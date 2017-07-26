20 маразмов, которыми нас наградил интернет
Когда человек занимается не своим делом, это может привести к непоправимым последствиям, а может и насмешить. По счастью, жизни людей от рекламистов не зависят, а значит, мы можем радоваться их маразмам и курьезам.
Гораздо заманчивее, чем простое «У нас нет скидок».
Какое-то у вас странное представление о паразитах.
Идеальное соседство.
Скидка мертвым пенсионерам-новобрачным не суммируется.
Мама, шоколадка хочет меня съесть.
Требуется мужчина, способный гладить и пороть.
Хорошо, что не «Детское питание».
Это какая-то неправильная идеАлогия с каким-то неправильным возрАждением.
Главное — знать свою целевую аудиторию.
Съедаешь рулет — и наступает твой личный конец света.
Парк высоких технологий в Минске. Очень высоких.
Найди кота.
Весь жизненный путь человека на одной вывеске.
Остановите Землю, я сойду.
Знатная библиотека.
Надеемся, это не ингредиенты для хот-догов.
Такой вот временной коллапс.
Внезапно.
Не грустите, впереди выходные!
Задумка понятна, но у оленей рогатые только самцы.
Фото на превью pikabu