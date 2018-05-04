Тест: Узнаете ли вы известные фильмы в забавных творениях бельгийского повара?

Бельгийский повар-кондитер Эрик Верниуве давно увлекается фуд-артом и создает различные фотопроекты с едой. Чуть больше года назад основной музой для Эрика стала (кто бы мог подумать) обыкновенная сосиска. С помощью этой королевы фастфуда Эрик воссоздает уморительные портреты звезд и киногероев, изображает известные картины и сцены из фильмов. И выходит весьма похоже, хоть и очень комично. Оцените кинозлодеев, сделанных из сосисок, — они просто душки. А серьезные драматические фильмы вдруг превратились в сюрреалистические комедии.

AdMe.ru предлагает вам пройти небольшой юмористический тест. Мы взяли самые забавные работы Эрика, пародирующие популярные фильмы. Угадайте, какие. Предупреждаем: тест зверски повышает аппетит.

1. Как зовут этого знаменитого киногероя?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Star Wars / Lucasfilm  

2. Какая культовая киноактриса здесь изображена?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © The Seven Year Itch / 20th Century Fox  

3. Как зовут эту сказочную героиню?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Maleficent / Walt Disney Pictures  

4. По роману какого писателя снят фильм, в котором фигурирует этот клоун?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © It / KatzSmith Productions  

5. Какого персонажа пародирует эта симпатичная сосиска?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © RoboCop / Orion Pictures  

6. Кто режиссер фильма, сцена из которого изображена здесь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Psycho / Paramount Pictures  

7. Как зовут этого персонажа?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Star Trek / Paramount Pictures  

8. Назовите, в какой части какого фильма впервые появляется это чудище

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest / Walt Disney Pictures  

9. Кто сыграл эту забавную блондинку с собачкой?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Legally Blonde / MGM  

10. Каково настоящее имя этого супергероя?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © X-Men / 20th Century Fox  

11. Сцена из какого фильма спародирована здесь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Alien / 20th Century Fox  

12. Как зовут невесту этого зеленого симпатяги?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Shrek / DreamWorks Animation  

13. Какова самая знаменитая фраза этого киногероя?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Game of Thrones / HBO  

14. Как называется этот фильм?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © E.T. The Extra-Terrestrial / Universal Pictures  

15. Кто изображен здесь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Star Wars / Lucasfilm  

16. Кто снял этот фильм?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Jaws / Universal Pictures  

17. Место действия этого фильма?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © The Shining / Warner Bros.  

18. Кто автор картины, история которой легла в основу сюжета этого фильма?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Girl with a Pearl Earring / Pathé  

19. В каком году произошло главное событие из этого фильма?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© instagram.com   © Titanic / 20th Century Fox  

Какая кулинарная фантазия на тему известного фильма рассмешила вас больше всего?

Фото на превью instagram.com

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