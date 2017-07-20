В мире есть только три типа людей, и вот 20 доказательств этому

Каждый человек уникален, но существуют вещи, которые нас объединяют, стирая все границы нашей непохожести на остальных.

В доказательство этому AdMe.ru предлагает 20 ярких примеров того, что все человечество можно разделить всего на 3 категории. Смотрите и улыбайтесь вместе с нами.

Женщины в отношениях делятся на 3 типа

...и мужчины тоже

Выбор не зависит от времени года

На пляже люди: фотографируются, оздоравливаются, боятся сгореть

На любой вечеринке есть люди, которым: весело, грустно, тяжело

...и на следующее утро

Людей, которые не любят картошку, не существует. Вопрос в том, как ее правильно есть

...и где ее есть

На фотографов правило трех тоже распространяется

...и на тех, кто делает селфи

Перед экзаменом

...и на экзамене

Отношения с одеялком могут быть только такие

Мода тоже следует правилу трех

Казалось бы, все просто. Но и тут есть 3 варианта

На 14 февраля

Прямо сейчас в снэпчате

И даже на подводной лодке действует эта схема

Все потому, что в мире действительно есть только

И мы всегда найдем выход из любой, самой сложной ситуации

Фото на превью depositphotos

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