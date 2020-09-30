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Как будут выглядеть знаменитости, если изменят свою внешность в угоду моде

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Если вы удовлетворены своей внешностью, то вы — редкий счастливчик среди массы людей, которые хоть чем-то в себе да недовольны. И знаменитости не исключение: все мы знаем и удачные, и неудачные примеры звездных преображений. Но и среди звезд есть те, кто не спешит идти на поводу у моды и исправлять носы или увеличивать губы. И это не мешает им быть успешными и любимыми публикой.

AdMe.ru проявил любопытство и представил, как они выглядели бы, если бы все-таки решились на популярные пластические операции и процедуры красоты. Правда, узнать теперь можно не всех.

1. Мэрил Стрип, ринопластика

© Gilbert Flores / Broadimage / East News

2. Рэйчел Вайс, ринопластика

© Invision / East News

3. Кара Делевинь, увеличение губ

© Gilbert Flores / Broadimage / East News

4. Анна Кендрик, увеличение губ

© Jordan Strauss / Invision / AP / East News

5. Ева Грин, «лисьи глазки» (подтяжка бровей и век)

© Tony Michaels / Roth Stock / Capital Pictures / East News

6. Мишель Уильямс, «лисьи глазки» (подтяжка бровей и век)

© DDNY / Broad Image / East News

7. Эль Фэннинг, булхорн (подтяжка верхней губы)

© Invision / East News

8. Нина Добрев, булхорн (подтяжка верхней губы)

© Gilbert Flores / Broadimage / East News

9. Зои Салдана, инъекции филлеров

© Janet Gough / aff-usa.com / Mega Agency / East News

10. Дженнифер Энистон, инъекции филлеров

© Gilbert Flores / Broadimage / East News

11. Кристен Стюарт, блефаропластика (пластика верхних / нижних век)

© Gael Colliguet / KCS / East News

12. Оливия Уайлд, блефаропластика (пластика верхних / нижних век)

© Invision / East News

13. Сара Джессика Паркер, инъекции ботокса

© Gael Colliguet / KCS / East News

14. Эмилия Кларк, инъекции ботокса

© Valerie Macon / AFP / East News

15. Мэйси Уильямс, удаление комков Биша

© Valerie Macon / AFP / East News

16. Дженнифер Лоуренс, удаление комков Биша

© Lia Toby / WENN.com / agefotostock / East News

17. Кира Найтли, уменьшение углов нижней челюсти

© Shooting Star / Sipa USA / East News

18. Деми Мур, уменьшение углов нижней челюсти

© O'Connor / aff-usa.com / Mega Agency / East News

19. Ванесса Паради, коррекция диастемы (щели между передними зубами)

© Serge Arnal / Starface / East News

20. Джорджия Мэй Джаггер, коррекция диастемы (щели между передними зубами)

© Pongo / MEGA / East News

А вы бы хотели что-то изменить в своей внешности?

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