Самый нелепый фоторобот в мире оказался настолько правдивым, что преступника тут же нашли

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Полиция города Ланкастер, что в американском штате Пенсильвания, опознала преступника благодаря картинке, которую язык не поворачивается назвать фотороботом. Но не спешите критиковать художника: несмотря на детский стиль рисования, ему довольно точно удалось передать сходство.

AdMe.ru выяснил, чем провинился мужчина, и убедился, что в некоторых случаях можно опознать человека и без его детализированного портрета.

В полицию обратился свидетель, который рассказал, что некий мужчина выдавал себя за продавца в уличном киоске, брал деньги у покупателей, а потом сбежал вместе с выручкой до того, как вернулся настоящий продавец. Свидетель предоставил полицейским «фоторобот», который, по его мнению, точно описывал внешность лжепродавца.

Удивительно, но именно эта простая картинка помогла стражам порядка идентифицировать преступника. Им оказался 44-летний бездомный по имени Ханг Фуок Нгуен (Hung Phuoc Nguyen), который ранее уже нарушал закон. Вот как он выглядит на самом деле.

Когда фото Ханга показали свидетелю, тот немедленно опознал в нем продавца-обманщика. Полиция выдала ордер на арест преступника, но его местонахождение пока остается неизвестным.

И все-таки как полицейским удалось опознать мужчину по этой простой картинке? Возможно, дело в выражении лица, которое каким-то образом удалось передать художнику. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь своим мнением в комментариях.