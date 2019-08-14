Пользователи интернета поделились тем, что их раздражает в современных фильмах
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Пока Disney продолжает снимать ремейки на старые анимационные фильмы, зрители недовольно поглядывают в сторону режиссеров кино и пытаются понять сакральный смысл их ляпов. Но его отсутствие вызывает раздражение, которое подкрепляется гневными комментариями.
Мы в AdMe.ru посовещались и собрали топ самых раздражающих моментов из фильмов, которые вы наверняка тоже замечали.
- Могут вырезать пулю самостоятельно ножом, без наркоза, поливая раскромсанную рану вискарем, а сама рана заживает минут через 5. Или падают с 4-го этажа, а потом встают, как ни в чем не бывало и бегут по своим делам.
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Бесит, когда в мюзиклах переозвучивают песни и вместо Уилла Смита приходится слушать Чумакова. Спасибо, блин, большое!
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«Давайте разделимся, чтобы нас проще было убивать». Бесит!
- Не люблю, когда показывают, как на кровать забираются в обуви. Совсем недавно научилась не обращать внимания и на то, что никто не моет руки (в жизни тоже).
- Когда в фильмы вставляют романтические сюжеты, где они совсем не нужны. Например, замечательный фильм о подводниках «Зов волка» — и на весь экран обмен жидкостями. Зачем?
- Когда в фильмах случайные люди начинают синхронно танцевать.
- Бесит, когда насмехаются над другими героями и фильмами или говорят: «Ну мы же не в кино!» А где?!
- Женщина всегда выживает в фильме ужасов, даже если ее трижды укусил аллигатор и доисторический динозавр оттяпал ей руку.
- Стереотип о том, что женщины всегда кричат и часто дышат, выпучив глаза.
- Когда школьники выглядят на все 30+, а мне в 26 до сих пор не продают в магазине алкоголь. Уборщики в колледжах красивые и молодые, с белоснежными улыбками.
- Когда герои преодолевают какие-то трудности, звучит какая-то эпичная музыка и все вокруг замедляется.
- Главный герой множество раз самыми неправдоподобными способами спасается от смерти, в то время когда простые люди умирают. И иногда для драматизма друзей или родителей убивают, чтобы выдавить из зрителя сочувствие к главному герою.
- Если все идет хорошо, значит, через пару минут начнется катастрофа вселенского масштаба.
- Преувеличенные, нереальные, суперкрутые дома с технологиями 2050 года, и то не факт.
- Активирование «режима дурачка» и намеренное затягивание диалогов по принципу оглашения результатов победителей на различных ТВ-шоу.
- Больше всего раздражает некачественная озвучка, когда слова и звуки не совпадают с губами и речью.
- Когда звук отстает от картинки или не соответствует ей (например показывают космос, при этом делают озвучку «стыковок», «полетов космических кораблей» и так далее), хотя это невозможно, потому что там вакуум.
- Подружка главного героя везде на каблуках и никогда не падает, даже если дело происходит в падающем небоскребе, как в одной из частей «Трансформеров». И еще она может пережить три конца света за фильм, но ее прическа, маникюр и белое платье будут в идеальном состоянии. Костюм-тройка главного героя тоже, и ни пылинки на его туфлях.
- Просто передергивает в фильмах романтический утренний завтрак. Он припер завтрак, она проснулась тут же, всякие там поцелуи, плавно переходящие в интим. Да все бы ничего, но как же нечищенные зубы. Интересно, а хотя бы он изволил их почистить?
- Когда между влюбленными героями нет ни малейшего намека на химию, и как итог получается сумасшедшия картина фальшивой любви.
- Бесит, когда весь фильм (или даже сериал) все очень реалистично, как в жизни, а потом в конце происходит какая-то неведомая ерунда, перечеркивающая все впечатление. Например, выяснится, что два главных героя — сын и отец, один из которых неожиданно воскресает, а второй падает со стула и ломает шею в трех местах, а попугай начинает говорить и выдает имя убийцы. Например, в «Большой маленькой лжи» концовка показалась чересчур смазанной и нереалистичной.
- Очень раздражает, когда в книге или другом источнике главный герой выглядит по-одному, а в фильме полностью не соответствует описанию автора.
- Ненавижу, когда показывают роды или кишки наружу, особенно если это не специфика жанра. Прямо дурно делается.
- Очень обращает на себя внимание игра актеров. Но, возможно, потому что я сама актриса. На некоторых актеров смотришь и понимаешь: он театральный актер, а не актер кино.
- Бесит, когда в середине фильма из ниоткуда появляется персонаж, спасает героев и исчезает в никуда (бог из машины, если вы понимаете, о чем я).
- Ломаный русский в американских фильмах тоже бесит.
- Бесит, когда бывший скромник-ботан меняет прикид и — о, чудо! — становится мегапопулярным, все влюбляются в него, на работе дают повышение, президент США назначает его своим приемником.
А что вас больше всего раздражает в фильмах?
Фото на превью Jurassic world