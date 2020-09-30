Как будут выглядеть знаменитости, если изменят свою внешность в угоду моде
Если вы удовлетворены своей внешностью, то вы — редкий счастливчик среди массы людей, которые хоть чем-то в себе да недовольны. И знаменитости не исключение: все мы знаем и удачные, и неудачные примеры звездных преображений. Но и среди звезд есть те, кто не спешит идти на поводу у моды и исправлять носы или увеличивать губы. И это не мешает им быть успешными и любимыми публикой.
AdMe.ru проявил любопытство и представил, как они выглядели бы, если бы все-таки решились на популярные пластические операции и процедуры красоты. Правда, узнать теперь можно не всех.
1. Мэрил Стрип, ринопластика
2. Рэйчел Вайс, ринопластика
3. Кара Делевинь, увеличение губ
4. Анна Кендрик, увеличение губ
5. Ева Грин, «лисьи глазки» (подтяжка бровей и век)
6. Мишель Уильямс, «лисьи глазки» (подтяжка бровей и век)
7. Эль Фэннинг, булхорн (подтяжка верхней губы)
8. Нина Добрев, булхорн (подтяжка верхней губы)
9. Зои Салдана, инъекции филлеров
10. Дженнифер Энистон, инъекции филлеров
11. Кристен Стюарт, блефаропластика (пластика верхних / нижних век)
12. Оливия Уайлд, блефаропластика (пластика верхних / нижних век)
13. Сара Джессика Паркер, инъекции ботокса
14. Эмилия Кларк, инъекции ботокса
15. Мэйси Уильямс, удаление комков Биша
16. Дженнифер Лоуренс, удаление комков Биша
17. Кира Найтли, уменьшение углов нижней челюсти
18. Деми Мур, уменьшение углов нижней челюсти
19. Ванесса Паради, коррекция диастемы (щели между передними зубами)
20. Джорджия Мэй Джаггер, коррекция диастемы (щели между передними зубами)
А вы бы хотели что-то изменить в своей внешности?