Неловкие ситуации в магазине, которые случаются с каждым из нас

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Каждый человек — это глубокая и уникальная личность, которая формирует свое мировоззрение путем долгих жизненных исканий, приобретенного опыта и установленных принципов. Но в магазине мы все ведем себя одинаково.

AdMe.ru решил перечислить самые нелепые ситуации, в которые все мы периодически попадаем в магазине.

1. Когда положил телефон в карман

2. Когда берешь товар по акции

3. «Закон давнего знакомого» — когда любой поход в магазин с немытой головой и в дачной одежде заканчивается так:

4. Инструкция «Что делать, если вы забыли бумажник»

5. Дорогая покупка и маленькая сдача — вечный повод для душевных терзаний на кассе

6. Если вы купили тушенку, прокладки и «Доширак», нужно обязательно все это тщательно замаскировать

7. Когда встаешь в очередь на кассу одновременно с другим покупателем

8. «Закон покупки пуховика» — при примерке консультант должен переживать больше, чем вы

9. Когда в очереди за вами встает покупатель-фантом

10. Операция «Консультант не должен понять, что я не могу себе это позволить»

11. Этот неловкий момент...

12. Когда мозг приказывает показать охраннику, что вы можете позволить себе большее

13. Как правильно проходить мимо промоутера. Операция «Подставная жертва»

14. «Докажи всем своим видом, что ты не вор», — говорит мозг, когда проходишь через кассу без покупок

А какие странные привычки вы замечаете у себя во время походов в супермаркет?