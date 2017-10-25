15 восхитительных провалов горе-дизайнеров
Фотошоп призван исправлять несовершенства снимков, но иногда недостатков становится больше, чем было в исходнике. Некоторые из них настолько фееричны, что превращают результат работы в катастрофу.
AdMe.ru предлагает вам проверить себя на внимательность и разобраться, что не так с этими изображениями.
1.
Не очень здорово видеть из окна такую картину: Великая Китайская стена слишком близко, а это значит, что самолет, скорее всего, падает.
2.
Лишняя рука на плече — обычная ошибка невнимательных редакторов.
3.
Самолет чудесным образом держит баланс.
4.
На этой фотографии слишком уж очевидно несоответствие размеров. Или так задумано?
5.
Стройные ноги точно выглядят не так.
6.
Когда твой спутник ушел, но оставил руку.
7.
Что-то не то с ногами этой модели.
8.
У отца семейства три руки — наверное, чтобы все успевать.
9.
Такая рука могла бы появиться в каком-нибудь ужастике.
10.
Когда хочешь сделать фото менее вульгарным.
11.
Получился дом с привидениями.
12.
И снова лишняя рука.
13.
А здесь руки явно не хватает.
14.
Похоже, редактор понял словосочетание «плоский живот» буквально.
15.
На этой рекламной фотографии целых 11 специальных «неправильностей». Сможете ли вы найти все?
Фото на превью imgur, persianhulk/imgur