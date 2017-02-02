Самые курьезные случаи, которые происходили на первых свиданиях
Первое свидание — это настолько волнительное мероприятие, что порой на нем происходят такие курьезные вещи, которые без улыбки и не вспомнишь.
AdMe.ru нашел 10 историй о смешных свиданиях, где что-то пошло не так. Может, и у вас были похожие забавные случаи?
- Молодой человек изъявил желание угостить меня мороженым. Я выбрала со вкусом шоколада.
Спустя 4 часа замечательной прогулки, он проводил меня до дома, а в самый нужный момент я засмущалась. Он ненароком поинтересовался, есть ли у меня на лице какие-то особенности. Я не поняла вопрос. Тогда он конкретизировал, отметив, что даже большие родинки можно закрасить, что в этом совершенно нет ничего страшного, и я ему очень нравлюсь, и вообще сейчас медицина такая, что все можно исправить. В недоумении я попрощалась, зашла в подъезд и увидела на щеке огромное пятно от мороженого.
- Повел девушку на первое свидание в караоке. Она выбрала песню Уитни Хьюстон «I will always love you» и спела ее шикарно. Все бы ничего, но только перед этим она крикнула на весь зал: «Посвящается моему бывшему!»
- Я предложила парню пойти на артхаусный фильм. Мы пришли, ближайший сеанс был на фильм «Клуб Шортбас» — ни название, ни афиша ни о чем нам не сказали. Мы купили билеты и сели ждать. Но тут в разговоре выяснилось, что он не знает английского, а фильм идет в оригинале. Это значит, весь фильм ему придется читать субтитры. Но потом оказалось, что он еще и близорук. Он успокаивал меня, пока я извинялась, что не предупредила, говорил, что ничего страшного, главное, чтобы фильм был хорошим. Начался фильм, и тут первый кадр — что-то непонятное... Потом камера медленно отъезжает и проясняется, что это огромное мужское достоинство человека, лежащего в ванне. Потом он выходит из ванны и приступает к рукоблудству. В центре событий в фильме оказываются этот извращенец, нимфоманка, парень со своим любовником-стариком и много-много откровенных сцен. Я предлагала уйти, щеки горели огнем, мы оба были смущены сложно описать в какой степени. Мы досмотрели фильм до конца, почти не разговаривая. Я была расстроена и думала, что это самый большой провал в моей жизни. Но оказалось, что это еще не конец.
После кино мы пошли на станцию через подземный переход, где мне резко стало плохо. В тот год все болели каким-то кишечным гриппом, и, видимо, я тоже его подхватила. Я успела лишь проговорить: «Ты будешь со мной дружить, если меня сейчас вырвет?». Он довел меня до электрички, зеленую и корчащуюся от болей, спасибо ему! Больше на свидания мы не ходили. Но вспоминать сейчас очень смешно :)
- За 10 минут до первой встречи с парнем на меня нагадил голубь. А экскременты голубя, как я узнала в этот день, очень и очень едко пахнут. Я так и не решилась рассказать про курьез парню, так от меня всю дорогу и веяло голубиным пометом. Первое впечатление, думаю, было испорчено.
- Я повел девушку в Старбакс, потому что от волнения забыл ее имя.
- Молодой человек, зная мою любовь к фотографии, позвал на очень раннее свидание, снимать опустившийся туман. Погода была холодная, дело было в ноябре, на мне было два фотоаппарата и огромный рюкзак.
После 2-х часов прогулки мы дошли до места, где он спустился по ступенькам и крикнул, что у самой воды открывается потрясающий вид. Я сделала пару грациозных движений по направлению к нему и неожиданно провалилась под воду. Единственное, о чем я успела подумать: «Какая же коричневая вода!»
- Свидание было настолько неудачным, что я дала официанту 500 рублей, чтобы он «нечаянно» пролил на меня принесенный напиток.
- В первый раз пригласил девушку в кино. Дело было в ноябре. Она пришла в куртке, повязанная ярким шарфом, красивая, улыбающаяся. На десятой минуте фильма, поняв, что на экране крутят какую-то форменную пошлятину, я заерзал в кресле и начал подумывать, что надо срочно спасать положение и стал шутить по поводу происходящего в фильме. Она смеялась, но в мою сторону даже ни на секунду не повернулась — уставилась на экран и хоть бы хны! Я усиленно шутил весь вечер, но все безуспешно.
А потом она мне призналась, что у нее за несколько дней до свидания произошла травма шеи, и ей наложили фиксатор. И она просто не могла повернуть голову! Отменять свидание ей не хотелось, и она очень искусно замаскировала фиксатор шарфом.
- Это было что-то вроде парного свидания вслепую. Друзья решили свести, сказали взять бутылочку красного вина. И вот я такая эффектная, прихожу к нему домой, спотыкаюсь о маленький порог в гостиной, падаю и разбиваю бутылку об угол дивана. Диван был не кожаным, и до этого момента белым. На этом история наших отношений заканчивается.
- Мы вышли из метро, спустились в переход, и тут я, вся такая самоуверенная, в красивом платье, после удачного свидания, практически влюбленная в молодого человека, вдруг прямо на его глазах споткнулась о стык плитки и канализационной решетки и сокрушительно упала на обе коленки в грязном переходе.
Мне было больно, стыдно, страшно, мне хотелось провалиться сквозь землю и заплакать... Но тут его руки подхватили меня за талию, он меня поднял, обнял, утешил, помог стереть кровь с коленок, максимально оттер грязь, прижал к себе и поцеловал... Как он потом признался, именно моя потерянность помогла ему набраться смелости.
По материалам thequestion, boredpanda