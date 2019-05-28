Почему тысячи новеньких Volkswagen гниют на автомобильных свалках
Пустыня в Калифорнии стала буквально кладбищем для тысячи абсолютно новых Volkswagen, состояние которых ухудшается с каждым днем из-за палящего солнца. И это далеко не единственная свалка автомобилей, которые по каким-либо причинам не смогли найти своего покупателя.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему так происходит и есть ли будущее у этих авто.
Как возникли свалки новых авто?
Десятки тысяч новеньких Volkswagen появились в пустыне Мохава после дизельного скандала компании в 2015 году. Оказалось, что немецкий концерн во время проведения тестов занижал количество вредных газов, выбрасываемых в воздух. Таким образом, около 11 млн «железных коней» по всему миру стали опасными и для экологии, и для водителей.
Чтобы спасти свою репутацию, компания выкупила 350 тыс. машин у новоиспеченных автовладельцев и отправила их в «долгосрочный отпуск». Сейчас автомобили частично находятся на гигантском заброшенном футбольном стадионе в Детройте, в здании бывшей бумажной фабрики в Миннесоте, в калифорнийской пустыне и еще 34 секретных хранилищах.
Есть ли будущее у этих машин?
Тысячи и тысячи «грязных» Golf и Jetta стоят тут уже несколько лет, и Volkswagen планирует продать их после замены деталей и повышения экологичности, но возможно ли это, когда ежемесячно с конвейера сходят новые модели машин с положительной репутацией и таким же отношением потенциальных покупателей? Даже роскошная продукция Audi, которая пополнила ряды автомобилей на этой свалке, вряд ли получит вторую жизнь. Альтернатива, которую также рассматривают в компании, звучит не лучше: машины просто пустят под пресс.
Кладбища авто каких марок можно также встретить на Google Maps?
Кладбище Volkswagen не единственное ныне существующее: Nissan, Citroen — все они имеют свои автомобильные свалки. Только у этих компаний совсем другая причина: они не успевают распродать машины. General Motors пошел еще дальше — начал приобретать земли под подобные свалки. Новые поколения авто с иными технологиями вытесняют с рынка старенькие модели, и их единственная перспектива — гнить под солнцем в подобном хранилище.
Эти свалки засекречены: сами компании и многие информационные ресурсы опровергают существование автомобильных кладбищ. Несмотря на это, хранилища можно встретить на картах Google, если хорошенько поискать.
Корби, Нортгемптоншир
Эйвонмут, Великобритания
Порт Валенсия в Испании
Суиндон, Великобритания
Ширнесс, Великобритания
Бонус: свалка самолетов в Калифорнии
Неизвестно, почему компании не продают такие автомобили с хорошей скидкой, не жертвуют их благотворительным фондам или нуждающимся. Ведь такой вариант куда лучше разборки машин на запчасти.
Как вы думаете, есть ли другие, альтернативные варианты решения этой проблемы?
Фото на превью Lucy Nicholson/ Reuters, Lucy Nicholson/ Reuters