15 восхитительных провалов горе-дизайнеров

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Фотошоп призван исправлять несовершенства снимков, но иногда недостатков становится больше, чем было в исходнике. Некоторые из них настолько фееричны, что превращают результат работы в катастрофу.

AdMe.ru предлагает вам проверить себя на внимательность и разобраться, что не так с этими изображениями.