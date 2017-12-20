19 повседневных вещей, которые каждый делал хотя бы раз
Пусть у каждого из нас разные опыт, взгляды и жизненные обстоятельства — все же бывают моменты, когда мы поступаем одинаково. Например, кто не любил в детстве надкусывать свежий хлеб по дороге из магазина?
AdMe.ru выбрал 19 ситуаций, про которые 90 % людей сказали бы: «Как же знакомо!» Спорим, вы наверняка из их числа?
Хотели сфотографировать друзей, но случайно фоткали себя на фронтальную камеру
Выходили из душа и понимали, что забыли полотенце
Все мы пытались сделать милое селфи с питомцем
— Тортик? Нет, спасибо, я на диете.
Через 10 минут:
Все хоть раз пытались сдержать неуместный смех
Пытались уложить ребенка спать, но все было тщетно
Думали про себя: «Это не я»
Слышали свой голос в записи и удивлялись, почему у вас вообще есть друзья
Пытались избежать зрительного контакта, когда препод на паре задавал вопрос
Принимали душ и вдруг слышали какой-то шум, хотя были дома одни
Делали вид, что не заметили знакомого, и притворялись, будто набираете кому-то сообщение
Пытались начать питаться правильно и опять проваливались
— Обойдусь без корзинки!
6 минут спустя:
Если в магазине кто-то стоял перед нужным продуктом, делали вид, будто рассматриваете что-то другое
Помогали чем могли
Приезжали к родителям на праздники и смущались, когда мама хвасталась вами перед родственниками
Думали: «Ну почему ты не смеешься?»
Напевали под нос любимую песню и, когда казалось, что получается неплохо, брали высокую ноту, о чем сразу жалели
Подвыпив, задвигали про жизнь, хотя никто и не спрашивал
Что скажете, наши догадки оказались верны?
Фото на превью c0mic_sans/Twitter