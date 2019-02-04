Как парень из Берлина разместил в своем тиндере фото молодого Сталина и что из этого вышло

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«По шкале тиндер-свиданий у нас с Софией все неплохо. Мы попиваем свои крафтовые напитки, делимся любимыми книгами и оба раздражаемся на американцев, которые всегда занимают слишком много места на танцполе. Когда она предлагает мне покурить, я даже забываю о том, что решил отказаться от вредной привычки на неделю. Несмотря на все это, у меня совершенно нет шансов... Потому что наше свидание — результат эксперимента: она думает, что меня зовут Иосиф Сталин».

Так начинается статья Пауля Швенна, автора немецкого издания Vice. Идея провести такой эксперимент родилась у журналиста в тот самый момент, когда он разглядывал привезенный другом из Грузии спичечный коробок с изображением юного советского диктатора. Посудите сами: молодой Сталин вполне похож на участника какой-нибудь инди-поп-группы середины 2000-х. Столь привлекательная внешность будущего главы СССР привела к вполне логичному вопросу в голове современного молодого человека: а как бы реагировали на Сталина в тиндере, живи он в наше время? AdMe.ru понаблюдал за результатом эксперимента. Кстати, речь идет об этой фотографии Иосифа Виссарионовича. Здесь ему 24 года.

Пауль Швенн зарегистрировался в тиндере под именем 27-летнего Иосифа. В графе «работа» журналист указал должность старшего редактора социал-демократической газеты «Правда», в графе «образование» — университет искусств в Берлине, в графе «о себе» написал: «Ненавижу фашистов. Бородатый парень». Кроме того, для большей правдоподобности Пауль прибегнул к фотошопу и разместил также фото юного Сталина в лонгсливе с татуировками. Поначалу дело шло очень медленно: Иосифа никто не «свайпал». Но после того как Швенн оплатил продвинутую версию платформы (она дает возможность ставить бесконечное число лайков) и открыл в себе предрасположенность и к женщинам, и к мужчинам, дело стало продвигаться значительно быстрее. В переписке журналист не стеснялся шуток о ГУЛАГе, расстрелах и социализме, вводя многих собеседников в легкий ступор.

«К понедельнику я достиг 100 мэтчей (совпадений лайков с обеих сторон. — Прим. авт.), а в среду вечером пересек отметку в 200 совпадений. Переписывался я на русском, английском и немецком языках — в основном с юристами, студентами и татуировщиками. Всех этих людей я разделил бы на 3 группы. 1-я — это те, кто по незнанию осыпал меня искренними комплиментами. 2-я — те, кто начинал подозревать что-то неладное во время общения. И 3-я — любители истории, которые сразу понимали, в чем дело, и пускались в шуточные переписки о социализме, свободно обсуждали завещание Ленина и использовали эмодзи ледоруба в переписках о Троцком», — делится результатами Пауль.

Среди «тиндеровцев» отличилась та самая София, с которой и началась наша статья. Она сразу поинтересовалась на русском языке, не воскрес ли наш герой, чтобы возродить коммунизм. После непродолжительной переписки девушка согласилась на встречу со Сталиным. Пауль предложил встретиться в бывшем советском секторе Восточного Берлина. Для большего антуража он надел восточногерманскую винтажную футбольную куртку. Эти молодые люди с хорошим чувством юмора провели неплохой вечер вместе. Пауль дал ей реальный номер телефона, но после свидания София так и не вышла на связь. А что касается профиля, то его Паулю пришлось удалить уже на следующий день из-за жалоб от пользователей тиндера на оскорбительные материалы и непонятных звонков с неизвестного российского номера. Журналист оставил свой эксперимент без вывода. Мы же, наверное, его все же подведем: историю нужно учить.