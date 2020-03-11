Пользователи сети сфотографировали одежду, за дизайн которой даже нам стыдно

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Мода, что ты делаешь? Прекрати! Иногда, глядя на некоторые наряды, нам хочется повернуть время вспять и сделать так, чтобы креативные задумки остались на уровне идеи, потому что смотреть на людей в такой одежде просто нет сил. Ошибиться может каждый, и чересчур оригинальные вещи все-таки появляются на полках магазинов и даже находят своих хозяев. Но, если никто серьезно не пострадал, разве это не повод для смеха?

Мы в AdMe.ru верим, что дизайнеры трудятся на благо человечества, но и среди них встречаются горе-профессионалы. И мы хотим лично посочувствовать каждому, кто столкнулся с последними. В конце статьи вас ждет несколько бонусов, доказывающих, что люди, делающие игрушки, порой не о том думают на рабочем месте.

1. «Мои носки выглядят так, будто они всегда пропитаны потом»

2. Эти детские штаны выглядят как стринги

3. $ 168 за эти джинсы

4. Рисунок на этой рубашке выглядит как плесень

5. Когда купила шляпу, а она настолько огромная, что даже не помещается в объектив

6. Между платьем «Анархия» от Vetements за ₽ 82 000 и халатом «Хозяюшка» от «Ивановского текстиля» за ₽ 550 сотни километров трагического «ничего»

7. «Работаю на крытом рынке. В отдел нижнего белья, который находится напротив меня, сегодня завезли новинку — вот такой бюстгальтер»

8. «Мой папа сейчас в Бангкоке, и он прислал мне оттуда фотографию этой футболки с группой Nirvana»

На футболке изображена американская группа Hanson.

9. «Я определенно не буду это носить»

10. «Вау, взгляните на Эйфелеву башню, которая находится в Нью-Йорке в Швеции»

11. «Сегодня хотел купить себе толстовку. Зашли с девушкой в H&M и увидели это. Как по мне, так на половую тряпку только можно»

12. Футболка в стиле «ад перфекциониста»

13. Логотип женской команды по водному поло

14. «Именно то, что я хочу видеть на своей кофте: кто-то еще носит кофту с такой же надписью»

«Срок родов — в июле».

15. Акуна матата

16. H, эта чертова h

«Чехия».

17. «Я действительно не могу понять, я зря хожу по гальке или это просто плохой дизайн»

18. «Наконец-то жена поверила, что я модник»

19. «Это мода. А я думал, что ее штаны просто свалились»

Бонус № 1: это игрушечная булочка

Бонус № 2: волосы этой игрушечной собаки выглядят как мозги

Как вы относитесь к людям, которые так своеобразно выполняют свою работу?