Тест: Узнаете ли вы известные фильмы в забавных творениях бельгийского повара?

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Бельгийский повар-кондитер Эрик Верниуве давно увлекается фуд-артом и создает различные фотопроекты с едой. Чуть больше года назад основной музой для Эрика стала (кто бы мог подумать) обыкновенная сосиска. С помощью этой королевы фастфуда Эрик воссоздает уморительные портреты звезд и киногероев, изображает известные картины и сцены из фильмов. И выходит весьма похоже, хоть и очень комично. Оцените кинозлодеев, сделанных из сосисок, — они просто душки. А серьезные драматические фильмы вдруг превратились в сюрреалистические комедии.

AdMe.ru предлагает вам пройти небольшой юмористический тест. Мы взяли самые забавные работы Эрика, пародирующие популярные фильмы. Угадайте, какие. Предупреждаем: тест зверски повышает аппетит.

1. Как зовут этого знаменитого киногероя?

2. Какая культовая киноактриса здесь изображена?

3. Как зовут эту сказочную героиню?

4. По роману какого писателя снят фильм, в котором фигурирует этот клоун?

5. Какого персонажа пародирует эта симпатичная сосиска?

6. Кто режиссер фильма, сцена из которого изображена здесь?

7. Как зовут этого персонажа?

8. Назовите, в какой части какого фильма впервые появляется это чудище

9. Кто сыграл эту забавную блондинку с собачкой?

10. Каково настоящее имя этого супергероя?

11. Сцена из какого фильма спародирована здесь?

12. Как зовут невесту этого зеленого симпатяги?

13. Какова самая знаменитая фраза этого киногероя?

14. Как называется этот фильм?

15. Кто изображен здесь?

16. Кто снял этот фильм?

17. Место действия этого фильма?

18. Кто автор картины, история которой легла в основу сюжета этого фильма?

19. В каком году произошло главное событие из этого фильма?

Какая кулинарная фантазия на тему известного фильма рассмешила вас больше всего?