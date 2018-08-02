Московский фотограф переделывает названия станций метро на современный лад. Иронично, знаете ли
Столичный фотограф Валентин Монастырский всего-то и делает, что снимает и слегка меняет названия станций Московского метрополитена. Но чем-то его переделки зацепили столичных жителей и навели шороху в интернете, где уже поговаривают о флешмобе с переиначенными названиями станций. Возможно, все потому, что сперва кажется, что это юмор третьего класса, но чем больше смотришь на названия, представляя их в контексте своего утра в метро, тем более они напоминают некую постиронию.
AdMe.ru делится необычным творчеством автора, которое — обратите внимание — кажется таким чепуховым, забавным и прискорбным одновременно.
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Голосуем в комментариях: третий класс или ирония над современностью?
Фото на превью val1k / instagram