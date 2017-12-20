19 повседневных вещей, которые каждый делал хотя бы раз

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Пусть у каждого из нас разные опыт, взгляды и жизненные обстоятельства — все же бывают моменты, когда мы поступаем одинаково. Например, кто не любил в детстве надкусывать свежий хлеб по дороге из магазина? AdMe.ru выбрал 19 ситуаций, про которые 90 % людей сказали бы: «Как же знакомо!» Спорим, вы наверняка из их числа?

Хотели сфотографировать друзей, но случайно фоткали себя на фронтальную камеру

Выходили из душа и понимали, что забыли полотенце

Все мы пытались сделать милое селфи с питомцем

— Тортик? Нет, спасибо, я на диете. Через 10 минут:

Все хоть раз пытались сдержать неуместный смех

Пытались уложить ребенка спать, но все было тщетно

Думали про себя: «Это не я»

Слышали свой голос в записи и удивлялись, почему у вас вообще есть друзья

Пытались избежать зрительного контакта, когда препод на паре задавал вопрос

Принимали душ и вдруг слышали какой-то шум, хотя были дома одни

Делали вид, что не заметили знакомого, и притворялись, будто набираете кому-то сообщение

Пытались начать питаться правильно и опять проваливались

— Обойдусь без корзинки! 6 минут спустя:

Если в магазине кто-то стоял перед нужным продуктом, делали вид, будто рассматриваете что-то другое

Помогали чем могли

Приезжали к родителям на праздники и смущались, когда мама хвасталась вами перед родственниками

Думали: «Ну почему ты не смеешься?»

Напевали под нос любимую песню и, когда казалось, что получается неплохо, брали высокую ноту, о чем сразу жалели

Подвыпив, задвигали про жизнь, хотя никто и не спрашивал

Что скажете, наши догадки оказались верны?