20 маразмов, которыми нас наградил интернет

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Когда человек занимается не своим делом, это может привести к непоправимым последствиям, а может и насмешить. По счастью, жизни людей от рекламистов не зависят, а значит, мы можем радоваться их маразмам и курьезам.

Гораздо заманчивее, чем простое «У нас нет скидок».

Какое-то у вас странное представление о паразитах.

Идеальное соседство.

Скидка мертвым пенсионерам-новобрачным не суммируется.

Мама, шоколадка хочет меня съесть.

Требуется мужчина, способный гладить и пороть.

Хорошо, что не «Детское питание».

Это какая-то неправильная идеАлогия с каким-то неправильным возрАждением.

Главное — знать свою целевую аудиторию.

Съедаешь рулет — и наступает твой личный конец света.

Парк высоких технологий в Минске. Очень высоких.

Найди кота.

Весь жизненный путь человека на одной вывеске.

Остановите Землю, я сойду.

Знатная библиотека.

Надеемся, это не ингредиенты для хот-догов.

Такой вот временной коллапс.

Внезапно.

Не грустите, впереди выходные!

Задумка понятна, но у оленей рогатые только самцы.