Посмотрите, какие 10 вещей можно купить на черном рынке помимо документов

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Вряд ли многие из нас задумывались о покупке товара на черном рынке, но ведь любопытно узнать, насколько в целом широк его ассортимент, правда? Мы в AdMe.ru узнали, что можно найти на черном рынке, и, признаться, некоторых товаров не было даже в наших самых смелых предположениях.

1. Морской огурец

Хоть эти морские создания и не такие симпатичные на вид, однако обладают высокой ценностью: во многих странах они считаются деликатесом, и это приводит к чрезмерному отлову морских огурцов. В итоге они попадают и на черный рынок, где их цена доходит до $ 500 за 1 кг.

2. Пыль с поверхности Луны

В 2011 году на аукцион в Сент-Луисе попала лунная пыль, которая была привезена на Землю после первой высадки астронавтов на Луне в 1969 году. Это было совсем небольшое количество, но, учитывая, что 1 грамм лунного вещества оценивается в $ 50 800, продавцы могли бы получить хорошую прибыль. Конечно, если бы об этом не узнали в НАСА и не изъяли украденные образцы.

3. Рог носорога

Порошок из рога носорога долгое время считался целебным веществом, и, хотя исследования этого не подтверждают, миф оказался настолько живуч, что животные все еще остаются под прицелом браконьеров. Они продают рога носорогов по цене около $ 65 тыс. и выше за 1 кг.

4. Нефть

Нефть — настоящая машинка для получения денег, и потому привлекает внимание воров. Так, мексиканские наркокартели получили $ 90 тыс. всего за 7 минут слива ценной жидкости из нефтепровода.

5. Инструкции по ограблению банкоматов, рецепты наркотиков

Сами по себе инструкции звучат не зловеще и не преступно, но все меняется, если речь идет об ограблении банкоматов, взломе компьютера или изготовлении наркотиков. Цена таких «шпаргалок», как правило, не очень велика, а ассортимент достаточно широк: например, можно получить инструкцию по получению бесплатной пиццы в Великобритании.

6. Пластическая хирургия

Пластическая операция — дорогая и сложная процедура, требующая работы квалифицированного специалиста. К сожалению, есть люди, которые не могут себе этого позволить, но не хотят отказываться от операции и обращаются к хирургам на черном рынке. Стоит ли говорить, к каким страшным последствиям может привести такой подход.

7. «Дыхание дьявола»

Скополамин, или «дыхание дьявола» — это сильнодействующее вещество, которое преступники используют для одурманивания жертв, превращая их буквально в безвольных зомби: заставляют снимать все с банковских счетов или отдавать ключи от машин и квартир. Этот наркотик особенно опасен тем, что незаметен (не имеет вкуса и запаха) и вызывает провалы в памяти.

8. Уран

Опасность этого радиоактивного элемента, использующегося на АЭС, не останавливает продавцов на черном рынке: уран находит своего покупателя, несмотря на потенциальную угрозу его же здоровью.

9. Униформа госслужб

Кроме поддельных документов на черном рынке можно найти и униформу государственных служб и различных профессий, например полный комплект одежды военного, полицейского, пилота или стюардессы.

10. Старые бомбы

Мало кто удивится, узнав, что современное оружие можно купить на черном рынке, но зачем покупать старые неразорвавшиеся снаряды времен Первой или Второй мировой войны? Удивительно, но кто-то и правда готов купить то, что может непредсказуемо взорваться в любой момент.