент: «Нет, я не пропускал». Я: «Сколько раз за последнюю неделю вы не принимали такое-то лекарство?» Пациент: «3 раза, а еще сегодня тоже забыл». © RepublicansRInbreds
- Если вы весите 100 кг и прыгнете с 1-го этажа на большой пляжный зонт, то ни за что не подпрыгнете вверх, как на батуте: вы грохнетесь на землю и переломаете конечности. И это не особо вдохновит вашу даму сердца. © OkeyDoke47
- Чтобы вставить свечку, сначала нужно снять с нее упаковку. © Underwritingking
А среди нас есть доктора или пациенты? Не стесняйтесь, расскажите свою историю!