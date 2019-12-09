Поклонники The Sims рассказали, как они изгалялись в игре (От некоторых историй мурашки по коже)
Как же хочется иногда отвлечься от серых будней и почудить, да так, чтобы без последствий. К счастью, существует игра The Sims — здесь пределом может стать только наше воображение. По тому, что человек творит со своими симами, часто можно понять, какие у него страхи, мечты и комплексы, а иногда даже психические отклонения.
AdMe.ru не перестает удивляться любопытным историям игроков со всего интернета. Некоторые из этих сюжетов заткнут за пояс самые популярные сериалы.
- В The Sims 2 у меня была пара, которая смогла жить вечно. Он был исследователем паранормальных явлений, а она — биологом. Благодаря своим профессиям они получили предметы, которые позволили им воскрешать мертвых и вырастить растение, которое давало жизнь, если питалось другими симами. Они обманули парня по соседству, чтобы он жил с ними. Теперь сосед будет съеден растением, а затем воскрешен как зомби, чтобы пара могла оставаться вечно молодой.
- Когда я была еще совсем юной школьницей, у меня была куча комплексов и я считала себя жуткой уродиной. Поэтому я создавала в The Sims самых красивых девушек, а потом топила их в бассейне. Это было единственным, для чего я вообще запускала эту игру.
- Я создал парня, страдающего маниакальной чистоплотностью. Отправив его в достаточно сюрреалистичный домик со «шведским столом», полным еды, и хомяком, я удалил дверь. В конце концов он сошел с ума из-за антисанитарии и депрессии после смерти хомячка.
- К моему симу постоянно вламывался вор. Фишка в том, что в The Sims 3 ты можешь узнать, кто это. Так что я завел с ним близкое знакомство, а затем предложил переехать ко мне. Стоило ему переехать, я построил подвал, где и держал его. Доступ к двери в подвал имел только мой сим. Он дрался с ним, спорил, оскорблял его, каждый раз доводил до слез. Мой сим готовил для него хот-доги, ждал, когда они протухнут, и заставлял вора их есть.
Кормил я его, только когда индикатор голода становился красным. В подвале не было душа, туалета и любых других удобств. Грабитель состарился и был близок к смерти, и я решил подарить ему вечеринку на день рождения. Я пригласил его друзей и родственников, сделал праздничный торт и шикарный стол. Я позволил грабителю принять душ и поспать в кровати, достал ему красивый костюм для вечеринки, накормил его обедом и даже сводил погулять в парк.
Жизнь у него явно налаживалась, от счастья он был готов пробить головой потолок. На день рождения его родные и близкие явились в созданную мной комнату. Там был большой торт, играла музыка, и все были счастливы, особенно грабитель. На улице было холодно и шел дождь, но это было неважно, потому что у нас в комнате был камин.
В этот момент мой сим выходит из комнаты, а входная дверь исчезает. Кто-то из гостей хочет в туалет, но двери нет. Внезапно вокруг возникают новые камины, и у каждого постелен ковер. Я строю лестницу, грабитель поднимается на второй этаж и смотрит на гостей сверху. Я удаляю лестницу, и назад пути уже нет. И вот начинается: один из ковров наконец-то загорается от камина, огонь распространяется по комнате, все наполняется дымом, криками родных и близких грабителя о помощи.
При появлении Смерти, которая явилась за его любимыми, он впадает в панику. Тут лестница появляется снова, и он спускается вниз — просто чтобы пережить то же, что и его родные и близкие. Не шутите с моим симом — или я прикончу вас самым изощренным способом. © MrZegr / Pikabu
- Я всегда создавала заурядную девушку, которая жила одна в квартире или маленьком домике, выращивала огурцы и просто тихо наслаждалась жизнью. Меня это как-то успокаивало. © Нищий духом вареник / AdMe
- У меня было реалити-шоу «Бульдозер-2». 8 симов разного пола и возраста запирались в доме из одной комнаты со всеми удобствами, но без дверей на улицу. Этакая общага. И все пускалось на самотек. Последний выживший получал приз — дом в городке. На самом деле выжить там было не так-то просто. Симы ругались, устраивали пожар, их било током из сломавшейся техники. Они страдали из-за гор ими же произведенного мусора и дрались из-за того, чья очередь сейчас идти в единственный туалет. Погибших участников я хоронила вокруг дома, поэтому с каждым новым выпуском шоу становилось все интереснее. Под конец там было столько призраков, что участники еле доживали до утра 2-го дня. © Any Di Cerchio / AdMe
- Я не использовал чит-код «бутон розы» и заставлял этих идиотов идти на работу. КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Потом я потратил их деньги на всякие глупые штуки (такие как машина для приготовления эспрессо) и заставил их спать на полу.
- Я помню, в The Sims 2, когда твой сим умирал, можно было перенести надгробную плиту в общественное место. Поэтому я создал парк с множеством деревьев, чтобы он выглядел жутким. Затем я сделал дом с максимальным количеством симов и убил их всех, используя чит-коды. А потом я перенес все их надгробия в упомянутый жуткий парк. Я делал это примерно 3 раза, пока парк не был полон надгробий, и заставлял других симов приходить туда ночью, чтобы призраки пугали их.
- Дом моего сима был галереей его картин, а на верхнем этаже были 2 комнаты со стеклянными стенами, в которых находились мужчина и женщина. Сим устраивал большие домашние вечеринки, открывал двери между комнатами, и каждый наблюдал за «заключенными» — как они общались и в конце концов влюблялись.
- Когда персонажи научились вылезать из бассейна без лестницы, убивать их стало гораздо сложнее. Пришлось сделать квадратный бассейн и построить вплотную вокруг него стену. Персонаж так там и потонул...
- Я играю в The Sims много лет. Моя главная цель — взрастить богатую и влиятельную династию. Для этого я создаю 2 родных сестер и выдаю их за 2 родных братьев. Они живут вчетвером. Днями и ночами зарабатывают деньги, больше ничего не делают. Дом я им никак не обустраиваю, просто максимально комфортно расставляю качественную мебель, чтобы не жаловались. И так они у меня впахивают, что достигают вершины карьеры. Жены при этом еще рожают детей, да побольше.
- Когда людей в семье становится слишком много, я отселяю одну семью. Покупаю им дом подороже, деньги-то есть. Желательно, чтобы у каждой пары было около 3–4 детей. Потом эти дети вырастают, я их опять женю или выдаю замуж, они тоже, в свою очередь, впахивают на работе и рожают детей. Получается, что 3-е поколение — уже довольно зажиточные люди, на деньги от наследства они покупают дома и все остальное. Им можно уже не работать. Но это я позволяю только некоторым симам, большинство потомков все равно впахивает как проклятые. До самой смерти. До последнего вздоха. И все-таки за все годы игры мне ни разу не удалось ни одну династию довести до абсолютного могущества и богатства в городе. То игра удалится, то компьютер поменяю, то еще что-то... © Роза / AdMe
- Я целыми днями делала ремонт. Возможно, потому что сама жила в старой некрасивой квартире.
- Мне с самого детства были интересны маньяки (началось все с книги по истории криминалистики, прочитанной в 8 лет), поэтому и игра была своеобразной. Понимаю, как это звучит, но я строила и обустраивала дома, похожие на те, что были в разных триллерах. Потом создавала убийцу, который заманивал соседей по одному домой и делал... понятно что. Причем соседи тоже были творением моих рук, и они выглядели так же, как жертвы в фильмах. Потом этот сим женился, у них родилась дочь. Ее «карьера» была предопределена.
- Я в 4-й части работал стражем порядка, по одному из дел посадил девушку. На следующий день она пригласила меня на свидание в кафе и пришла, хотя должна была сидеть за решеткой. Очень странная игра. © moonpaller / Pikabu
- Я превратил свою милую девочку-сима в настоящую черную вдову. Она знакомилась в клубе с мужчинами, приходила к ним, а потом обкрадывала и сваливала из дома. В конце концов она познакомилась с богатеньким «папочкой» и охмурила его так, что он выгнал из дома свою жену. А потом богатей умер при загадочных обстоятельствах (не без моей помощи), и моя сим завладела всей его собственностью.
- В The Sims 3 я сделал так, чтобы мой сим боялся воды, а вместо дверей между комнатами поставил небольшие бассейны. Ему приходилось сталкиваться со своими страхами каждый раз, когда он хотел пойти в другую комнату.
- Играя за вампира, я вызывал доставку пиццы, выбрасывал пиццу и сосал кровь из курьера, потому что мне лень было идти искать жертву. Правда, однажды пиццу доставил старый дед, который не выдержал экзекуции и умер прямо у меня на пороге. © Rivazar / Pikabu
- Я знакомлюсь с соседскими симами, затем приглашаю их всех в дом и отвожу в комнату на моем заднем дворе. В номере есть холодильник, раковина, унитаз и кровать. Затем мой сим уходит, и я удаляю дверь. У меня там уже больше 10 человек, и я жду, когда придут новые. Я хочу, чтобы весь город был там.
- Я как-то решила, что все мои дети в симах выйдут за уборщиков и это не обсуждается. Каждый новый ребенок подвергался моему досмотру, а потом я вызывала горничную или уборщика. Если они не нравились мне внешне, то я их увольняла, пока не найдется самый красивый. © kisel_the_fair / Twitter
- Зашла поиграть в The Sims, создала персонажа, назвала ее Ширен Баратеон. За час игры она трижды устроила пожар и чуть не сгорела. © plusquamperfecto / Pikabu
- Я люблю играть с проблемными персонажами (нервный, нестабильный, вредина, брюзга, злой и т. д.). В The Sims 4 у меня был герой-художник, рисунками он заработал себе на огромный дом. Особенно хорошо ему удавались «сердитые» картины (картины, написанные в определенном настроении), так как сам он ввиду скверного характера легко выходил из себя. Ну, денег, как известно, много не бывает, так что производство «раздражающей живописи» было поставлено на поток, пришлось даже построить специальную комнату, в которой все стены были увешаны работами, усиливающими ярость. И однажды он так и умер в этой комнате от распиравшей его злости, вызванной воздействием его же собственных картин. © Zelda69 / Pikabu
- Моя сестра морила симов голодом. Потом они умирали, и она продавала надгробные плиты. Так она зарабатывала деньги. © Tetiana Kushnir / Facebook
- Мой последний персонаж встречался с одной девушкой в старшей школе, но они расстались, когда он повзрослел. Затем он начал встречаться с другой. Они были уже помолвлены, когда я понял, что эта женщина — мать его бывшей. Определенно, у него есть свой типаж... © SaraKmado / Reddit
- Создала в The Sims древнерусское государство. Все шло по плану, пока Ярослав и Святополк вместо того, чтобы стать врагами, не начали встречаться. © zabuivchivaya / Twitter
- У меня было 2 красивых сима, и у них родился ребенок. Но ребенок оказался страшненьким, так что я его убрал. Затем у них родилась дочь, и она была очень красивой, но как только она пошла в школу, то привела домой друга. Это был первый ребенок. © PaulEngemman / Pikabu
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