Как будут выглядеть знаменитости, если изменят свою внешность в угоду моде

Если вы удовлетворены своей внешностью, то вы — редкий счастливчик среди массы людей, которые хоть чем-то в себе да недовольны. И знаменитости не исключение: все мы знаем и удачные, и неудачные примеры звездных преображений. Но и среди звезд есть те, кто не спешит идти на поводу у моды и исправлять носы или увеличивать губы. И это не мешает им быть успешными и любимыми публикой.