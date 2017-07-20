В мире есть только три типа людей, и вот 20 доказательств этому
Каждый человек уникален, но существуют вещи, которые нас объединяют, стирая все границы нашей непохожести на остальных.
В доказательство этому AdMe.ru предлагает 20 ярких примеров того, что все человечество можно разделить всего на 3 категории. Смотрите и улыбайтесь вместе с нами.
Женщины в отношениях делятся на 3 типа
...и мужчины тоже
Выбор не зависит от времени года
На пляже люди: фотографируются, оздоравливаются, боятся сгореть
На любой вечеринке есть люди, которым: весело, грустно, тяжело
...и на следующее утро
Людей, которые не любят картошку, не существует. Вопрос в том, как ее правильно есть
...и где ее есть
На фотографов правило трех тоже распространяется
...и на тех, кто делает селфи
Перед экзаменом
...и на экзамене
Отношения с одеялком могут быть только такие
Мода тоже следует правилу трех
Казалось бы, все просто. Но и тут есть 3 варианта
На 14 февраля
Прямо сейчас в снэпчате
И даже на подводной лодке действует эта схема
Все потому, что в мире действительно есть только
И мы всегда найдем выход из любой, самой сложной ситуации
Фото на превью depositphotos