Поклонники The Sims рассказали, как они изгалялись в игре (От некоторых историй мурашки по коже)

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Как же хочется иногда отвлечься от серых будней и почудить, да так, чтобы без последствий. К счастью, существует игра The Sims — здесь пределом может стать только наше воображение. По тому, что человек творит со своими симами, часто можно понять, какие у него страхи, мечты и комплексы, а иногда даже психические отклонения.