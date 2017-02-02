Самые курьезные случаи, которые происходили на первых свиданиях

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Первое свидание — это настолько волнительное мероприятие, что порой на нем происходят такие курьезные вещи, которые без улыбки и не вспомнишь.

AdMe.ru нашел 10 историй о смешных свиданиях, где что-то пошло не так. Может, и у вас были похожие забавные случаи?