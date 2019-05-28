Почему тысячи новеньких Volkswagen гниют на автомобильных свалках

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Пустыня в Калифорнии стала буквально кладбищем для тысячи абсолютно новых Volkswagen, состояние которых ухудшается с каждым днем из-за палящего солнца. И это далеко не единственная свалка автомобилей, которые по каким-либо причинам не смогли найти своего покупателя.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему так происходит и есть ли будущее у этих авто.

Как возникли свалки новых авто?

Десятки тысяч новеньких Volkswagen появились в пустыне Мохава после дизельного скандала компании в 2015 году. Оказалось, что немецкий концерн во время проведения тестов занижал количество вредных газов, выбрасываемых в воздух. Таким образом, около 11 млн «железных коней» по всему миру стали опасными и для экологии, и для водителей. Чтобы спасти свою репутацию, компания выкупила 350 тыс. машин у новоиспеченных автовладельцев и отправила их в «долгосрочный отпуск». Сейчас автомобили частично находятся на гигантском заброшенном футбольном стадионе в Детройте, в здании бывшей бумажной фабрики в Миннесоте, в калифорнийской пустыне и еще 34 секретных хранилищах.

Есть ли будущее у этих машин?

Тысячи и тысячи «грязных» Golf и Jetta стоят тут уже несколько лет, и Volkswagen планирует продать их после замены деталей и повышения экологичности, но возможно ли это, когда ежемесячно с конвейера сходят новые модели машин с положительной репутацией и таким же отношением потенциальных покупателей? Даже роскошная продукция Audi, которая пополнила ряды автомобилей на этой свалке, вряд ли получит вторую жизнь. Альтернатива, которую также рассматривают в компании, звучит не лучше: машины просто пустят под пресс.

Кладбища авто каких марок можно также встретить на Google Maps?

Кладбище Volkswagen не единственное ныне существующее: Nissan, Citroen — все они имеют свои автомобильные свалки. Только у этих компаний совсем другая причина: они не успевают распродать машины. General Motors пошел еще дальше — начал приобретать земли под подобные свалки. Новые поколения авто с иными технологиями вытесняют с рынка старенькие модели, и их единственная перспектива — гнить под солнцем в подобном хранилище. Эти свалки засекречены: сами компании и многие информационные ресурсы опровергают существование автомобильных кладбищ. Несмотря на это, хранилища можно встретить на картах Google, если хорошенько поискать.

Корби, Нортгемптоншир

Эйвонмут, Великобритания

Порт Валенсия в Испании

Суиндон, Великобритания

Ширнесс, Великобритания

Бонус: свалка самолетов в Калифорнии

Неизвестно, почему компании не продают такие автомобили с хорошей скидкой, не жертвуют их благотворительным фондам или нуждающимся. Ведь такой вариант куда лучше разборки машин на запчасти.